Россия (фигурное катание)
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
Алена Косторная
Поделиться:
Комментарии:
0
#Россия (фигурное катание) #Алена Косторная #Елизавета Туктамышева #Камила Валиева

Косторная, Туктамышева и Валиева из-за задержки с визами отложили вылет в Канаду. До Гран-при осталась неделя

30 минут назад

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выпустила сообщение, где рассказала о ситуации с полетом в Канаду на Гран-при.

  • Вылет всей делегации в Канаду планировался 24 октября, но в этот день туда отправятся не все. Часть спортсменов и тренеров еще не получили канадские визы.
  • Речь идет о Камиле Валиевой, Елизавете Туктамышевой, Алене Косторной, Евгении Семененко, Макаре Игнатове и других.
  • Они получат визы не раньше 25 октября, «несмотря на все усилия ФФККР». Организация назвала это «полной неожиданностью», поскольку визы одобрили в середине октября.
  • Она заверила, что обсуждает с Международным союзом конькобежцев изменения маршрута перелетов и дат турнира.

Гран-при стартует 29 октября. От России на него заявлены по три участницы в женское одиночное катание, по три в мужское катание, а также двое в парном катании и четверо в ритм-танце. Из сообщения ФФКР следует, что все три спортсменки в женской одиночке пока не получили визы и минимум двое в мужском одиночном.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ФФККР
Еще по теме
Состав России в фигурке на олимпийский сезон. Чемпионы Европы – в резерве, Медведевой и Загитовой вообще нет
Впервые Россия получила три олимпийские квоты в каждом виде фигурного катания. Даже в самом проблемном
Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Россия (фигурное катание)
#Алена Косторная
#Елизавета Туктамышева
#Камила Валиева