Косторная, Туктамышева и Валиева из-за задержки с визами отложили вылет в Канаду. До Гран-при осталась неделя

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выпустила сообщение, где рассказала о ситуации с полетом в Канаду на Гран-при.

Вылет всей делегации в Канаду планировался 24 октября, но в этот день туда отправятся не все. Часть спортсменов и тренеров еще не получили канадские визы.

Речь идет о Камиле Валиевой, Елизавете Туктамышевой, Алене Косторной, Евгении Семененко, Макаре Игнатове и других.

Они получат визы не раньше 25 октября, «несмотря на все усилия ФФККР». Организация назвала это «полной неожиданностью», поскольку визы одобрили в середине октября.

Она заверила, что обсуждает с Международным союзом конькобежцев изменения маршрута перелетов и дат турнира.

Гран-при стартует 29 октября. От России на него заявлены по три участницы в женское одиночное катание, по три в мужское катание, а также двое в парном катании и четверо в ритм-танце. Из сообщения ФФКР следует, что все три спортсменки в женской одиночке пока не получили визы и минимум двое в мужском одиночном.