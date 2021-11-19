Щербакова презентовала новую короткую программу. И лидирует после нее на Гран-при в Гренобле

Анна Щербакова презентовала новую программу. Она выступила под Dangerous Affairs композитора Инона Зура, до этого она выступала под The Songs of Distant Earth в исполнении Кирилла Рихтера. В ее программу входят двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц-тройной тулуп.