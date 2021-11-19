Анна Щербакова
Алена Косторная
Ксения Синицына
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#Анна Щербакова #Алена Косторная #Ксения Синицына

Щербакова презентовала новую короткую программу. И лидирует после нее на Гран-при в Гренобле

5 часов назад

Во французском Гренобле прошла женская короткая программа этапа Гран-при. Все три призовые места пока занимают фигуристки из России

  1. 🇷🇺 Анна Щербакова — 77,94 балла
  2. 🇷🇺 Алена Косторная — 76,44
  3. 🇷🇺 Ксения Синицына — 69,89

 

Анна Щербакова презентовала новую программу. Она выступила под Dangerous Affairs композитора Инона Зура, до этого она выступала под The Songs of Distant Earth в исполнении Кирилла Рихтера. В ее программу входят двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц-тройной тулуп.

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Источник:
Гол
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