Чемпионат России по фигурному катанию
Михаил Коляда
Марк Кондратюк
Андрей Мозалев
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#Чемпионат России по фигурному катанию #Михаил Коляда #Марк Кондратюк #Андрей Мозалев

🥇 Кондратюк стал чемпионом России в мужском одиночном катании. Победитель прошлого года Коляда стал вторым

час назад

В Петербурге завершились соревнования в мужском одиночном катании на чемпионате России. Призеры по итогам короткой и произвольной программы:

🥇 Марк Кондратюк – 284,37

🥈 Михаил Коляда – 283,70

🥉 Андрей Мозалев – 278,28

18-летний Кондратюк впервые выиграл чемпионат России. На турнире прошлого года он взял бронзовую медаль, а чемпионом стал Михаил Коляда, набравший 296,15 балла.

Чемпионат России – один из двух этапов отбора на Олимпиаду в Пекине. Окончательный список сформируется после чемпионата Европы, который пройдет в январе.

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Источник:
Гол
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