Чемпионат России по фигурному катанию
Михаил Коляда
Марк Кондратюк
Андрей Мозалев
🥇 Кондратюк стал чемпионом России в мужском одиночном катании. Победитель прошлого года Коляда стал вторым
час назад
В Петербурге завершились соревнования в мужском одиночном катании на чемпионате России. Призеры по итогам короткой и произвольной программы:
🥇 Марк Кондратюк – 284,37
🥈 Михаил Коляда – 283,70
🥉 Андрей Мозалев – 278,28
18-летний Кондратюк впервые выиграл чемпионат России. На турнире прошлого года он взял бронзовую медаль, а чемпионом стал Михаил Коляда, набравший 296,15 балла.
Чемпионат России – один из двух этапов отбора на Олимпиаду в Пекине. Окончательный список сформируется после чемпионата Европы, который пройдет в январе.
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