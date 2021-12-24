🥇 Кондратюк стал чемпионом России в мужском одиночном катании. Победитель прошлого года Коляда стал вторым

18-летний Кондратюк впервые выиграл чемпионат России. На турнире прошлого года он взял бронзовую медаль, а чемпионом стал Михаил Коляда, набравший 296,15 балла.

Чемпионат России – один из двух этапов отбора на Олимпиаду в Пекине. Окончательный список сформируется после чемпионата Европы, который пройдет в январе.