Почему фигуристка Муравьева потеряла балл на ЧР-2022: опоздала с позой на две секунды, а судьи разбирались два часа
Женская короткая программа – главный вид второго соревновательного дня чемпионата России по фигурному катанию-2022. Туктамышева и Трусова в борьбе за место на Олимпиаде завалили тройной аксель, Валиева получила баллы выше мирового рекорда (для внутренних соревнований – норма). Главной сенсацией вечера стало выступление фигуристки Софьи Муравьевой.
Муравьева – основной и талантливый проект Плющенко в женском фигурном катании. У него есть и другие спортсменки, но именно Муравьева способна бороться с фигуристками Тутберидзе на юниорском уровне. Мы рассказывали об этой борьбе в отдельном материале. На чемпионате России Софья Муравьева победила и взрослых топ-фигуристок.
В первоначальной таблице Муравьева опередила трехкратную чемпионку России:
1. Камила Валиева – 90,38
2. Софья Муравьева – 81,87
3. Анна Щербакова – 81,46
Потом вышла отредактированная таблица от ФФККР:
1. Камила Валиева – 90,38
2. Анна Щербакова – 81,46
3. Софья Муравьева – 80,87
Причина – технический сбой. Ошибка засчитана через два часа после выступления
Напоминаем технологию каждого старта в фигурном катании. Спортсмен завершает выступления и идет в зону, где ждет оценок. В этот момент другой спортсмен выходит на лед и разминается, пока дети убирают со льда игрушки и другие посторонние предметы. Когда оценки выставлены, на старт официально приглашается следующий участник (тот, который уже на льду).
На сайте ФФККР по действиям этого спортсмена опубликован официальный регламент. В обязанностях участника есть такая формулировка: «Принять стартовую позу в каждом из сегментов соревнований (короткая программа/ритм танец/произвольное катание/произвольный танец или паттерн танец) в течение тридцати (30) секунд после вызова на старт».
Уже после короткой программы стало известно, что Муравьева зафиксировала стартовую позу через 32 секунды после официального приглашения. Упрощаем: она на две секунды опоздала на начало собственной программы. За такое временное нарушение судьи и сняли с результата Муравьевой один балл. Все это тоже прописано в регламенте под пунктом 17.3.
Проблема с результатом Муравьевой – в моменте объявления ее нарушения. Обычно все подобные снятия производятся в момент объявления баллов за программу. О нарушении Муравьевой все узнали уже по факту, когда официальная таблица была сформирована. Хотя выступление Муравьевой проходило даже не в заключительной разминке.
Так ситуацию с задержкой объяснил гендиректор ФФККР Александр Коган: «У спортсменки Муравьевой рефери нажал на кнопку снижения, а этот съем не ввелся. Это называется ошибка ввода данных». Его слова в комментарии для «Матч ТВ» подтвердил авторитетный судья Александр Лакерник. Он сказал о компьютерном сбое практически с той же формулировкой.
«Спорт-Экспресс» опубликовал инсайд от источника, который сомневается в подобной истории. Там объясняется суть ввода подобных нарушений в компьютер: «У компьютера есть окно deductions, и в нем много разделов. Если рефери тыкает в это окно и выбирает соответствующий вид нарушения, снижение автоматически загружается в программу. Убрать его никто не может».
Еще раз объясним ситуацию для лучшего понимания:
1) Софья Муравьева действительно опоздала на старт. Это легко проверяется. Смотрим официальное видео от ютуб-канала Первого канала. Ниже – два скриншота. На первом Муравьева еще общается с Плющенко, когда завершается ее официальное приглашение на старт (00:04). Дальше Муравьева занимает стартовую позу (00:36). Программа стартует еще через пару секунд.
2) В момент задержки судья нажал кнопку и прописал нарушение – дальше произошел технический сбой. Либо судья забывает нажать на эту кнопку – это инсайдерская версия, которую мы не можем никак подтвердить. Главное: Муравьева заслуженно потеряла балл, который в итоге может повлиять на итоговую таблицу чемпионата России по фигурному катанию.
3) Публикация самого изменения таблицы произошла через час после завершения короткой программы и через пару часов после выступления Муравьевой. При ошибке так действительно можно делать, но именно в случае с женской короткой программой такое опоздание с публикацией выглядит странно. До завершения соревнований оставалось время.
На ЧР-2022 уже мог быть подобный случай. Переживал даже комментатор Ягудин
Фигурист Егор Рухин провалился в мужской короткой программе, где занял только 18-е место. В официальном протоколе указано, что он потерял два балла на падениях. Рухину хватило 30 секунд на принятие стартовой позы, хотя в тот момент он помогал с уборкой посторонних предметов. Это попало в трансляцию соревнований от Первого канала.
Рухин выступал после будущего чемпиона России Марка Кондратюка. С трибун на лед полетели игрушки. Девочки убирали их со льда, но одна деталь отлетела. Пока Рухин готовился к старту, он сам нашел ее на льду. Она могла бы помешать его выступлению, поэтому Рухин отнес деталь за пределы льда. Из-за этого больше остальных переживал Алексей Ягудин.
Его слова в эфире (в сокращении): «Она не нашла какую-то деталь на льду. Егора сразу не стали вызывать, а когда вызвали, он нашел эту мелочь. И я специально посмотрел на табло, потому что у них есть всего 30 секунд с момента вызова и до начала программы. Все, он успел». На поиск предмета Рухин потратил примерно треть времени из этих 30 секунд. Так это выглядело:
У Муравьевой такая задержка старта стала самым обсуждаемым событием всей женской короткой программы. Хотя к оценкам в фигурном катании на внутренних соревнованиях всегда надо относиться настороженно. Мы уже рассказывали о неожиданном преображении пары Дэвис/Смолкин. Другой важный факт: даже мировые рекорды на ЧР не засчитываются.
Для Муравьевой оценки важны в ее сравнении с другими юниорками. Если она и опередит взрослых спортсменок, то еще не сможет выступать на взрослых международных соревнованиях. В России подобных юниорок допускают к внутренним турнирам, но отобраться на ЧЕ, ЧМ или Олимпиаду они не могут. Там действуют международные правила.
Софье Муравьевой уже исполнилось 15 лет, но она ни при каких условиях не пройдет на Олимпиаду-2022. Для этого отмечать 15-летие нужно до 1 июля. Именно с июля официально стартует сезон. Муравьева родилась 4 августа 2006 года. Этот пункт мы разъясняли на примере Камилы Валиевой, которая не поехала на ЧМ-2021. Хотя в России была выше Трусовой.
С Муравьевой сняли балл за задержку старта. Щербакова вышла на второе место