Почему фигуристка Муравьева потеряла балл на ЧР-2022: опоздала с позой на две секунды, а судьи разбирались два часа

Причина – технический сбой. Ошибка засчитана через два часа после выступления

Напоминаем технологию каждого старта в фигурном катании. Спортсмен завершает выступления и идет в зону, где ждет оценок. В этот момент другой спортсмен выходит на лед и разминается, пока дети убирают со льда игрушки и другие посторонние предметы. Когда оценки выставлены, на старт официально приглашается следующий участник (тот, который уже на льду).

На сайте ФФККР по действиям этого спортсмена опубликован официальный регламент. В обязанностях участника есть такая формулировка: «Принять стартовую позу в каждом из сегментов соревнований (короткая программа/ритм танец/произвольное катание/произвольный танец или паттерн танец) в течение тридцати (30) секунд после вызова на старт».

Уже после короткой программы стало известно, что Муравьева зафиксировала стартовую позу через 32 секунды после официального приглашения. Упрощаем: она на две секунды опоздала на начало собственной программы. За такое временное нарушение судьи и сняли с результата Муравьевой один балл. Все это тоже прописано в регламенте под пунктом 17.3.