«Очень *** смешно». Пара сорвала поддержку на ЧР-2022 по фигурному катанию, а тренер отреагировал матом
Евгения Тарасова и Владимир Морозов – одна из самых обсуждаемых пар сезона в фигурном катании. Это они теперь сотрудничают с Этери Тутберидзе, хотя формально с парой занимаются сразу несколько тренеров (подробно – тут). Остается в роли тренера и Максим Траньков. На чемпионате России по фигурному катанию именно он встречал их у бортика после проката.
Тогда фигуристы еще не знали результат. Владимир Морозов улыбнулся, когда увидел Транькова. Реакция тренера: «Очень *** смешно, опять ***, *** обосрать поддержку». Евгения Тарасова прошла мимо Транькова, но уже со строгим видом. Дальше все сидели рядом Итог короткой программы: Тарасова и Морозов пока занимают третье место.
Так разговор Морозова и Транькова выглядел в трансляции:
Максим Траньков психует не просто так. Это двукратный победитель Олимпиады-2014 (личное + командное золото). Еще Траньков выигрывал золотые медали чемпионатов Европы (4 раза) и золото ЧМ. Всего этого он достиг именно в парном катании, когда выступал вместе с Татьяной Волосожар. Позже они стали встречаться и поженились.
Летом Траньков подробно объяснял устройство работы, когда у пары Тарасова/Морозов расширилась тренерская группа. Он рассказывал, что каждый тренер имеет свою функцию. Глейхенгауз позже вообще внес изменения в короткую программу пары – остальные поддержали. Зато люди со стороны отмечали, что сейчас у Транькова очень размытая роль в тренировках.
Траньков по-прежнему сопровождает пару на всех ключевых соревнованиях. С Владимиром Морозовым он никогда не ссорился, но у пары сейчас регулярно случаются ошибки. И обычно они спокойно рассказывают о них сами. В интервью «СЭ» Тарасова и Морозов сказали, что часто слышат от Транькова подобные матерные выражения. Но это происходит на тренировках.
Траньков еще во время карьеры считал себя эмоциональным фигуристом. На Олимпиаде-2014 именно эмоции помогли им с Волосожар дойти до золота. В роли тренера он постоянно проявляет их у бортика – кричит даже во время прокатов. Зато сразу меняется в роли журналиста: после прокатов уже спокойно берет интервью для Первого канала у других фигуристов.
Нина Мозер называла Максима Транькова эмоциональным спорщиком и лидером по натуре. В эмоциях она видела причину, почему ему лучше работать самостоятельным тренером. Мозер отказывалась спорить с ним на каждой тренировке и приводила в пример людей, которые добиваются успеха без криков. Именно Мозер передала Транькову пару Тарасова/Морозов.
Чемпионат России по фигурному катанию-2022 – это еще и отборочное соревнование перед Олимпиадой-2022. Последний крупный международный старт у Тарасовой и Морозова получился неудачным. На чемпионате мира-2021 они заняли четвертое место. Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский тогда вошли в тройку. Они же пока впереди и на чемпионате России.
Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию
Расписание чемпионата России по фигурному катанию