«Очень *** смешно». Пара сорвала поддержку на ЧР-2022 по фигурному катанию, а тренер отреагировал матом

Евгения Тарасова и Владимир Морозов – одна из самых обсуждаемых пар сезона в фигурном катании. Это они теперь сотрудничают с Этери Тутберидзе, хотя формально с парой занимаются сразу несколько тренеров (подробно – тут). Остается в роли тренера и Максим Траньков. На чемпионате России по фигурному катанию именно он встречал их у бортика после проката.

Тогда фигуристы еще не знали результат. Владимир Морозов улыбнулся, когда увидел Транькова. Реакция тренера: «Очень *** смешно, опять ***, *** обосрать поддержку». Евгения Тарасова прошла мимо Транькова, но уже со строгим видом. Дальше все сидели рядом Итог короткой программы: Тарасова и Морозов пока занимают третье место.

Так разговор Морозова и Транькова выглядел в трансляции: