В короткой программе удивила Муравьева: забралась на второе место, но из-за задержки на старте упала на третье. Плющенко прервал ее интервью
Софья Муравьева – возможно, главное открытие на чемпионате России по фигурному катанию. Этим летом ей исполнилось 15 лет, и это значит, что она может выступать не только на ЧР, но и на чемпионатах мира и Европы и Олимпиаде-2022.
Сейчас она начала зажигать с короткой программы чемпионата России, где сразу же стала третьей. Вообще-то перед решением судей она заняла вторую строчку, но задержка в две секунды на старте накинула ей один балл к результату и сместил ее на третье место.
Она исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп во второй половине программы. Вот видео ее программы:
После выступления она сказала: «Здесь выступать очень классно, огромная поддержка. Благодарна всем, особенно тренерскому штабу, всей нашей академии. Моя цель – выступить чисто, на 100%, показать себя.
О медалях и местах не думаю, только о чистых прокатах. Прокат очень хороший, я довольна. Готовимся к завтрашнему дню. Очень хочется выступать на взрослом уровне, готова. Чуть-чуть удивилась оценкам».
Правда, изначально была техническая ошибка, и задержка не отобразилась в компьютерах. Из-за этого решения судей было под вопросом. Но арбитр Александр Лакерник все объяснил:
«Возник сбой в системе. Рефери указал на задержку старта у Софьи Муравьевой, но в компьютере это не отобразилось. Это называется «ошибка ввода», в таких случаях изменения в оценках возможны».
Евгений Плющенко никак не прокомментировал это и сказал: «Я даже вопросы никому задавать не буду». Еще одна реакция Плющенко: когда Муравьева отвечала на вопросы журналистов, он прервал ее на ответе о конкуренции со взрослыми.
Что известно о Муравьевой:
• Муравьева – фигуристка из академии Плющенко.
• Она была на просмотре у Тутберидзе, но ее не взяли. Потом рассказывала: «Я была у нее на просмотре почти месяц – меня не взяли. На то были причины, мне их объяснили, но рассказывать о них не хотелось бы – это секрет. Но я не расстраиваюсь и все равно благодарю команду Этери Георгиевны за работу со мной. И очень рада, что в итоге оказалась у Евгения Викторовича. Полностью довольна сложившейся ситуацией».
• Рассказывала: когда была в академии Тутберидзе, то с трудом выдерживала темп.
• В первом международном сезоне попала в финал юниорского Гран-при.
• Была второй в Кошице на этапе в Кошице. Тогда ее обогнала только Вероника Жилина.
• Муравьева симпатизирует Трусовой. Говорит, что она была лидером в «Ангелах». Когда кто-то ссорился, она всегда мирила.