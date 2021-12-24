В короткой программе удивила Муравьева: забралась на второе место, но из-за задержки на старте упала на третье. Плющенко прервал ее интервью

Софья Муравьева – возможно, главное открытие на чемпионате России по фигурному катанию. Этим летом ей исполнилось 15 лет, и это значит, что она может выступать не только на ЧР, но и на чемпионатах мира и Европы и Олимпиаде-2022.

Сейчас она начала зажигать с короткой программы чемпионата России, где сразу же стала третьей. Вообще-то перед решением судей она заняла вторую строчку, но задержка в две секунды на старте накинула ей один балл к результату и сместил ее на третье место.

Она исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп во второй половине программы. Вот видео ее программы: