фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Россия выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 🥇
07 февраля, 06:13
Сборная России досрочно победила на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Он проходил с 4 по 7 февраля.
Россия обеспечила себе победу по итогам семи из восьми видов. Разыгрывался один комплект медалей, но их получают все участники турнира от сборной.
- Мужчины – Марк Кондратюк;
- Женщины – Камила Валиева;
- Спортивные пары – Анастасия Мишина/Александр Галлямов;
- Танцевальные дуэты – Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Россия не делала замены в командном турнире на Олимпиаде-2022, хотя по регламенту могла использовать две.
Все результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
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