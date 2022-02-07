фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022 #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Россия выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 🥇

07 февраля, 06:13

Никита Кацалапов и Виктория Синицина. На Олимпиаде-2014 Кацалапов уже получал золото в командном турнире, но тогда он выступал с другой партнершей.

AFLO/Global Look Press

Сборная России досрочно победила на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Он проходил с 4 по 7 февраля.

Россия обеспечила себе победу по итогам семи из восьми видов. Разыгрывался один комплект медалей, но их получают все участники турнира от сборной.

Россия не делала замены в командном турнире на Олимпиаде-2022, хотя по регламенту могла использовать две.

Все результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022

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Источник:
Гол
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