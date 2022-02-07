Россия выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 🥇

Сборная России досрочно победила на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Он проходил с 4 по 7 февраля.

Россия обеспечила себе победу по итогам семи из восьми видов. Разыгрывался один комплект медалей, но их получают все участники турнира от сборной.

Россия не делала замены в командном турнире на Олимпиаде-2022, хотя по регламенту могла использовать две.

Все результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022