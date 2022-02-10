Что за издание Inside The Games – это оно взорвало инсайд про допинг Валиевой: главред признавался банкротом, 25 млн читателей
Inside The Games – главный источник в теме возможного применения допинга в сборной России по фигурному катанию. Все началось с них: ITG первым запустил тему, которую подхватили российские и западные медиа. А потом расширил, что положительная допинг-проба связана с главной русской фигуристкой Камилой Валиевой. Из-за этого 8 февраля не состоялась церемония награждения призеров командного турнира, которую МОК туманно объяснял юридическими консультациями.
При этом про Inside The Games в России до этого дня почти никто не слышал. Откуда они взялись?
Первая новость, которая запустила волну – это эксклюзив от старшего корреспондента Майкла Павитта. Он работает в Inside The Games с 2015 года и, например, писал о подготовке Токио к летней Олимпиаде и Паралимпиаде. Сейчас он находится в Пекине и на пресс-конференции спрашивал о причинах переноса награждения призеров командного турнира.
Об эксклюзивности новости в комментариях к материалу сказал главный редактор ITG Дункан Маккей, который ответил двум пользователям:
- «Почему администраторы удаляют сообщения, доказывающие продолжающуюся государственную поддержку российской допинговой программы?»;
- «Жаль, что модераторы удаляют сообщения со ссылкой на факты и публикуют здесь откровенную ложь».
Маккей написал, что не понимает обвинений в попытке скрыть информацию, если ITG сам написал об этом, и сказал о блокировке комментариев, содержащих клевету и ненормативную лексику.
Кто это: главред Inside The Games признавался лучшим спортжурналистом Великобритании и бывает на канале, который говорит о войне России и Украины на церемонии открытия
Inside The Games – британское медиа, которое появилось в 2005 году и специализируется именно на МОК, Олимпиадах, Паралимпиадах и других крупных событиях около. У него больше 36 тысяч читателей в твиттере и больше 40 тысяч – в фейсбуке. ITG работает без платной подписки, но любой может оформить единовременный, ежемесячный или ежегодный донат от 10 до 500 фунтов стерлингов для поддержки проекта.
Сами ITG в описании говорят о себе так: «ведущий и самый влиятельный независимый олимпийский новостной сайт в мире», который больше 15 лет находится «в авангарде бесстрашных репортажей о происходящем в олимпийском движении». Цифры, которые дает сам ITG: охват на 200 стран мира и больше 25 миллионов читателей за 2021 год.
Главред Дункан Маккей запустил ITG после победы заявки Лондона на проведение летней Олимпиады-2012, когда писал для The Guardian о легкой атлетике. Маккей работал на 15 Олимпиадах, выпустил несколько книг и уже давал инсайды о применении допинга спортсменами – например, о положительной пробе у британского спринтера Дуэйна Чемберса.
В 2004 году Маккей стал спортивным журналистом года Великобритании, в 2009-м – спортивным обозревателем года в интернете. В 2012 году он нес олимпийский факел и передал огонь теннисисту Энди Маррею, а до этого инсайдил о победе заявки Лондона и поражении Парижа.
В профиле Маккея на Inside The Games добавлено, что он сотрудничает и появляется в эфирах телеканалов Sky News, BBC News 24, BBC World, Sky Sports News, BBC Radio 5 live и CNBC. Последний принадлежит компании NBC Universal. Комментатор NBC во время прохода украинских спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2022 говорил о санкциях со стороны США против России при начале войны с Украиной, а канал показывал президента России Владимира Путина.
Путину запрещены Олимпиады, но он приехал в Пекин из-за встречи с лидером Китая. Американское тв показывало его во время прохода сборной Украины
Маккей признан банкротом после смерти жены, с которой он запускал сайт. Компания по веб-дизайну требовала деньги за два года
С 2009 года сайт Inside The Games зарегистрирован как www.insidethegames.biz, но запускался под другим доменом – com. Маккей открывал его вместе с женой Лоррейн, которая занималась маркетингом и коммуникациями. Для разработки веб-дизайна сайта она обратилась в компанию Zulu Creative из Бирмингема. Комфортное сотрудничество Zulu Creative и Inside The Games продлилось два года после старта проекта, но потом начались проблемы.
Летом 2007 года Лоррейн Маккей умерла. Тогда Inside The Games перестал платить Zulu Creative. Два года компания обслуживала сайт бесплатно и доверялась распискам Дункана Маккея. В июле-2009 Маккей вместе с новым партнером Сарой Боурон зарегистрировал компанию по предоставлению информационных услуг Dunsar Media, где стал владельцем половины акций, но в марте ушел с поста директора.
В сентябре-2009 Inside The Games запустился под доменом biz – с обновленным дизайном и блоками, но с материалами и авторами, которые были на домене com. Sports Journalists Association писала, что после этого компания Zulu Creative подала в суд и потребовала 100 тысяч фунтов стерлингов за невыплаченные гонорары, но не имела претензий к Dunsar Media.
Окружной суд Милтон-Кинса вынес постановление о банкротстве Дункана Маккея. Он подтвердил этот факт и ответил: «Я сотрудник Dunsar Media. Этой издательской компанией, которой принадлежат insidethegames, insideworldparasport и insideworldfootball [два других проекта], полностью владеет Сара Боурон. Задаваемые вопросы не имеют отношения к моей должности редактора на трех сайтах».
Как Маккей ранее высказывался о России: публиковал Путина в боксерских перчатках и напоминал о допинге у Шараповой
Когда Международная ассоциация бокса (AIBA) из-за проблем с финансами и управлением лишилась признания МОК, член исполкома Умар Кремлев предложил закрыть долг. Маккей ответил: «Очевидный вопрос должен заключаться в том, откуда у генерального секретаря Федерации бокса России достаточно денег, чтобы лично погасить долг AIBA в 16 миллионов долларов?»
После этого Маккей выложил фотографию Владимира Путина в боксерских перчатках: «Россия серьезно настроена навести порядок в AIBA?»
Во время чемпионата мира-2018 в России Маккей выложил совместную фотографию Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона, президента ФИФА Джанни Инфантино и бывшего президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович.
На нее не попал президент МОК Томас Бах, который в этот момент сидел в кресле. Подписчик оставил комментарий: «Неловко». Маккей ответил: «Всегда тяжело, когда ссоришься со своим любимым диктатором...»
В 2017 году Маккей опубликовал твит с фотографией Марии Шараповой: «Как вы думаете, что WADA пытается подчеркнуть на обложке своего годового отчета?» В 2016 году Шарапова получила 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония.
... Очередное подтверждение ангажированности и продажности британских и американских провокаторов от спортивных масс-медиа..!!!
"ангажированность", "провокации", "продажность"- это все понятно.
Но изначально проблема же не в этом. А в том, что некоторые российские спортсмены принимают допинг и периодически попадаются на этом.
или вы поддерживаете употребление допинга? главное, что англосаксы не раскопали?
??? в чем это выражается??? британские сми самые уважаемые авторитетные и качественные в мире - особенно FT и The Economist. так что не надо гнать просто так. а сайты везде разные и этот сайт вполне неплох.