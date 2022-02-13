Валиева плачет на тренировке на плече у Тутберидзе. Как она провела эти дни вокруг скандала
9 февраля стало известно о проблемной допинг-пробе Камилы Валиевой. С того момента ее жизнь превратилась в настоящий ад. Каждый новый день – еще одна волна неприятных событий.
Что произошло с ней за это время:
• Сразу же навалилось огромное внимание: слухи, инсайды, обсуждения. «Матч ТВ» писал, что Валиева стала самой упоминаемой спортсменкой в соцсетях.
• Валиева пропустила тренировку после появления новостей, но потом вернулась к работе.
• Дальше стало известно, что Валиева сдала положительную допинг-пробу еще в декабре на чемпионате России. Лаборатория WADA в Стокгольме сообщила об этом 8 февраля.
• Отстранение со стороны РУСАДА и отмена этого решения. МОК подал апелляцию в CAS.
• 11 февраля появилась информация, что дело Валиевой рассмотрит выездная комиссия CAS, она состоит из трех арбитров. О том, кто именно вынесен решение по Валиевой, мы писали здесь:
Три арбитра CAS, которые решат дело Валиевой – кто они. Один из них участвовал в деле Шараповой и мельдония
Окончательное решение комиссии будет вынесено 14 февраля.
• Валиева покидала тренировки, проходя через микст-зону и закрывая лицо капюшоном. Британские журналисты прямо задавали ей вопрос о допинге. Представитель Daily Mail спросил, чиста ли Валиева, и даже написал об этом в своем твиттере (за что его раскидали в комментариях):
• WADA подала апелляцию в CAS на отмену временного отстранения Валиевой. Вечером 11 февраля CAS зарегистрировал апелляции МОК и WADA.
• Утро 12 февраля – ISU подал апелляцию на отмену временного отстранения Валиевой.
• Решено, что Валиева даст показания по видеосвязи.
Валиева работает, несмотря ни на что. Первый канал опубликовал видео (вы можете посмотреть его здесь) с ее тренировки 13 февраля. В конце она заплакала, а Этери Тутберидзе утешала ее:
Сама Валиева не дает публичных комментариев. Зато 12 февраля публично высказалась Тутберидзе:
«Непонятно, почему спортсменка с сомнительным допингом 25 декабря была допущена до Олимпийских игр. Или это роковое стечение обстоятельств, или очень грамотно спланированный план. Не знаю. Я надеюсь, что наши руководители нас не бросят, отстоят наши права и докажут нашу невиновность.
Сейчас вся наша команда замерла в ожидании решения относительно Камилы Валиевой. Мы боимся любых высказываний – чтобы не нарушить, не навредить. Я не знаю, кто, что решает. Но очень надеемся, что справедливость восторжествует».