Валиева плачет на тренировке на плече у Тутберидзе. Как она провела эти дни вокруг скандала

9 февраля стало известно о проблемной допинг-пробе Камилы Валиевой. С того момента ее жизнь превратилась в настоящий ад. Каждый новый день – еще одна волна неприятных событий.

Что произошло с ней за это время:

• Сразу же навалилось огромное внимание: слухи, инсайды, обсуждения. «Матч ТВ» писал, что Валиева стала самой упоминаемой спортсменкой в соцсетях.

• Валиева пропустила тренировку после появления новостей, но потом вернулась к работе.

• Дальше стало известно, что Валиева сдала положительную допинг-пробу еще в декабре на чемпионате России. Лаборатория WADA в Стокгольме сообщила об этом 8 февраля.

• Отстранение со стороны РУСАДА и отмена этого решения. МОК подал апелляцию в CAS.

• 11 февраля появилась информация, что дело Валиевой рассмотрит выездная комиссия CAS, она состоит из трех арбитров. О том, кто именно вынесен решение по Валиевой, мы писали здесь:

Три арбитра CAS, которые решат дело Валиевой – кто они. Один из них участвовал в деле Шараповой и мельдония

Окончательное решение комиссии будет вынесено 14 февраля.

• Валиева покидала тренировки, проходя через микст-зону и закрывая лицо капюшоном. Британские журналисты прямо задавали ей вопрос о допинге. Представитель Daily Mail спросил, чиста ли Валиева, и даже написал об этом в своем твиттере (за что его раскидали в комментариях):