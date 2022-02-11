Новое в деле Валиевой: подтвержден допинг в декабре, у России «серьезные вопросы», суд разберется до 15 февраля
Новости о допинге у фигуристки Камилы Валиевой появились еще 9 февраля, но до сих пор официальных внятных комментариев по делу не было. Утром 11 февраля они появились – допинг подтвердился, а МОК и ISU оспорят допуск Валиевой на Олимпиаду.
У Валиевой нашли триметазидин – его используют при нарушении работы сердца
Она сдала пробу 25 декабря во время чемпионата России по фигурному катанию. Спустя полтора месяца – уже во время Олимпиады – в ней нашли триметазидин, используемый для лечения сердечно-сосудистой системы.
WADA запретил его в 2014 году, посчитав стимулятором. Триметазидин улучшает насыщение организма кислородом и помогает в восстановлении. Как он попал в организм Валиевой – намеренно или в добавках – неизвестно. Ни Олимпийский комитет России, ни Федерация фигурного катания еще не давали объяснений об этом.
Что говорится в релизе Международного агентства допинг-тестирования (ITA):
- 25 декабря пробу Валиевой взяли под контролем РУСАДА.
- 8 февраля лаборатория, аккредитованная WADA в Стокгольме, выявила запрещенный препарат. После этого РУСАДА временно отстранило Валиеву.
- 9 февраля Валиева обжаловала решение – и отстранение сняли. Пока она может тренироваться и участвовать в соревнованиях.
ITA в своем релизе указало, что спортсмены моложе 16 лет попадают под защищенный статус. Это значит, что данные по делу Валиевой не должны быть публично раскрыты. Но на фоне резонанса, возникшего из-за публикаций инсайдов в СМИ, агентство выступило с официальным заявлением – чтобы внести ясность.
Решение о недопуске Валиевой примут до 15 февраля
Теперь дело рассмотрит Спортивный арбитражный суд (CAS) – в него обратятся Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев (ISU). Это случится до начала личного турнира фигуристок на Олимпиаде. Короткая программа у женщин пройдет 15 февраля, произвольная – 17-го.
15-летняя Валиева проводит первый сезон на взрослом уровне, но уже считается фавориткой соревнований. Среди ее достижений:
🥇 Победа в чемпионате России.
🥇 Победа в чемпионате Европы.
🥇 Золото Олимпиады в командном турнире.
🥇 Мировые рекорды в короткой, произвольной программах и по сумме баллов (не все ратифицированы ISU, поскольку часть установлена на внутреннем первенстве, а не на международном).
Россия заявила об «очень серьезных вопросах» и допустила, что результаты «придерживали»
После взятия пробы и выявления положительного результата лабораторией в Стокгольме прошло полтора месяца. За это время прошел чемпионат Европы по фигурке, стартовала Олимпиада, а Россия на ней выиграла золото в командном турнире.
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков допустил, что результат намеренно «придерживали» до окончания командного турнира. Он сказал, что стандартно результат пробы объявляют в течение 20 дней после получения. Выходит, что из Петербурга в Стокгольм проба добиралась месяц: «У меня это вызывает очень серьезные вопросы».
ОКР дополнительно указал, что пробы на чемпионате Европы (в январе) и во время Олимпиады (в феврале) были отрицательными. А Федерация фигурного катания «не сомневается в честности и чистоте своей спортсменки, приложит все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего и окажет спортсменке необходимую всестороннюю помощь и поддержку».
Цитата от представителя МОК – высказался директор по коммуникациям Марк Адамс: «Дело не в том, что она несовершеннолетняя или то, что мы ее оберегаем, но мы ожидаем, что может быть выпущено дополнительное объяснение. Мы огульно никого не обвиняем. Если речь идет об одном человеке, мы разбираемся с ним, а не со всей командой».
Решение о российском золоте в фигурке примут позже. Автоматически результаты пересматривать не будут
Валиева стала главной спортсменкой в командном турнире: она набрала максимальные десять баллов за короткую и произвольную программы. Ее фото попало на первую полосу The Wall Street Journal, а Алек Болдуин посвятил ей пост в инстаграме.
Теперь результаты могут пересмотреть, но никаких конкретных сроков нет. ISU дождется официального вердикта по делу – тогда появится ясность и с результатами России. Пока Россия имеет золото, США – серебро, Япония – бронзу.
ОКР утверждает, что автоматически их не будут пересматривать, так как допинг-пробу взяли не во время Олимпиады. Пока золото в командном турнире – одно из двух у России. На утро 11 февраля она занимает девятое место в общем медальном зачете.
Что сейчас с самой Валиевой:
- Она не тренировалась 8 и 9 февраля. На следующий день она вышла на лед и пошла на четыре четверных прыжка, с двух из которых упала.
- На тренировке 11 февраля она отработала сольные элементы, а через два часа во время исполнения произвольной программы у нее было три падения.
- Ни 10, ни 11 февраля она не общалась с журналистами. 11-го – закрыла лицо кофтой. В это время журналист Daily Mail задал ей вопрос, принимала ли она допинг.
- Инстаграм Валиевой ожидаемо молчит с 26 января. В комментариях – очень много слов поддержки на разных языках.