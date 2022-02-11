Новое в деле Валиевой: подтвержден допинг в декабре, у России «серьезные вопросы», суд разберется до 15 февраля

Новости о допинге у фигуристки Камилы Валиевой появились еще 9 февраля, но до сих пор официальных внятных комментариев по делу не было. Утром 11 февраля они появились – допинг подтвердился, а МОК и ISU оспорят допуск Валиевой на Олимпиаду.

У Валиевой нашли триметазидин – его используют при нарушении работы сердца

Она сдала пробу 25 декабря во время чемпионата России по фигурному катанию. Спустя полтора месяца – уже во время Олимпиады – в ней нашли триметазидин, используемый для лечения сердечно-сосудистой системы.

WADA запретил его в 2014 году, посчитав стимулятором. Триметазидин улучшает насыщение организма кислородом и помогает в восстановлении. Как он попал в организм Валиевой – намеренно или в добавках – неизвестно. Ни Олимпийский комитет России, ни Федерация фигурного катания еще не давали объяснений об этом.

Что говорится в релизе Международного агентства допинг-тестирования (ITA):

25 декабря пробу Валиевой взяли под контролем РУСАДА.

8 февраля лаборатория, аккредитованная WADA в Стокгольме, выявила запрещенный препарат. После этого РУСАДА временно отстранило Валиеву.

9 февраля Валиева обжаловала решение – и отстранение сняли. Пока она может тренироваться и участвовать в соревнованиях.

ITA в своем релизе указало, что спортсмены моложе 16 лет попадают под защищенный статус. Это значит, что данные по делу Валиевой не должны быть публично раскрыты. Но на фоне резонанса, возникшего из-за публикаций инсайдов в СМИ, агентство выступило с официальным заявлением – чтобы внести ясность.

Решение о недопуске Валиевой примут до 15 февраля

Теперь дело рассмотрит Спортивный арбитражный суд (CAS) – в него обратятся Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев (ISU). Это случится до начала личного турнира фигуристок на Олимпиаде. Короткая программа у женщин пройдет 15 февраля, произвольная – 17-го.

15-летняя Валиева проводит первый сезон на взрослом уровне, но уже считается фавориткой соревнований. Среди ее достижений:

🥇 Победа в чемпионате России.

🥇 Победа в чемпионате Европы.

🥇 Золото Олимпиады в командном турнире.

🥇 Мировые рекорды в короткой, произвольной программах и по сумме баллов (не все ратифицированы ISU, поскольку часть установлена на внутреннем первенстве, а не на международном).