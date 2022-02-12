Три арбитра CAS, которые решат дело Валиевой – кто они. Один из них участвовал в деле Шараповой и мельдония

Какие последние новости по ситуации с Валиевой?

• Международный союз конькобежцев подал апелляцию в CAS на решение снять временное отстранение Валиевой. Такие же запросы были и со стороны МОК и WADA.

• ТАСС сообщило, что январские допинг-пробы Валиевой были проведены раньше декабрьских. Хотя все операции проходили в одной и той же лаборатории.

• Валиева в это время тренировалась и проходила в микст-зоне в сопровождении руководителя пресс-службы Олимпийского комитета России Константина Выборнова и старшего тренера сборной по парному катанию Сергея Артюхова.

• 12 февраля Этери Тутберидзе дала первый большой комментарий: «Непонятно, почему спортсменка с сомнительным допингом 25 декабря была допущена до Олимпийских игр. Или это роковое стечение обстоятельств, или очень грамотно спланированный план. Не знаю. Я надеюсь, что наши руководители нас не бросят, отстоят наши права и докажут нашу невиновность. Сейчас вся наша команда замерла в ожидании решения относительно Камилы Валиевой. Мы боимся любых высказываний – чтобы не нарушить, не навредить. Я не знаю, кто, что решает. Но очень надеемся, что справедливость восторжествует».

До этого фанаты разнесли ее в соцсетях:

Тег #позорТутберидзе – лидер русского твиттера уже сутки: десятки тысяч постов о молчании по Валиевой и жестокости к другим фигуристам

• Стал известен состав арбитров, которые рассмотрят дело Валиевой: Фабио Юдика (Италия), Джеффри Бенц (США, он на следующем снимке) и Весне Бергант Ракоxевич (Словения).