Три арбитра CAS, которые решат дело Валиевой – кто они. Один из них участвовал в деле Шараповой и мельдония
9 февраля появились новости о проблеме с допинг-тестом Камилы Валиевой. Прошло почти три дня, но никаких официальных решений о последствиях для Валиевой до сих пор не было.
12 февраля «Матч ТВ» дал такую информацию: заседание CAS по делу Валиевой состоится 13 февраля, а общее решение будет вынесено 14 февраля.
Что такое CAS? Кто там работает? Это самый могущественный орган?
Какие последние новости по ситуации с Валиевой?
• Международный союз конькобежцев подал апелляцию в CAS на решение снять временное отстранение Валиевой. Такие же запросы были и со стороны МОК и WADA.
• ТАСС сообщило, что январские допинг-пробы Валиевой были проведены раньше декабрьских. Хотя все операции проходили в одной и той же лаборатории.
• Валиева в это время тренировалась и проходила в микст-зоне в сопровождении руководителя пресс-службы Олимпийского комитета России Константина Выборнова и старшего тренера сборной по парному катанию Сергея Артюхова.
• 12 февраля Этери Тутберидзе дала первый большой комментарий: «Непонятно, почему спортсменка с сомнительным допингом 25 декабря была допущена до Олимпийских игр. Или это роковое стечение обстоятельств, или очень грамотно спланированный план. Не знаю. Я надеюсь, что наши руководители нас не бросят, отстоят наши права и докажут нашу невиновность. Сейчас вся наша команда замерла в ожидании решения относительно Камилы Валиевой. Мы боимся любых высказываний – чтобы не нарушить, не навредить. Я не знаю, кто, что решает. Но очень надеемся, что справедливость восторжествует».
До этого фанаты разнесли ее в соцсетях:
Тег #позорТутберидзе – лидер русского твиттера уже сутки: десятки тысяч постов о молчании по Валиевой и жестокости к другим фигуристам
• Стал известен состав арбитров, которые рассмотрят дело Валиевой: Фабио Юдика (Италия), Джеффри Бенц (США, он на следующем снимке) и Весне Бергант Ракоxевич (Словения).
Что известно об этих арбитрах
Самый популярный из перечисленных арбитров – Джеффри Бенц. Это бывший юристконсульт национального Олимпийского комитета США, который работал на этой должности с 1997-го по 2006-й. Кроме того, Бенц был в Федерации фигурного катания США в период 1996-1998. Бенц больше 20 лет работает в CAS, входил в состав арбитров на крупнейших турнирах (например, на ЧМ-2018). Еще Бенц привлекался к многим знаменитым делам.
Одно из таких – дело Марии Шараповой. В 2016 году Шарапова объявила на специальной пресс-конференции, что в ее допинг-пробе был обнаружен мельдоний, и стала первой спортсменской, сознавшейся в употреблении этого препарата. Бенц входил в комиссию CAS, которая состояла из трех арбитров (итальянец и два американца). Изначально Международная федерация тенниса забанила Шарапову на два года (и аннулировала результаты на Australian Open-2016). Арбитры CAS сократили дисквалификацию до 15 месяцев.
В своих отчетах Бенц и другие арбитры апеллировали тем, что Шарапова употребляла мельдоний, «по неосторожности» не удостоверившись, что препарат попал в список запрещенных. Арбитры отметили добровольное желание Шараповой сотрудничать со следствием.
Другое громкое дело с участием Бенца – китайский пловец Сунь Ян, который отказывался проходить допинг-контроль. В 2020 году было очередное разбирательство, связанное с допингом Яна. И Бенц был фактически главным участником процесса. Он нашел несостыковки в показаниях Сунь Яна и его защиты. Плюс Бенц обвинял представителей Яна сорвать слушания. Например, пловец потребовал, чтобы все слушания проходили в открытом доступе. Реакция Бенца:
«Судебные процессы теперь похожи на приготовление сосисок на заднем дворе – каждый может увидеть это и оценить. Не знаю, намеренный ли это ход Яна, но мы доведем процесс до конца».
Еще Бенц участвовал в рассмотрении апелляции на решение об отстранении российских атлетов от Олимпийских игр-2016. Тогда среди легкоатлетов выступила только Дарья Клишина.
Фабио Иудика работает арбитром CAS с 2012 года, спортивным юристом значится более 20 лет. Его рабочая область сосредоточена не только на олимпийских видах спорта, но и на других. Например, он работал с «Интером», когда клуб судился с Кристианом Вьери. Вьери подал на «Интер» в суд, потому что клуб следил за ним: прослушивал телефонные звонки, нанял частного сыщика, чтобы тот мог контролировать его поведение вне поля и сообщать руководству «Интера» о каких-либо нарушениях. В итоге Вьери отсудил у бывшего клуба 1 млн евро.
Иудика на данный момент занимается консультациями клубов, спортсменов и различных спортивных федераций Италии. Еще он преподает в миланском университете спортивное право. Коллеги характеризуют его как взвешенного специалиста, который изначально не имеет никаких симпатий и мнений – он опирается только на рассмотренные слушанием факты.
Третий арбитр – Весна Бергант Ракочевич. Она – старший судья Верховного суда Любляны и президент Словенской ассоциации судей. У Ракочевич есть докторская степень по юриспруденции, она – постоянный лектор различных конференций по теме права.
Ракохевич тесно связана со спортом. Она считается соавтором и редактором единственной в Словении монографии по теме спортивного права. Ракочевич – постоянный арбитр CAS. И она даже недавно участвовала в одном деле, связанном с Олимпиадой-2022. Ямайская бобслеистка Джазмин Фенлатор-Викториан подала апелляцию на пересмотр количество мест для ямайских спортсменок. Ракочевич была в составе арбитров, которые отклонили эту апелляцию.
Однажды Ракохевич рвалась на должность Верховного судьи, но проиграла в выборах Яну Зобеку. Потом она говорила, что у Зобека: а) Есть мания величия, и он затянет систему неправильное русло из-за своих убеждений; б) Есть психологические заболевания, о которых он умалчивает.