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фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Этери Тутберидзе
Камила Валиева
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022 #Этери Тутберидзе #Камила Валиева #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Тег #позорТутберидзе – лидер русского твиттера уже сутки: десятки тысяч постов о молчании по Валиевой и жестокости к другим фигуристам

2 часа назад

Dmitry Golubovich/Global Look Press

9 февраля бомбанула ситуация с допинг-пробой Камилы Валиевой. Подробнее по теме вы можете прочитать здесь: 

Что надо знать о допинг-пробе Валиевой в первый день скандала: когда взята, какое вещество найдено, какое наказание с учетом возраста

С того момента Этери Тутбердизе трижды отреагировала на ситуацию.

Первая реакция – короткий комментарий: «Сплетнями не занимаюсь».

Втораяотказалась общаться по поводу ситуации с Валиевой.

Третья реакция случилась только утром 12 февраля. Тутберидзе сказала: «Непонятно, почему спортсменка с сомнительным допингом 25 декабря была допущена до Олимпийских игр. Или это роковое стечение обстоятельств, или грамотно спланированный план. Мы очень надеемся, что справедливость восторжествует».

11 февраля в российский топ твиттера вырвался тег #позорТутберидзе. Sports.ru, например, опубликовал об этом новость в 19:25 по московскому времени. К тому моменту было 10,6 тыс. твитов с тегом. Утром 12 февраля это число увеличилось до 22 тыс.

Люди разносят Тутберидзе за отсутствие публичной поддержки (до 12 февраля) в адрес Валиевой.

Но из-за инцидента с Валиевой пользователи наезжают на Тутберидзе и по другим поводам.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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#Этери Тутберидзе
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#Олимпиада-2022
#Россия на Олимпийских играх-2022