Тег #позорТутберидзе – лидер русского твиттера уже сутки: десятки тысяч постов о молчании по Валиевой и жестокости к другим фигуристам

9 февраля бомбанула ситуация с допинг-пробой Камилы Валиевой. Подробнее по теме вы можете прочитать здесь:

Что надо знать о допинг-пробе Валиевой в первый день скандала: когда взята, какое вещество найдено, какое наказание с учетом возраста

С того момента Этери Тутбердизе трижды отреагировала на ситуацию.

Первая реакция – короткий комментарий: «Сплетнями не занимаюсь».

Вторая – отказалась общаться по поводу ситуации с Валиевой.

Третья реакция случилась только утром 12 февраля. Тутберидзе сказала: «Непонятно, почему спортсменка с сомнительным допингом 25 декабря была допущена до Олимпийских игр. Или это роковое стечение обстоятельств, или грамотно спланированный план. Мы очень надеемся, что справедливость восторжествует».

11 февраля в российский топ твиттера вырвался тег #позорТутберидзе. Sports.ru, например, опубликовал об этом новость в 19:25 по московскому времени. К тому моменту было 10,6 тыс. твитов с тегом. Утром 12 февраля это число увеличилось до 22 тыс.