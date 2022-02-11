7 неудобных вопросов к обвинению Валиевой
Главное событие и главный скандал Олимпиады-2022: декабрьская допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой оказалась положительной – теперь это подтверждено официально. До 15 февраля CAS рассмотрит дело и решит вопрос по ее статусу, выступлениям на Олимпиаде и уже завоеванной золотой медали.
В этом тексте мы всматриваемся в дело внимательнее и задаем дотошные вопросы всем сторонам.
Почему это вскрылось именно сейчас, а не раньше и сразу?
Информация о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой, взятой после победы на чемпионате России в Санкт-Петербурге, официально подтвердилась 8 февраля, хотя сам турнир проходил в конце декабря = с момента взятия пробы прошло 1,5 месяца.
РУСАДА получило результат 7 февраля. Причина задержки – хм, болеющие сотрудники лаборатории и карантин. Глава ОКР Станислав Поздняков объяснял: «В соответствии с международными стандартами для лабораторий Всемирного антидопингового агентства срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца в лаборатории».
Значит ли это и возможно ли, что о проваленном допинг-тесте было известно еще до участия Валиевой в командном турнире Олимпиады, но при этом об этом не знала сборная России? Вскрытие этой информации именно после победы России – совпадение? И когда получили результаты допинг-тестов Анна Щербакова и Александра Трусова, которые стали призерами того чемпионата России?
Почему допинг-проба, взятая в декабре, так долго проверяется, а спортсмены все равно едут на Олимпиаду с заведомо проваленными тестами?
Перед Олимпиадой все спортсмены проходят допинг-тесты. Как получается, что анализ пробы, взятой после победы на важном турнире, идет дольше, чем работа с предолимпийскими пробами, которые брались позднее во внесоревновательный период?
Почему это тянется так долго? Да, из-за санкций WADA и отсутствия аккредитации Московская лаборатория отправила пробу на проверку в Швецию, поэтому процесс мог затянуться. Но, серьезно, разве не важно сделать это быстро, чтобы знать, что на Олимпиаде выступают чистые спортсмены, а команда могла бы взять другого спортсмена, если есть проблемы?
Зачем 15-летней фигуристке допинг и почему его больше нигде не было?
Найденный в пробе Валиевой препарат триметазидин улучшает выносливость и силу, способствует более быстрому восстановлению и усиленным тренировкам. На Олимпиаде-2018 его нашли в допинг-пробе бобслеистки Надежды Сергеевой, поэтому ее результаты аннулировали.
Триметазидин найден только в одной пробе Камилы Валиевой. На других турнирах до и после его не было. Валиева – главная фигуристка России. Для чего было разово его применять под чемпионат России, если через месяц старт Олимпиады? В чем эффект такой стимуляции и как она влияет на результат, если до этого Валиева за полгода первого взрослого сезона выиграла все турниры, в которых участвовала, и разнесла мировые рекорды без допинга?
Кто и как допустил попадание вещества в организм и есть ли тут вина самой Валиевой?
Если триметазидин найден в микродозе, то входит в состав какого-либо препарата или добавки и мог быть применен давно. Может ли 15-летняя фигуристка использовать препараты без консультации и назначения? Будет ли спортсмен связываться с новыми добавками перед важным турниром и дальнейшей Олимпиадой?
Если все это случайность или производственный брак, если никто ничего не знал, то почему попалась именно Валиева, а не кто-то другой? Получается, что этот препарат предназначался только для нее? Что это за препарат и как его использование контролируется в команде?
Если Валиева получила какую-либо добавку, то кто ее дал, как это допустил и почему не учел возможные последствия применения? Как это может допускаться на уровне команды мировой рекордсменки, когда Россия находится под санкциями и тотальным вниманием?
Триметазидин входит в список препаратов, за склонение к использованию которых предусмотрена уголовная ответственность. Возможно ли такое, что кто-то пошел на это специально и испортил карьеру Валиевой? РУСАДА официально объявило, что проведет расследование в отношении персонала Валиевой.
Почему и как на уровне Олимпиады допускаются сливы?
Inside The Games – первый, кто дал информацию о допинге в сборной России по фигурному катанию, а потом первым назвал конкретное имя. Так как Валиевой еще нет 16 лет, по правилам Всемирного антидопингового кодекса, нельзя раскрывать личность того, кто виновен в нарушении антидопинговых правил. Но это имя появилось.
Первым его дал главный редактор ITG Дункан Маккей, который уже высказывался по теме допинга на примерах других спортсменов из России. Мы рассказывали о нем и его издании в отдельном материале. После этого пошли инсайды от источников из России – от применения марихуаны до снятия Валиевой с личного турнира. Это привело к раскрытию официальной информации.
Что за издание Inside The Games – это оно взорвало инсайд про допинг Валиевой: главред признавался банкротом, 25 млн читателей
Почему команда Тутберидзе молчит, ничего не объясняет и публично не защищает Валиеву?
10 февраля Этери Тутберидзе в ответ на вопрос по Валиевой сказала, что не занимается сплетнями. На следующий день информация о применении допинга официально подтвердилась. Тутберидзе никак это не прокомментировала и отказалась от общения с журналистами в Пекине.
Если Валиева не виновата, почему Тутберидзе публично не защищает ее и не стягивает гипердавление мира на себя? Почему не транслирует нейтральную позицию и слова поддержки, когда сплетни становятся реальным разбирательством, а молчание еще больше перегревает инфополе?
Если Валиева виновата, почему Тутберидзе не принимает и не разделяет ответственность? Нормально ли молчать и оставлять одной 15-летнюю ученицу, которая закрывает лицо капюшоном в микст-зоне и слышит в спину: «Ты чиста?» И почему от провокаций ее отбивают русские журналисты, а не тренер?
Как теперь воспринимается позиция Тутберидзе по допингу и контекст вокруг команды?
Раз. Слова Тутберидзе в интервью Владимиру Познеру в 2019 году. Тогда она рассказывала о мельдонии – препарате, за который, например, Мария Шарапова получила 15-месячную дисквалификацию:
«У каждой сборной есть какой-то свой препарат, который в WADA утвердили. У нас был мельдоний. Этот препарат помогает восстановиться. Мельдоний у нас появился. Американцы (и не только они) со своей стороны написали, что они считают это допингом.
Но они могут считать, что угодно – это ни о чем не говорит. Наши лаборатории должны были составить ответное письмо, чтобы доказать, что это не допинг. Потому что это не помогает тебе прыгать выше, сильнее, быстрее, а помогает лишь быстрее восстановить сердечную мышцу.
За год это письмо не поступило, и автоматически этот препарат назвали допингом. Мы начали доказывать это чуть позже, когда год уже прошел, когда его уже запретили и было поздно. Я не знаю, почему оно не было написано. Просто знаю, что его не было.
Я не знаю, почему спортсмены в дальнейшем попались на мельдонии, потому что нам от ФБА в сентябре было сказано, что с 1 января этот препарат будет введен в список допинга. И нам сказали дату, когда в последний раз, если мы пользовались им, можно будет им прокапаться. И почему оказалось, что какие-то федерации продолжали им капаться? Почему до них информация не дошла, я не знаю».
Два. Врач Филипп Шветский, который сотрудничает с командой Тутберидзе и был с Валиевой на турнире в Финляндии в октябре-2021. До прихода в фигурное катание он попал в допинговую историю, но после этого никак не был связан с запрещенными веществами или методами.
В 2007 году Шветский работал с командой по академической гребле. Тогда шесть гребцов получили дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Шветский вводил спортсменам разрешенные препараты, но запрещенным способом – внутривенно. Он признал вину и получил дисквалификацию, которую сняли в 2010 году.