7 неудобных вопросов к обвинению Валиевой

Главное событие и главный скандал Олимпиады-2022: декабрьская допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой оказалась положительной – теперь это подтверждено официально. До 15 февраля CAS рассмотрит дело и решит вопрос по ее статусу, выступлениям на Олимпиаде и уже завоеванной золотой медали.

В этом тексте мы всматриваемся в дело внимательнее и задаем дотошные вопросы всем сторонам.

Почему это вскрылось именно сейчас, а не раньше и сразу?

Информация о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой, взятой после победы на чемпионате России в Санкт-Петербурге, официально подтвердилась 8 февраля, хотя сам турнир проходил в конце декабря = с момента взятия пробы прошло 1,5 месяца.

РУСАДА получило результат 7 февраля. Причина задержки – хм, болеющие сотрудники лаборатории и карантин. Глава ОКР Станислав Поздняков объяснял: «В соответствии с международными стандартами для лабораторий Всемирного антидопингового агентства срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца в лаборатории».