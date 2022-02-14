  1. Главная
  2. Фигурное катание
  3. Материалы
  4. Спортивный суд все же допустил Валиеву до Олимпиады. На решение повлиял ее возраст и задержки с результатами анализов
Камила Валиева
Олимпиада-2022
фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Поделиться:
Комментарии:
0
#Камила Валиева #Олимпиада-2022 #фигурное катание на Олимпийских играх-2022

Спортивный суд все же допустил Валиеву до Олимпиады. На решение повлиял ее возраст и задержки с результатами анализов

28 минут назад

Global Look Press

Первые новости о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой появились 9 февраля. Вскоре после этого крупные спортивные организации потребовали снять ее с Олимпиады, но Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался от этого.

Главным аргументом против снятия был возраст Валиевой (15 лет). Она попадает под статус «защищенной персоны»

Заседание проходило в ночь на 14 февраля и продолжалось больше шести часов. Отстранения Валиевой требовали крупнейшие спортивные организации:

  • Международный олимпийский комитет (МОК)
  • ISU (Международный союз конькобежцев)
  • WADA (Всемирное антидопинговое агентство)

Но ни один из запросов суд не удовлетворил. В решении перечислены несколько аргументов против отстранения, главный из которых – возраст Валиевой.

Спортсмены до 16 лет автоматически попадают под статус «защищенных персон». Он требует более тщательного разбирательства, смягчения наказания, а также не допускает временного отстранения от соревнований.

Другой важный аргумент: «несвоевременное уведомление» о результатах теста. Между взятием пробы и новостями о положительном результате прошло полтора месяца (об этом ниже).

Наконец, третий аргумент: тесты Валиевой во время Олимпиады были отрицательными. Суд посчитал, что в этих обстоятельствах отстранение во время Игр «нанесет ей непоправимый вред».

Еще раз о деле Валиевой: у нее нашли препарат, используемый при нарушениях работы сердца

Она сдала положительную пробу 25 декабря во время чемпионата России по фигурному катанию. Через полтора месяца – уже во время Олимпиады – стокгольмская лаборатория WADA объявила, что в ней нашли триметазидин. Его используют при нарушении работы сердца.

WADA считает его стимулятором, который улучшает насыщение организма кислородом. Как он попал в пробу Валиевой, неизвестно.

Global Look Press

Сразу после этих новостей Россия заявила об «очень серьезных вопросах» к антидопинговому агентству. Она допустила, что результат пробы намеренно «придерживали» до Олимпиады. А именно до окончания командного турнира Игр по фигурке, на котором Россия взяла золото.

Отдельно Россия подчеркнула, что тесты Валиевой на чемпионате Европы (январь) и Олимпиаде (февраль) были отрицательными.

Судьи рассмотрели только отстранение Валиевой. Что будет с золотом России в фигурке, пока непонятно

7 февраля Россия выиграла командный турнир по фигурному катанию, на котором выступила Валиева. Это было второе золото России на Играх-2022.

После новостей о допинге появились обсуждения о возможном пересмотре результатов. Но пока известно только одно: Россия все еще сохраняет золото.

В пресс-релизе CAS говорится, что вопрос о лишении медалей не относился к прошедшему заседанию. Судьи решали только «узкий вопрос» об отстранении Валиевой.

Валиева проводит на взрослом уровне первый сезон. И уже считается фавориткой Олимпиады

После решения CAS она выступит на одиночном турнире по фигурному катанию. 15 февраля покажет короткую программу, 17-го – произвольную.

Как Валиева стала главной фигуристкой России и почему таких раньше не было

Международные правила не допускают фигуристок моложе 15 лет до турниров. Поэтому Валиева проводит только свой первый год на взрослом уровне. За неполный сезон она стала:

🥇 Чемпионкой России;

🥇 Чемпионкой Европы;

🥇 Олимпийской чемпионкой в командном турнире;

🥇Установила мировые рекорды в короткой, произвольной программах и по сумме баллов (не все ратифицированы ISU, поскольку часть установлена на внутреннем первенстве, а не на международном).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Как Валиева стала главной фигуристкой России и почему таких раньше не было
Три арбитра CAS, которые решат дело Валиевой – кто они. Один из них участвовал в деле Шараповой и мельдония
7 неудобных вопросов к обвинению Валиевой
Валиева плачет на тренировке на плече у Тутберидзе. Как она провела эти дни вокруг скандала
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Камила Валиева
#Олимпиада-2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022