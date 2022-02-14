Спортивный суд все же допустил Валиеву до Олимпиады. На решение повлиял ее возраст и задержки с результатами анализов

Первые новости о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой появились 9 февраля. Вскоре после этого крупные спортивные организации потребовали снять ее с Олимпиады, но Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался от этого.

Главным аргументом против снятия был возраст Валиевой (15 лет). Она попадает под статус «защищенной персоны»

Заседание проходило в ночь на 14 февраля и продолжалось больше шести часов. Отстранения Валиевой требовали крупнейшие спортивные организации:

Международный олимпийский комитет (МОК)

ISU (Международный союз конькобежцев)

WADA (Всемирное антидопинговое агентство)

Но ни один из запросов суд не удовлетворил. В решении перечислены несколько аргументов против отстранения, главный из которых – возраст Валиевой.

Спортсмены до 16 лет автоматически попадают под статус «защищенных персон». Он требует более тщательного разбирательства, смягчения наказания, а также не допускает временного отстранения от соревнований.

Другой важный аргумент: «несвоевременное уведомление» о результатах теста. Между взятием пробы и новостями о положительном результате прошло полтора месяца (об этом ниже).

Наконец, третий аргумент: тесты Валиевой во время Олимпиады были отрицательными. Суд посчитал, что в этих обстоятельствах отстранение во время Игр «нанесет ей непоправимый вред».

Еще раз о деле Валиевой: у нее нашли препарат, используемый при нарушениях работы сердца

Она сдала положительную пробу 25 декабря во время чемпионата России по фигурному катанию. Через полтора месяца – уже во время Олимпиады – стокгольмская лаборатория WADA объявила, что в ней нашли триметазидин. Его используют при нарушении работы сердца.

WADA считает его стимулятором, который улучшает насыщение организма кислородом. Как он попал в пробу Валиевой, неизвестно.