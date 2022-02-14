Спортивный суд все же допустил Валиеву до Олимпиады. На решение повлиял ее возраст и задержки с результатами анализов
Первые новости о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой появились 9 февраля. Вскоре после этого крупные спортивные организации потребовали снять ее с Олимпиады, но Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался от этого.
Главным аргументом против снятия был возраст Валиевой (15 лет). Она попадает под статус «защищенной персоны»
Заседание проходило в ночь на 14 февраля и продолжалось больше шести часов. Отстранения Валиевой требовали крупнейшие спортивные организации:
- Международный олимпийский комитет (МОК)
- ISU (Международный союз конькобежцев)
- WADA (Всемирное антидопинговое агентство)
Но ни один из запросов суд не удовлетворил. В решении перечислены несколько аргументов против отстранения, главный из которых – возраст Валиевой.
Спортсмены до 16 лет автоматически попадают под статус «защищенных персон». Он требует более тщательного разбирательства, смягчения наказания, а также не допускает временного отстранения от соревнований.
Другой важный аргумент: «несвоевременное уведомление» о результатах теста. Между взятием пробы и новостями о положительном результате прошло полтора месяца (об этом ниже).
Наконец, третий аргумент: тесты Валиевой во время Олимпиады были отрицательными. Суд посчитал, что в этих обстоятельствах отстранение во время Игр «нанесет ей непоправимый вред».
Еще раз о деле Валиевой: у нее нашли препарат, используемый при нарушениях работы сердца
Она сдала положительную пробу 25 декабря во время чемпионата России по фигурному катанию. Через полтора месяца – уже во время Олимпиады – стокгольмская лаборатория WADA объявила, что в ней нашли триметазидин. Его используют при нарушении работы сердца.
WADA считает его стимулятором, который улучшает насыщение организма кислородом. Как он попал в пробу Валиевой, неизвестно.
Сразу после этих новостей Россия заявила об «очень серьезных вопросах» к антидопинговому агентству. Она допустила, что результат пробы намеренно «придерживали» до Олимпиады. А именно до окончания командного турнира Игр по фигурке, на котором Россия взяла золото.
Отдельно Россия подчеркнула, что тесты Валиевой на чемпионате Европы (январь) и Олимпиаде (февраль) были отрицательными.
Судьи рассмотрели только отстранение Валиевой. Что будет с золотом России в фигурке, пока непонятно
7 февраля Россия выиграла командный турнир по фигурному катанию, на котором выступила Валиева. Это было второе золото России на Играх-2022.
После новостей о допинге появились обсуждения о возможном пересмотре результатов. Но пока известно только одно: Россия все еще сохраняет золото.
В пресс-релизе CAS говорится, что вопрос о лишении медалей не относился к прошедшему заседанию. Судьи решали только «узкий вопрос» об отстранении Валиевой.
Валиева проводит на взрослом уровне первый сезон. И уже считается фавориткой Олимпиады
После решения CAS она выступит на одиночном турнире по фигурному катанию. 15 февраля покажет короткую программу, 17-го – произвольную.
Как Валиева стала главной фигуристкой России и почему таких раньше не было
Международные правила не допускают фигуристок моложе 15 лет до турниров. Поэтому Валиева проводит только свой первый год на взрослом уровне. За неполный сезон она стала:
🥇 Чемпионкой России;
🥇 Чемпионкой Европы;
🥇 Олимпийской чемпионкой в командном турнире;
🥇Установила мировые рекорды в короткой, произвольной программах и по сумме баллов (не все ратифицированы ISU, поскольку часть установлена на внутреннем первенстве, а не на международном).