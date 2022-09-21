Где смотреть контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Сборная России по фигурному катанию проведет контрольные прокаты. Они пройдут 24 и 25 сентября 2022 года. Место проведения контрольных прокатов фигуристов – «Мегаспорт».

Первый канал покажет контрольные прокаты в прямом эфире. В полном объеме трансляции пройдут на официальном сайте. Контрольные прокаты можно посмотреть по этой ссылке.

Эфир на ТВ затронет только короткие и произвольные программы у женщин. Короткая программа будет на Первом 24 сентября в 18:20 по Москве, произвольная – 25 сентября в 16:20.

24 сентября фигуристы с 15:00 покажут короткие программы во всех видах, 25 сентября с 14:30 – произвольные.