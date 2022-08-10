Как дела у Валиевой, как идет допинг-расследование и что произошло в этой истории за полгода после шумихи
В феврале проходила Олимпиада-2022. По ее итогам у сборной России остается под вопросом одна золотая медаль. Напоминаем: Россия выиграла командные соревнования в фигурном катании, но из-за разбирательства с допинг-пробой Камилы Валиевой она пока не подтверждена. Сейчас по Валиевой ведется расследование. Первый дедлайн по итогам – август 2022 года.
Кто расследует дело Валиевой и почему в нем так долго нет результатов
Контекст ситуации: Валиева сдала положительную пробу на триметазидин во время чемпионата России. Это вскрылось уже на Олимпиаде-2022, поэтому награждение фигуристов за командные соревнования так и не состоялось. На Олимпиаде сторона Валиевой оправдывала ситуацию тем, что триметазидин мог попасть в организм через вещи дедушки. Мы писали об этом отдельно.
Валиева заняла четвертое место в личных соревнованиях на Олимпиаде-2022. Поэтому итог расследования повлияет только на результаты командного турнира. Решить вопрос на Олимпиаде было невозможно: все изначально настраивались на долгое разбирательство. Его ведет РУСАДА, потому что именно оно брало ту самую пробу на чемпионате России по фигурному катанию.
Последние новости от РУСАДА: дело Валиевой уже находится на завершающем этапе расследования. Агентство обещает подготовку результатов уже в августе. WADA следит за прогрессом в деле и получает новости о прогрессе. Конкретной даты публикации пока нет: в ближайшие недели все дойдет до отдела обработки. Возможно, придется ждать сентября.
Какие еще новости по Валиевой важны в этой ситуации:
- Промежуточных итогов не будет – только окончательные;
- Результаты от РУСАДА оценят МОК, ISU и WADA;
- Они допускают обращение в CAS– тогда разбирательство затянется;
- Теперь все пробы будут проверяться перед Олимпиадой;
- Расследование может затянуться – жесткого дедлайна по нему нет.
Триметадизин по-прежнему остается недоступным препаратом в фигурном катании – руководящие органы не готовы к его исключению из списка запретных веществ. Хотя российские врачи провели исследование, которое выявило бесполезность триметадизина для фигуристов. Это уже подтвердил и американский кардиолог Бенджамин Леви.
Какое наказание может грозить Валиевой – это понятно из случая в другом виде спорта. Вратарь сборной Кот-д’Ивуара Сильвен Гбоуо получил отстранение на 18 месяцев за такую же пробу на триметазидин. Отсчет его дисквалификации идет с декабря 2021 года – тогда Гбоуо был отстранен от футбола. Похожие санкции могут ожидать и Валиеву, хотя возможно и ее оправдание.
США еще во время Олимпиады продвигали уголовное преследование Этери Тутберидзе. Оно инициировано на случай, если Валиева будет признана виновной. Американцы давят на «Закон Родченкова» – по нему можно добиться наказания для людей, причастных к нарушению. Возраст Валиевой (15 лет на момент положительной пробы) здесь смягчающее обстоятельство для нее, но не для ее тренера.
Россия не считает Камилу Валиевой виновной в нарушениях. Ее поддерживают команда, руководство «Хрустального» и все окружение. Спортсмены из других стран считают, что Тутберидзе в этой ситуации виновата больше. На это указывала олимпийская чемпионка Оксана Баюл. Сама Тутберидзе говорила об этом деле: «Вины Валиевой в произошедшем нет».
Что происходит вокруг расследования по Валиевой – все фигуристы из России отстранены
Российские фигуристы не допущены для участия в международных соревнованиях на ближайший сезон. Это решение действует из-за текущей политической ситуации, но еще может быть отменено. Чемпионат Европы пройдет в начале 2023 года, чемпионат мира – в марте. На мировых соревнованиях Россия лишилась максимальных квот, потому что пропустила ЧМ-2022.
Ситуация с квотами означает, что на ближайшем чемпионате мира (любом из возможных) Россия будет представлена максимум одним спортсменом в каждом виде. Это сильнее всего сказывается на женских соревнованиях, где по-прежнему продолжают карьеру Анна Щербакова (золото Олимпиады-2022), Александра Трусова (серебро Олимпиады-2022) и Елизавета Туктамышева.
К переходу во взрослые соревнования готовятся и талантливые юниорки. Все они участвовали во взрослом чемпионате России-2022. Тогда даже случилась ошибка с Софьей Муравьевой: по результату на ЧР она отобралась в запас на чемпионат Европы, но из-за возраста никуда не поехала. Вместе с ней со взрослыми официально будут соревноваться Петросян и Самоделкина.
Валиева в любом случае не собирается завершать карьеру. Об этом рассказывал Вячеслав Фетисов с отсылками к разговору с самой Валиевой. Она по-прежнему тренируется и настраивается на подготовку к следующей Олимпиаде, если Россия получит туда допуск. Пока же основным стартом для фигуристов из России станет ЧР-2023. Он пройдет в Красноярске в декабре 2022-го.
Международные турниры с участием российских спортсменов еще возможны. Китайцы в июле рассказывали о планах на турне с приглашением Щербаковой, Трусовой, Валиевой и других спортсменов. Они считают это выгодным решением для всех – такая инициатива повлияет на популярность спортсменок в Азии. И привлечет внимание к фигурному катанию внутри Китая.
Новости о допинг-расследовании по Валиевой совпали с поднятием возрастного ценза в фигурном катании. Мы подробно разбирали эту ситуацию в отдельном материале. На Валиевой такое решение напрямую не скажется: возрастной ценз поднимается постепенно, а ее участие в соревнованиях зависит от выводов по расследованию и допуска страны к мировым турнирам.
Как дела у Камилы Валиевой: новая программа, участие в шоу, поддержки из парного катания
• Валиева приезжала на VK Fest, где общалась с обычными людьми. Один из вопросов касался Олимпиады-2022 и ситуации с допинг-пробой. Валиева рассказала, что постоянно плакала. И эмоции помешали ей в произвольной программе: «Я почему-то не смогла на Олимпиаде понять, что очень много людей меня поддерживают. Почему-то именно я подумала, что я одна».
• Перед шоу Валиева занималась постановкой новой программы. Хореограф Даниил Глейхенгауз анонсировал, что в ней будет зашифровано мощное послание. Пока Валиева поставила только короткую программу под музыку из фильма «Интерстеллар». Все это произошло уже при участии Этери Тутберидзе – в момент постановки она возвращалась из поездки в США.
• Летом Валиева участвовала в шоу «Аленький цветочек» – там исполняла роль Настеньки. «Аленький цветочек» – это шоу Татьяны Навки, которое существует уже несколько лет. Валиева дебютировала в этой программе в июле 2022 года. Валиева назвала участие в шоу переключением от одиночного фигурного катания. Так она избавляется от однообразия.
• Еще Валиева раскручивает свой телеграм-канал. Сейчас там набралось уже более 155 тысяч подписчиков. Там она показывала видео, где пробовала поддержку из парного катания. Еще много рассказывала об отдыхе и развлечениях: в Сочи Валиева каталась на карте, занималась серфингом и даже попробовала керлинг. Туда она ходила вместе с Александрой Трусовой.
• Позиция Валиевой: тренировки по-прежнему стоят в жизни и карьере на первом месте. Но она постоянно пробует новое – уже сходила на танцевальный мастер-класс. Все это было не просто так: Валиева дружит с Евой Уваровой. Такие развлечения не сравнятся с досугом Трусовой, которая уже поучаствовала в легкой атлетике и хоккее. И по-прежнему готова к новым открытиям.
• В мировом рейтинге ISU Камила Валиева занимает седьмое место у женщин. Это закрепленный результат по итогам сезона-2021/22. Для Валиевой он был первым во взрослой карьере. Параллельно Валиева по-прежнему владеет всеми мировыми рекордами в женском одиночном фигурном катании. Остается она и действующей чемпионкой России с результатом 283,48 балла.