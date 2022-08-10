Как дела у Валиевой, как идет допинг-расследование и что произошло в этой истории за полгода после шумихи

Кто расследует дело Валиевой и почему в нем так долго нет результатов

Контекст ситуации: Валиева сдала положительную пробу на триметазидин во время чемпионата России. Это вскрылось уже на Олимпиаде-2022, поэтому награждение фигуристов за командные соревнования так и не состоялось. На Олимпиаде сторона Валиевой оправдывала ситуацию тем, что триметазидин мог попасть в организм через вещи дедушки. Мы писали об этом отдельно.

Валиева заняла четвертое место в личных соревнованиях на Олимпиаде-2022. Поэтому итог расследования повлияет только на результаты командного турнира. Решить вопрос на Олимпиаде было невозможно: все изначально настраивались на долгое разбирательство. Его ведет РУСАДА, потому что именно оно брало ту самую пробу на чемпионате России по фигурному катанию.

Последние новости от РУСАДА: дело Валиевой уже находится на завершающем этапе расследования. Агентство обещает подготовку результатов уже в августе. WADA следит за прогрессом в деле и получает новости о прогрессе. Конкретной даты публикации пока нет: в ближайшие недели все дойдет до отдела обработки. Возможно, придется ждать сентября.