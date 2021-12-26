Кто такая Аделия Петросян – фигуристка, которая в 14 лет вошла в историю из-за двух сложных прыжков на ЧР-2022

Фигуристка-юниорка первой сделала прыжок, который считают сложным даже мужчины

На чемпионате России по фигурному катанию победили фигуристки из группы Этери Тутберидзе. Взрослая тройка Валиева-Трусова-Щербакова ожидаемо влетела в призеры, но сразу за ними стоят юниорки. Мы подробно рассказывали в отдельном материале, почему они участвуют в турнире взрослых внутри России. И почему не могут выйти на международный уровень.

Четвертое место на чемпионате России заняла Аделия Петросян. Она стала лучшей из всех фигуристок-юниорок, которые попали в заявку на турнир. В следующем сезоне Петросян перейдет на взрослый уровень – в июне ей исполнится 15 лет. Пока же она уже вошла в историю одним прыжковым рекордом. Петросян дважды приземлила четверной риттбергер.

Петросян прыгнула два четверных риттбергера за одну программу. Такого не было никогда

Мы на «Голе» уже упоминали Аделию Петросян в новости, которая связана с этим прыжком. Из всех женщин-одиночниц она первой исполнила риттбергер в четыре оборота. Это произошло в ноябре 2021 года. Мужчины дошли до него на пять лет раньше: впервые риттбергер мелькнул там на соревнованиях в 2016 году. Тогда это сделал Юдзуру Ханю (сейчас он учит четверной аксель).

В исполнении Петросян четверной риттбергер выглядит так (0:59):