Кто такая Аделия Петросян – фигуристка, которая в 14 лет вошла в историю из-за двух сложных прыжков на ЧР-2022
Фигуристка-юниорка первой сделала прыжок, который считают сложным даже мужчины
На чемпионате России по фигурному катанию победили фигуристки из группы Этери Тутберидзе. Взрослая тройка Валиева-Трусова-Щербакова ожидаемо влетела в призеры, но сразу за ними стоят юниорки. Мы подробно рассказывали в отдельном материале, почему они участвуют в турнире взрослых внутри России. И почему не могут выйти на международный уровень.
Четвертое место на чемпионате России заняла Аделия Петросян. Она стала лучшей из всех фигуристок-юниорок, которые попали в заявку на турнир. В следующем сезоне Петросян перейдет на взрослый уровень – в июне ей исполнится 15 лет. Пока же она уже вошла в историю одним прыжковым рекордом. Петросян дважды приземлила четверной риттбергер.
Петросян прыгнула два четверных риттбергера за одну программу. Такого не было никогда
Мы на «Голе» уже упоминали Аделию Петросян в новости, которая связана с этим прыжком. Из всех женщин-одиночниц она первой исполнила риттбергер в четыре оборота. Это произошло в ноябре 2021 года. Мужчины дошли до него на пять лет раньше: впервые риттбергер мелькнул там на соревнованиях в 2016 году. Тогда это сделал Юдзуру Ханю (сейчас он учит четверной аксель).
В исполнении Петросян четверной риттбергер выглядит так (0:59):
И так (1:18):
Уже после выступления на чемпионате России Петросян рассказала подробности о том, почему именно она пришла к этому историческому достижению. Звучало банально, но именно в простом отношении и кроется история развития фигурки прямо сейчас: «Месяца три назад начала прыгать этот прыжок. Начало получаться. И решили вставить его в программу».
Прыжок риттбергер получил название от имени немецкого фигуриста Виктора Риттбергера. Он первым показал этот элемент еще в 1910 году, но тогда у него был всего один оборот. Есть мнение, что четверной риттбергер забирает много энергии. В 2016 году Алексей Мишин называл это мифом. Но тогда он говорил о нем только со стороны мужского катания.
Риттберер – один из трех реберных прыжков. Еще к ним относятся аксель и сальхов. Петросян называла четверной риттбергер самым сложным прыжком в мире. Фигурист Грассль подтверждал и говорил о мыслительной работе: «Чтобы его исполнить, надо иметь отличную концентрацию, думать сразу о многих вещах: как разогнаться, в какой момент присесть в коленях».
Бывший фигурист Сергей Воронов говорил о сложности риттбергера в материале для «Матч ТВ». Там он выделял его нестабильность и коварность. Воронов рассказывал, что прыжок исполняется с зубца и с хода назад. Многие именно из-за этого видят сложности в его изучении. Из фигуристов-мужчин в России Воронов больше остальных изучал и пробовал этот прыжок.
Александра Трусова – специалистка по прыжкам в четыре оборота во взрослом женском фигурном катании. Она выучила четверной риттбергер еще под руководством Плющенко, но пока не готова вставлять его в программу на главных соревнованиях. Поэтому на ЧР-2022 Трусова исполняла два четверных лутца, четверной флип и четверной тулуп (с него упала).
Трусова первой из фигуристок освоила все известные виды четверных прыжков, но Петросян опередила ее по исполнению риттбергера на соревнованиях. Интересно, что эта фигуристка стала известной именно из-за обстановки вокруг Трусовой. Впервые о ней узнали зрители по всей России, когда фигуристы массово переходили в группу к Евгению Плющенко.
Первый пост в инстаграме Аделии Петросян был в мае 2020-го. Подпись: «Я продолжаю тренироваться в группе Этери Георгиевны. Спасибо моим тренерам за их труд».
Лучше узнаем Аделию Петросян – новую рекордсменку фигурного катания
👀 Петросян – армянка по папиной линии. Произвольную программу из прошлого сезона она посвящала Армении и говорила еще в 13 лет: «Недавно Армения проиграла войну Азербайджану и отдала Арцах. Он перешел к Азербайджану. Мне очень важно, когда я катаю программу, подбодрить мой народ, кровь которого течет в моих жилах, и чтобы Арцах вернули в Армению».
👀 Музыка для ее произвольной программы из прошлого сезона и называлась «Арцах». Ее еще в 1999 году написал композитор Ара Геворкян. В этом сезоне Петросян исполняла произвольную под песню Билли Айлиш.
👀 Тарасова говорила об Аделии Петросян: «Думаешь, что кататься под такую музыку ей рано в ее возрасте, а потом ловишь себя на мысли, что и черт с ним, эта девочка все равно восхитительна, она слышит эту музыку».
👀 Не только у Трусовой есть собаки. Аделия Петросян имеет свою. Зовут Альмочка. Интересно, что именно Петросян оставляла у себя и собаку Этери Тутберидзе, когда та уезжала на турниры.
👀 Она с радостью дает интервью. Рассказывала, что вместе с мамой готовится к вопросам: «Ты должен ответить как можно больше и интереснее, чтобы людям было тебя интересно слушать».
👀 Фанаты сравнивают Петросян и Медведеву. У них есть внешнее сходство и похожая манера катания. Сама Петросян радовалась такому сравнению – они с Медведевой катались на одном льду.
👀 Команда Тутберидзе записывала отдельное интервью с Аделией Петросян. Ее воспоминания о первом опыте в фигурке: «В четыре года обнимала лед, ползала по нему и прыгала от счастья».
👀 На юниорском уровне Аделия Петросян выигрывала серебро первенства России. Она проигрывала только Софье Акатьевой, которая из-за возрастных ограничений на год позже перейдет на взрослый уровень.
Ученица Тутберидзе победила на седьмом подряд чемпионате России. Это делали четыре фигуристки
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