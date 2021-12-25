Почему на взрослом ЧР-2022 выступали фигуристки-юниорки. Они лучше Туктамышевой, но на Олимпиаду не попадут

Елизавета Туктамышева оказалась в итоговой таблице только на седьмом месте. Она проиграла трем конкуренткам в борьбе за Олимпиаду, а еще сразу трем фигуристкам-юниоркам. Петросян, Самоделкина и Муравьева еще не выступали на взрослых международных стартах, но допущены для участия в чемпионате России. Уже в следующем сезоне они ворвутся на взрослый уровень.

Всего на ЧР-2022 попали девять взрослых фигуристок. Потенциально все они могли бы представлять Россию на международных турнирах. Только весь состав участников ЧР – это 18 фигуристок. К девяти взрослым добавлены сразу девять юниорок. Такого яркого соотношения взрослых и молодых фигуристок нет ни в одном другом виде фигурного катания.

На ЧР-2022 попали основные представители юниорского катания. До этого турнира мы даже упоминали их в отдельном материале, где писали о тренерской борьбе в юниорах. Были и отдельные новости: Аделия Петросян первой в истории женского катания выполнила четверной риттбергер в соревновательных условиях. И сделала это еще до чемпионата России.