фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Александра Трусова
Камила Валиева
Анна Щербакова
Чемпионат России по фигурному катанию
Софья Муравьева
Аделия Петросян
Софья Самоделкина
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#фигурное катание #Елизавета Туктамышева #Александра Трусова #Камила Валиева #Анна Щербакова #Чемпионат России по фигурному катанию #Софья Муравьева #Аделия Петросян #Софья Самоделкина

Почему на взрослом ЧР-2022 выступали фигуристки-юниорки. Они лучше Туктамышевой, но на Олимпиаду не попадут

6 минут назад
Александр Плеханов

Аделия Петросян.

инстаграм Аделии Петросян

Фигуристка Петросян установила прыжковый рекорд на взрослом ЧР. Но это юниорка

Чемпионат России по фигурному катанию-2022 в этом году принял Санкт-Петербург. Итоги турнира повлияют на олимпийский состав. Главный вид ЧР-2022 – женское одиночное катание. На три олимпийские путевки еще перед стартом турнира было четыре претендентки: Валиева, Щербакова, Туктамышева и Трусова. Так выглядит итоговая тройка призеров ЧР-2022:

1. Камила Валиева – 283,48

2. Александра Трусова – 248,65

3. Анна Щербакова – 239,56

Места сразу за ними – сенсация:

4. Аделия Петросян – 233,97

5. Софья Самоделкина – 233,09

6. Софья Муравьева – 230,31

Елизавета Туктамышева оказалась в итоговой таблице только на седьмом месте. Она проиграла трем конкуренткам в борьбе за Олимпиаду, а еще сразу трем фигуристкам-юниоркам. Петросян, Самоделкина и Муравьева еще не выступали на взрослых международных стартах, но допущены для участия в чемпионате России. Уже в следующем сезоне они ворвутся на взрослый уровень.

Всего на ЧР-2022 попали девять взрослых фигуристок. Потенциально все они могли бы представлять Россию на международных турнирах. Только весь состав участников ЧР – это 18 фигуристок. К девяти взрослым добавлены сразу девять юниорок. Такого яркого соотношения взрослых и молодых фигуристок нет ни в одном другом виде фигурного катания.

На ЧР-2022 попали основные представители юниорского катания. До этого турнира мы даже упоминали их в отдельном материале, где писали о тренерской борьбе в юниорах. Были и отдельные новости: Аделия Петросян первой в истории женского катания выполнила четверной риттбергер в соревновательных условиях. И сделала это еще до чемпионата России.

Так выглядят списки участников ЧР-2022 в женском катании:

  • Взрослые: Валиева, Трусова, Щербакова, Туктамышева, Хромых, Синицына, Самодурова, Шульская, Онищенко.
  • Юниорки: Муравьева, Петросян, Самоделкина, Зинина, Яметова, Свириденко, Гущина, Морозова, Петеримова.

Задачи юниорок на чемпионат России-2022 лучше всего описывала Софья Самоделкина: «У девочек здесь своя задача, они вчетвером-впятером борются за Олимпиаду, а у юниоров свое. Свой зачет. Девочки между собой, юниорки между собой. Я тут хочу показать себя, чтобы на следующий год меня уже знали судьи и федерация, чтобы они посмотрели».

Чемпионат России оказался для юниорок не таким простым турниром. Аделия Петросян первой в истории мирового фигурного катания сделала там сразу два четверных риттбергера за одну программу. Софья Самоделкина собрала три четверных прыжка за одну программу – столько же чисто исполнила попавшая в тройку Александра Трусова.

Мы сознательно упоминали, что Самоделкина, Муравьева и Петросян ни при каких условиях не претендовали на Олимпиаду. Они могли бы даже выиграть чемпионат России, но на международные старты бы не попали. Подобная история была у Камилы Валиевой на прошлом чемпионате России. Тогда она проиграла только Анне Щербаковой, но осталась без ЧМ.

Валиева брала серебряную медаль взрослого ЧР, когда еще была юниоркой.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Как объяснить участие юниорок на чемпионате России-2022. И почему их больше нигде нет

В международных правилах есть ограничения по минимальному возрасту участников. Чемпионат Европы, чемпионат мира, Олимпиада – везде остается одинаковая нижняя граница. Туда попадают фигуристки, которым исполнилось 15 лет до 1 июля текущего года. Именно 1 июля считается официальной датой старта нового спортивного сезона.

Россия меняет эти правила под себя: на внутренние соревнования допускаются те, кому исполняется 14 лет до 1 июля текущего года. Поэтому на ЧР по фигурному катанию выступают фигуристки-юниорки из двух категорий: 14-летние и 15-летние (с датой рождения позже 1 июля). Так сделано для проверки талантливых юниорок за год до их перехода на взрослый уровень.

Софья Муравьева – идеальный пример. Ей уже исполнилось 15 лет, но сейчас Муравьева по-прежнему считается юниоркой. В короткой программе на ЧР-2022 она сразу залетела в тройку лидеров. И даже два часа была впереди трехкратной чемпионки России Анны Щербаковой. Так вся Россия узнала Муравьеву еще до ее перехода во взрослое катание.

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Для Елизаветы Туктамышевой этот ЧР стал 14-м. Она установила рекорд по участию на чемпионатах России.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

В истории России показательным турниром считается ЧР-2019. Тогда тройка призеров выглядела так: Щербакова, Трусова, Косторная. Все они в тот момент еще считались юниорками. Так на международные старты отобрались Константинова, Загитова и Самодурова. Они заняли на чемпионате России места с четвертого по шестое. Позже Самодурова выиграла ЧЕ-2019.

Елизавета Туктамышева пропускала чемпионат России-2019 из-за болезни. Ее эмоции в тот момент: «Я просто в шоке. Что сегодня произошло на чемпионате России? Это просто феноменально». Судья Александр Лакерник всех обрывал: «Это те спортсменки, которые со следующего года смогут выйти на взрослый уровень». И говорил, что так делалось всегда.

В отдельном материале мы рассказывали о возможной реформе, которая ждет фигурное катание. Минимальный возраст для участия во взрослых соревнованиях может измениться. В истории так уже было – и Россия подстраивалась под эти изменения. Аделина Сотникова вообще выигрывала первый чемпионат России в 12 лет. Позже она стала олимпийской чемпионкой в Сочи.

А сейчас Сотникова выглядит так:

Алена Косторная пропустила чемпионат России по фигурному катанию-2022, но участвовала еще на ЧР-2018. Он проходил перед предыдущей Олимпиадой – и опять был в Санкт-Петербурге. На том ЧР Косторная заняла третье место. По возрасту она еще не проходила на международные старты, но еще юниоркой получила медаль взрослого чемпионата мира.

Перед ЧР-2022 на федерацию было давление из-за возможного приглашения Софьи Акатьевой. Эта талантливая фигуристка родилась 7 июля 2007 года. Поэтому даже в следующем сезоне она не сможет выступать на взрослом уровне. По причине возрастных ограничений Акатьева не попала и на ЧР-2022. Потому что родилась всего на неделю позже крайнего срока.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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