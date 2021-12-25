Щербакова впервые в карьере не выиграла чемпионат России по фигурному катанию. До этого были три победы подряд

52 минуты назад

На чемпионате России по фигурному катанию женщины показали произвольные программы. Чемпионкой России стала Камила Валиева, которая набрала общие 283,48 балла. Анна Щербакова заняла третье место. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 239,56 балла. Щербакова выигрывала чемпионат России три прошлых сезона. В этих сезонах в тройку попадала Александра Трусова.

Щербаковой 17 лет. Она тренируется у Этери Тутберидзе. В 2021 году Щербакова стала чемпионкой мира. НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ