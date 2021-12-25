Чемпионат России по фигурному катанию
Камила Валиева
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
Марк Кондратюк
#Чемпионат России по фигурному катанию #Камила Валиева #Анастасия Мишина #Александр Галлямов #Марк Кондратюк
На чемпионате России по фигурному катанию в трех из четырех видов поменялись чемпионы
29 минут назад
25 декабря завершились соревнования на чемпионате России по фигурному катанию, которые прошли в Санкт-Петербурге.
Как изменились чемпионы в сравнении с прошлым сезоном:
- ✅ Танцы. Александра Степанова / Иван Букин – Александра Степанова / Иван Букин (второй раз подряд стали чемпионами России)
- 🔃 Пары. Евгения Тарасова / Владимир Морозов → Анастасия Мишина / Александр Галлямов (впервые стали чемпионами России)
- 🔃 Мужское одиночное катание. Михаил Коляда → Марк Кондратюк (впервые стал чемпионом России)
- 🔃 Женское одиночное катание. Анна Щербакова → Камила Валиева (впервые стала чемпионкой России)
Виктория Синицина и Никита Кацалапов дважды становились чемпионами России. Они пропустили прошлый сезон, в этом – снялись после ритм-танца.
На чемпионате России-2022 по фигурному катанию первые четыре места заняли ученицы Тутберидзе
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые