На чемпионате России по фигурному катанию в трех из четырех видов поменялись чемпионы

25 декабря завершились соревнования на чемпионате России по фигурному катанию, которые прошли в Санкт-Петербурге.

Как изменились чемпионы в сравнении с прошлым сезоном:

✅ Танцы . Александра Степанова / Иван Букин – Александра Степанова / Иван Букин (второй раз подряд стали чемпионами России)

. Александра Степанова / Иван Букин – Александра Степанова / Иван Букин (второй раз подряд стали чемпионами России) 🔃 Пары . Евгения Тарасова / Владимир Морозов → Анастасия Мишина / Александр Галлямов (впервые стали чемпионами России)

. Евгения Тарасова / Владимир Морозов → Анастасия Мишина / Александр Галлямов (впервые стали чемпионами России) 🔃 Мужское одиночное катание . Михаил Коляда → Марк Кондратюк (впервые стал чемпионом России)

. Михаил Коляда → Марк Кондратюк (впервые стал чемпионом России) 🔃 Женское одиночное катание. Анна Щербакова → Камила Валиева (впервые стала чемпионкой России)

Виктория Синицина и Никита Кацалапов дважды становились чемпионами России. Они пропустили прошлый сезон, в этом – снялись после ритм-танца.

На чемпионате России-2022 по фигурному катанию первые четыре места заняли ученицы Тутберидзе