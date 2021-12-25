Чемпионат России по фигурному катанию
Камила Валиева
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
Марк Кондратюк
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#Чемпионат России по фигурному катанию #Камила Валиева #Анастасия Мишина #Александр Галлямов #Марк Кондратюк

На чемпионате России по фигурному катанию в трех из четырех видов поменялись чемпионы

29 минут назад

25 декабря завершились соревнования на чемпионате России по фигурному катанию, которые прошли в Санкт-Петербурге.

Как изменились чемпионы в сравнении с прошлым сезоном:

  • Танцы. Александра Степанова / Иван Букин – Александра Степанова / Иван Букин (второй раз подряд стали чемпионами России)
  • 🔃 Пары. Евгения Тарасова / Владимир Морозов → Анастасия Мишина / Александр Галлямов (впервые стали чемпионами России)
  • 🔃 Мужское одиночное катание. Михаил Коляда → Марк Кондратюк (впервые стал чемпионом России)
  • 🔃 Женское одиночное катание. Анна Щербакова → Камила Валиева (впервые стала чемпионкой России)

Виктория Синицина и Никита Кацалапов дважды становились чемпионами России. Они пропустили прошлый сезон, в этом – снялись после ритм-танца.

На чемпионате России-2022 по фигурному катанию первые четыре места заняли ученицы Тутберидзе

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Источник:
Гол
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