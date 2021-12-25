Этери Тутберидзе
Александра Трусова
Камила Валиева
Анна Щербакова
Чемпионат России по фигурному катанию
Аделия Петросян
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#Этери Тутберидзе #Александра Трусова #Камила Валиева #Анна Щербакова #Чемпионат России по фигурному катанию #Аделия Петросян

На чемпионате России-2022 по фигурному катанию первые четыре места заняли ученицы Тутберидзе

35 минут назад

В Санкт-Петербурге на чемпионате России по фигурному катанию завершились соревнования. В женском одиночном катании победила Камила Валиева, которая набрала 283,48 балла.

Валиева впервые в карьере стала чемпионкой России. Первые четыре места заняли ученицы Этери Тутберидзе:

1. Камила Валиева – 283,48

2. Александра Трусова – 248,65

3. Анна Щербакова – 239,56

4. Аделия Петросян – 233,97

Что окружает эти результаты:

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