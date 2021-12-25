Этери Тутберидзе
Александра Трусова
Камила Валиева
Анна Щербакова
Чемпионат России по фигурному катанию
Аделия Петросян
#Этери Тутберидзе #Александра Трусова #Камила Валиева #Анна Щербакова #Чемпионат России по фигурному катанию #Аделия Петросян
На чемпионате России-2022 по фигурному катанию первые четыре места заняли ученицы Тутберидзе
35 минут назад
В Санкт-Петербурге на чемпионате России по фигурному катанию завершились соревнования. В женском одиночном катании победила Камила Валиева, которая набрала 283,48 балла.
Валиева впервые в карьере стала чемпионкой России. Первые четыре места заняли ученицы Этери Тутберидзе:
1. Камила Валиева – 283,48
2. Александра Трусова – 248,65
3. Анна Щербакова – 239,56
4. Аделия Петросян – 233,97
Что окружает эти результаты:
- Валиева набрала почти на 11 баллов больше собственного мирового рекорда, но новый не будет засчитан
- Щербакова впервые в карьере не выиграла чемпионат России по фигурному катанию. До этого были три победы подряд
- Петросян прыгнула два четверных риттбергера за одну программу. Такого не было никогда в истории
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