Скандальное откровение Тутберидзе в день финала ЧР-2022 по фигурному катанию: Косторная могла бы выступать с травмой. А могла бы?
Первый канал всю неделю выпускает важные эксклюзивные интервью с Этери Тутберидзе. Сначала были ее высказывания в программе «Пусть говорят». Теперь вышел документальный фильм «Этери Тутберидзе. Откровенный разговор». Везде раскрывается сама Тутберидзе. Там же она рассказывает важные вещи о тренировках и спортсменках.
Из всех интервью мы узнали:
🔊 О ее восприятии и отношении к программам дочери.
🔊 Детали из прошлого по Медведевой и Загитовой.
🔊 О работе в парном катании с парой Тарасова/Морозов.
🔊 Много-много всего другого, что связано с тренировками и спортом.
🔊 Об Алене Косторной. Кажется, именно это высказывание Тутберидзе вызвало бурю.
Напоминаем ситуацию: Алена Косторная получила травму перед чемпионатом России по фигурному катанию-2022. На тренировке она сломала кисть, когда исполняла тройной аксель. Сначала Косторная говорила, что ей запрещено комментировать эту травму. Потом рассказала о ней на собственном ютуб-канале. Из-за сломанной кисти Косторная пропускает ЧР-2022.
Везде мелькает большой монолог Тутберидзе об этой травме. Мы выделили из него основные цитаты:
📌 «Мне кажется, надо было тренироваться, надо было пробовать».
📌 «Медведева на чемпионате России каталась с гипсом на руке. Никто об этом даже не знал».
📌 «Мне обидно, потому что считаю, что здесь упущенные возможности».
📌 «Я считаю, что с такой травмой можно было кататься».
Теперь разберемся с другими углами ситуации. Гендиректор ФФККР Александр Коган 13 декабря говорил такую фразу: «Пока ей ограничили тренировки и нагрузки стандартно – на 20 дней». По ней кажется, что совсем не Косторная принимала решение о пропуске чемпионата России по фигурному катанию-2022. Это важный факт, который нужно учитывать.
«Чемпионат» пошел дальше – подключил футбольного врача Никиту Карлицкого. Тот утверждает, что Косторная могла бы выступать с такой травмой с врачебной точки зрения. Даже падение на больную руку не усугубило бы перелом – это мнение врача. Но там же Карлицкий объясняет, что здесь может быть и эмоциональная сторона. Возможно, ей помешала психология.
В группе Тутберидзе есть спортсменка, которая выходила с гораздо более серьезной травмой. Александра Трусова выступала на Гран-при США со стрессовым переломом кости стопы. Потом пропустила два месяца – к чемпионату России восстановилась. При такой травме выходить на выступления гораздо сложнее, потому что спортсмену нужно выполнять прыжки.
В карьере самой Косторной была ситуация, когда она вылетала из-за серьезной травмы. В 2019 году она попала на юниорский чемпионат мира, но не поехала на него из-за перелома ноги. Тогда Косторная тоже пропускала тренировки и старты. Прошла курс восстановления, вернулась, а потом залетела во взрослое фигурное катание с победой на чемпионате Европы.
Пока ситуация выглядит так: очень много факторов за то, что Косторная при сильном желании могла бы выйти на ЧР. Не зря Тутберидзе делает акцент именно на ЧР в сезон Олимпиады. Посмотрите на героическую Загорски, которую едва увели со льда. Или на Александра Самарина – он вообще разбил лицо во время падения. Все на ЧР проявляют героизм и жертвы.
Теперь посмотрим на эту историю с практической стороны. Мы на «Голе» грустили, что Алены Косторной нет на чемпионате России. В этом материале разбирались в ее образе и влиянии на фигурное катание. Там же есть важная линия: Алена Косторная не претендовала бы на место в олимпийском составе сборной России. Это ключевой момент в истории с ее снятием.
Единственный шанс Косторной на борьбу с прыжковыми гениями – стабильный и чистый тройной аксель. Без него она при любых раскладах падала бы в таблице. Косторная весь сезон шла к возвращению стабильности на этом прыжке, но он часто срывался. В сентябре Косторная сказала: «Не могу позволить себе идти в этот прыжок в таком состоянии, потому что есть риск травмы».
Сейчас Косторная точно не имеет лучшую форму. И уже выступала бы с травмой, которую боялась.
Тутберидзе приводит в пример Медведеву. Да – та ее травма прошла мимо всех
Евгения Медведева дважды за карьеру выигрывала чемпионат России по фигурному катанию. В 2016-м турнир проходил в Екатеринбурге, в 2017-м – в Челябинске. Тутберидзе сделала акцент на том, что Медведева выступала именно с гипсом на руке на победном ЧР. Мы не нашли новостей об этом за тот период – тот гипс Медведевой точно никто не заметил.
Зато у Медведевой были проблемы и перед олимпийским ЧР-2018. Турнир проходил в Челябинске, за месяц до чемпионата России у Медведевой проявилась серьезная травма. Она выступала на этапах Гран-при с трещиной в плюсневой кости правой стопы. В ноябре нога Медведевой оказалась в гипсе. Позже Медведева пропустила ЧР, но поехала на Олимпиаду.
Символично, что тот чемпионат России стал первым в карьере еще для юниорки Косторной. Отсутствие Медведевой позволило ей дойти до бронзовой медали. Участвовать в олимпийском турнире Косторная не могла из-за возрастных ограничений. Медведева согласовала свое отсутствие с ФФККР и в итоге поехала на Олимпиаду, где взяла серебро.
В карьере Медведевой были проблемы со спиной, которые влияли на ее выступления. Однажды она выступала с травмой на чемпионате мира. Потом объясняла для всех: «На чемпионате мира я выступала с травмой, мне до сих пор нельзя прыгать. Сейчас я практически не катаюсь, и довольно долго еще нельзя будет прыгать».
Сейчас Медведева одной из первых поддержала Алену Косторную в соцсетях. Так на ситуацию вокруг Косторной сейчас реагируют фанаты фигурного катания: