Скандальное откровение Тутберидзе в день финала ЧР-2022 по фигурному катанию: Косторная могла бы выступать с травмой. А могла бы?

Первый канал всю неделю выпускает важные эксклюзивные интервью с Этери Тутберидзе. Сначала были ее высказывания в программе «Пусть говорят». Теперь вышел документальный фильм «Этери Тутберидзе. Откровенный разговор». Везде раскрывается сама Тутберидзе. Там же она рассказывает важные вещи о тренировках и спортсменках.

Из всех интервью мы узнали:

🔊 О ее восприятии и отношении к программам дочери.

🔊 Детали из прошлого по Медведевой и Загитовой.

🔊 О работе в парном катании с парой Тарасова/Морозов.

🔊 Много-много всего другого, что связано с тренировками и спортом.

🔊 Об Алене Косторной. Кажется, именно это высказывание Тутберидзе вызвало бурю.

Напоминаем ситуацию: Алена Косторная получила травму перед чемпионатом России по фигурному катанию-2022. На тренировке она сломала кисть, когда исполняла тройной аксель. Сначала Косторная говорила, что ей запрещено комментировать эту травму. Потом рассказала о ней на собственном ютуб-канале. Из-за сломанной кисти Косторная пропускает ЧР-2022.