Петросян прыгнула два четверных риттбергера за одну программу. Такого не было никогда в истории

Аделия Петросян представила произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

В 14 лет она первой в истории женских выступлений исполнила четверной риттбергер на этапе Кубка России. Мы разбирали особенность этого прыжка в отдельной новости.

Теперь – выполнила его дважды. Она первая спортсменка, которая исполнила четверной риттбергер среди женщин и мужчин за одну программу. Об этом сказал комментатор Первого канала Александр Гришин.