Аделия Петросян
Чемпионат России по фигурному катанию
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#Аделия Петросян #Чемпионат России по фигурному катанию

Петросян прыгнула два четверных риттбергера за одну программу. Такого не было никогда в истории

час назад

Аделия Петросян представила произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

В 14 лет она первой в истории женских выступлений исполнила четверной риттбергер на этапе Кубка России. Мы разбирали особенность этого прыжка в отдельной новости.

Теперь – выполнила его дважды. Она первая спортсменка, которая исполнила четверной риттбергер среди женщин и мужчин за одну программу. Об этом сказал комментатор Первого канала Александр Гришин.

  • Петросян впервые в карьере выступила на взрослом уровне. Она набрала за короткую и произвольную программы 233,97 балла.
  • Петросян – ученица Этери Тутберидзе. Она выступает на взрослом ЧР, но не попадет на Олимпиаду-2022 из-за ограничений по возрасту на международных стартах.
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Источник:
Гол
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