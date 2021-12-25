Аделия Петросян
Чемпионат России по фигурному катанию
Петросян прыгнула два четверных риттбергера за одну программу. Такого не было никогда в истории
час назад
Аделия Петросян представила произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
В 14 лет она первой в истории женских выступлений исполнила четверной риттбергер на этапе Кубка России. Мы разбирали особенность этого прыжка в отдельной новости.
Теперь – выполнила его дважды. Она первая спортсменка, которая исполнила четверной риттбергер среди женщин и мужчин за одну программу. Об этом сказал комментатор Первого канала Александр Гришин.
- Петросян впервые в карьере выступила на взрослом уровне. Она набрала за короткую и произвольную программы 233,97 балла.
- Петросян – ученица Этери Тутберидзе. Она выступает на взрослом ЧР, но не попадет на Олимпиаду-2022 из-за ограничений по возрасту на международных стартах.
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