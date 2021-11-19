Аделия Петросян первой в истории женского фигурного катания выполнила четвертной риттбергер. Ей 14 лет

Аделия Петросян исполнила элемент на этапе Кубка Росси в Перми. До нее в официальных соревнованиях в женской фигурке четвертной риттбергер не исполняли (видео).

Риттбергер – это реберный прыжок, который выполняют с правой ноги при движении спиной вперед.

Четверной риттбергер в мужском катании впервые исполнили в 2016 году. В женском его ни исполняли в официальных турнирах ни разу.

ТАСС пишет, что Международный союз конькобежцев (ISU) не признает достижение Петросян, пока она не повторит его на международных соревнованиях.

В программе Петросян было два четверных риттбергера – один сольный, один в каскаде. Она приземлила элемент в каскаде, но на сольном упала.

Петросян 14 лет. Она занимает в группе Этери Тутберидзе. За произвольную программу на этапе Кубка в Перми она заняла второе место, набрав 213,26 балла по сумме двух программ. Победительницей стала Софья Муравьева (216,64).