Аделия Петросян
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#Аделия Петросян

Аделия Петросян первой в истории женского фигурного катания выполнила четвертной риттбергер. Ей 14 лет

6 часов назад

Аделия Петросян исполнила элемент на этапе Кубка Росси в Перми. До нее в официальных соревнованиях в женской фигурке четвертной риттбергер не исполняли (видео).

  • Риттбергер – это реберный прыжок, который выполняют с правой ноги при движении спиной вперед.
  • Четверной риттбергер в мужском катании впервые исполнили в 2016 году. В женском его ни исполняли в официальных турнирах ни разу.
  • ТАСС пишет, что Международный союз конькобежцев (ISU) не признает достижение Петросян, пока она не повторит его на международных соревнованиях.

В программе Петросян было два четверных риттбергера – один сольный, один в каскаде. Она приземлила элемент в каскаде, но на сольном упала.

Петросян 14 лет. Она занимает в группе Этери Тутберидзе. За произвольную программу на этапе Кубка в Перми она заняла второе место, набрав 213,26 балла по сумме двух программ. Победительницей стала Софья Муравьева (216,64).

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Источник:
ютуб-канал Первого канала
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