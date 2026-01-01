Софья Самоделкина

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Россия включила 14-летнюю Самоделкину в расширенный состав на Олимпиаду. Хотя участие ей запрещено из-за возраста
#Софья Самоделкина
Фигурное катание
Акатьева выиграла юниорский чемпионат России по фигурному катанию
#Софья Акатьева
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Почему на взрослом ЧР-2022 выступали фигуристки-юниорки младше 15 лет. Они лучше Туктамышевой, но на Олимпиаду не попадут
#фигурное катание
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