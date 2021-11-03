Россия включила 14-летнюю Самоделкину в расширенный состав на Олимпиаду. Хотя участие ей запрещено из-за возраста
Министерство спорта России 3 ноября утвердило список с расширенным составом сборной на Олмипиаду в Пекине. В него попали 559 спортсменов из 13 видов спорта.
В числе кандидатов оказалась 14-летняя фигуристка София Самоделкина. Она попала в список, хотя по правилам еще не может участвовать в Олимпиаде.
Международный союз конькобежцев (ISU) допускает до ОИ спортсменов, достигших 15 лет не позднее 1 июля предыдущего года (правило 108, параграф 3, пункт а). Почему Минспорта включило Самоделкину в список, непонятно. В ведомстве еще не комментировали решение.
Обновление: Минспорта подтвердило, что Самоделкина не выступит на Олимпиаде. Ведомство заявило, что Самоделкина не попала в расширенный список сборной, а находилась в «предварительном расширенном списке». О каким именно предварительном списке идет речь, непонятно – на сайте Олимпийского комитета опубликован один список кандидатов, утвержденный Минспорта. В нем Самоделкина есть.
Основную часть списка занимают хоккеисты (166 человек из мужской и женской сборной). Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине.