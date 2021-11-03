Россия включила 14-летнюю Самоделкину в расширенный состав на Олимпиаду. Хотя участие ей запрещено из-за возраста

Министерство спорта России 3 ноября утвердило список с расширенным составом сборной на Олмипиаду в Пекине. В него попали 559 спортсменов из 13 видов спорта.

В числе кандидатов оказалась 14-летняя фигуристка София Самоделкина. Она попала в список, хотя по правилам еще не может участвовать в Олимпиаде.