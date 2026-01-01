Софья Самоделкина

Лента
Материалы
Новости
Фигурное катание
Россия включила 14-летнюю Самоделкину в расширенный состав на Олимпиаду. Хотя участие ей запрещено из-за возраста
#Софья Самоделкина
Фигурное катание
Акатьева выиграла юниорский чемпионат России по фигурному катанию
#Софья Акатьева