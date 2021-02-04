Софья Акатьева
фигурное катание
Софья Муравьева
Аделия Петросян
Софья Самоделкина
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#Софья Акатьева #фигурное катание #Софья Акатьева #Аделия Петросян #Софья Муравьева #Софья Самоделкина

Акатьева выиграла юниорский чемпионат России по фигурному катанию

04 февраля, 17:45

Тройка призеров в женских соревнованиях:

🥇Софья Акатьева – 220,00

🥈Аделия Петросян – 211,87

🥉Софья Муравьева – 208,13

На прошлом юниорском чемпионате России Софья Акатьева была второй. Она занимается в группе Этери Тутберидзе.

Софья Самоделкина исполнила два четверных сальхова в произвольной программе. По общей сумме баллов она проиграла Муравьевой 0,49 балла.

Юниорский чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске. До этого на турнире были соревнования у мужчин.

Евгений Семененко – победитель чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Кто такая Софья Акатьева
Прыгнула два четверных + тройной аксель и переписала историю фигурки. Акатьева родилась 07.07.07 и катается под Бьорк
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