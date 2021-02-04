Софья Акатьева
фигурное катание
Софья Муравьева
Аделия Петросян
Софья Самоделкина
#Софья Акатьева #фигурное катание #Софья Акатьева #Аделия Петросян #Софья Муравьева #Софья Самоделкина
Акатьева выиграла юниорский чемпионат России по фигурному катанию
04 февраля, 17:45
Тройка призеров в женских соревнованиях:
🥇Софья Акатьева – 220,00
🥈Аделия Петросян – 211,87
🥉Софья Муравьева – 208,13
На прошлом юниорском чемпионате России Софья Акатьева была второй. Она занимается в группе Этери Тутберидзе.
Софья Самоделкина исполнила два четверных сальхова в произвольной программе. По общей сумме баллов она проиграла Муравьевой 0,49 балла.
Юниорский чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске. До этого на турнире были соревнования у мужчин.
Евгений Семененко – победитель чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые