Софья Акатьева

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Фигурное катание
Российские фигуристки заняли первые пять мест на Гран-при в Красноярске. Акатьева прыгнула три четверных + тройной аксель
#Софья Акатьева
Фигурное катание
Акатьева выиграла юниорский чемпионат России по фигурному катанию
#Софья Акатьева
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Зачем повышается возрастной ценз в фигурном катании – и на кого эта реформа повлияет сильнее всего
#фигурное катание
Прыгнула два четверных + тройной аксель и переписала историю фигурки. Акатьева родилась 07.07.07 и катается под Бьорк
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#Софья Акатьева
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