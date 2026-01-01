Софья Акатьева

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Зачем повышается возрастной ценз в фигурном катании – и на кого эта реформа повлияет сильнее всего
#фигурное катание
Прыгнула два четверных + тройной аксель и переписала историю фигурки. Акатьева родилась 07.07.07 и катается под Бьорк
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#Софья Акатьева
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