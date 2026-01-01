Софья Акатьева

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Фигурное катание
Российские фигуристки заняли первые пять мест на Гран-при в Красноярске. Акатьева прыгнула три четверных + тройной аксель
#Софья Акатьева
Фигурное катание
Акатьева выиграла юниорский чемпионат России по фигурному катанию
#Софья Акатьева