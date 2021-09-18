Российские фигуристки заняли первые пять мест на Гран-при в Красноярске. Акатьева прыгнула три четверных + тройной аксель

В Красноярске прошел Гран-при среди юниоров по фигурному катанию. Его выиграла Софья Акатьева, которая в произвольной программе сделала три четверных прыжка и тройной аксель и набрала в сумме 233,08 балла.

Первые пять мест заняли фигуристки из 🇷🇺 России:

1. Софья Акатьева – 233,08.

2. Анастасия Зинина – 206,20.

3. Софья Самоделкина – 202,39.

4. Елизавета Куликова – 196,83.

5. Елизавета Берестовская – 196,07.

Акатьевой 14 лет. Она ученица Этери Тутберидзе.