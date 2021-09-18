Софья Акатьева
Российские фигуристки заняли первые пять мест на Гран-при в Красноярске. Акатьева прыгнула три четверных + тройной аксель
час назад
В Красноярске прошел Гран-при среди юниоров по фигурному катанию. Его выиграла Софья Акатьева, которая в произвольной программе сделала три четверных прыжка и тройной аксель и набрала в сумме 233,08 балла.
Первые пять мест заняли фигуристки из 🇷🇺 России:
1. Софья Акатьева – 233,08.
2. Анастасия Зинина – 206,20.
3. Софья Самоделкина – 202,39.
4. Елизавета Куликова – 196,83.
5. Елизавета Берестовская – 196,07.
Акатьевой 14 лет. Она ученица Этери Тутберидзе.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые