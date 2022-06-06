Зачем повышается возрастной ценз в фигурном катании – и на кого эта реформа повлияет сильнее всего
Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) фактически дает старт новому олимпийскому циклу. Для фигурного катания там возможны серьезные перемены в правилах участия. Совет ISU вынес на голосование вопрос об увеличении возрастного ценза у взрослых. Положительный итог будет означать поэтапное повышение минимального возраста участников.
Если бы новые правила существовали все последние годы, Россия потеряла бы кучу медалей:
Каким будет повышение возрастного ценза в фигурном катании
Детали прояснились еще в начале мая. Формат повышения выглядит так:
- Сезон-2022/23 – 15 лет;
- Сезон-2023/24 – 16 лет;
- Сезон-2024/25 – 17 лет.
Мы не зря прописываем, что в сезоне-2022/23 граница возраста точно останется на уровне 15 лет. Сразу несколько топовых юниорок (Петросян, Самоделкина, Муравьева) в женском фигурном катании России все равно станут взрослыми. По национальным правилам они уже выступали на взрослом чемпионате России. Аделия Петросян там вообще вошла историю из-за прыжков.
На сайте ISU вышло пояснение, о котором все забыли. Предложение о повышении возрастного ценза касалось не только женского фигурного катания. Отметку в 17 лет к сезону-2024/25 планируется достичь во всем фигурном катании и конькобежном спорте. Там же – обсуждение границы возраста на юниорских чемпионатах мира по шорт-треку (14 или 15 лет).
Почему повышение возрастного ценза важно для женского фигурного катания
Из-за женского фигурного катания эти реформы вообще принимаются. Именно там установилась монополия спортсменок из России. В 15-17 лет они выигрывают турниры, а затем заканчивают. Липницкая, Сотникова, Загитова, Медведева – все они уже ушли из спорта. За ними наступила эпоха четверных прыжков, которую начало поколение Трусовой, Щербаковой и Косторной.
За ними уже Камила Валиева в 15 лет ворвалась в фигурное катание – и сразу достигла рекордов. Теперь развивается новый поток развитых юниорок. Параллельно с этими событиями завершила карьеру 19-летняя Софья Самодурова. В 2019 году она сама побеждала на чемпионате Европы по фигурному катанию, но в новом мире уже не может соревноваться с чемпионами-подростками.
Поднятие возрастного ценза в теории дает спортсменкам возраста Самодуровой лишнюю мотивацию для продолжения карьеры. Есть и медицинские причины этих решений – их ISU разбирал отдельно. Отчет медицинской комиссии включал в себя опасения, что взрослые соревнования в таком возрасте влияют на физическое и психологическое развитие ребенка.
ISU утверждает, что должен заботиться о спортсменах. Там говорится о долгосрочных последствиях травм для фигуристок в этом возрасте и расстройстве пищеварения. Напоминаем: спортсменки особенно следят за питанием именно в период взросления (15-17 лет). Тогда же им грозит и эмоциональное выгорание. В юниорах уменьшается риск социальных и учебных проблем.
Что изменит поднятие возрастного ценза в женском фигурном катании
Ожидается, что это продлит карьеру фигуристок. Этот вопрос никогда не был актуален для представителей других видов, поэтому направлен исключительно на женщин. Примеры Елизаветы Туктамышевой (25 лет) и Мэрайи Белл (26 лет) – исключительные случаи. Туктамышева даже брала медаль ЧМ, хотя карьера фигуристок сейчас обычно завершается примерно в 18 лет.
На движение по возрастному цензу повлиял и эмоциональный итог женских соревнований на Олимпиаде-2022. Тут же – история с допинг-пробой Валиевой. Теперь чиновники уверены, что 15-летние спортсменки не должны подвергаться подобному давлению на взрослых соревнованиях. Хотя сама проблема возраста в фигурке обсуждалась задолго до этого случая с Валиевой.
AP поднимает ключевой вопрос: что будет с технической стороной фигурки после поднятия возрастного ценза. Считается, что это может сказаться на четверных прыжках и их количестве в программах. В пример приводится Алиса Лью: она владела четверными прыжками на старте карьеры, но к 16 годам их растеряла. Одной из причин стало ее физическое взросление.
Утверждение AP: ни одна женщина старше 17 лет не делала четверные прыжки на соревнованиях. Это спорный и пограничный аргумент. Эпоха четверных прыжков в женском фигурном катании идет только несколько лет. Щербакова выиграла Олимпиаду-2022 за месяц до своего 18-летия. Повышение возрастного ценза никак не повлияет и на перспективы почти 18-летней Трусовой.
Кто первым продвинул поднятие возрастного ценза в фигурном катании
Норвегия занимается продвижением этого вопроса уже несколько лет. Объяснение: «Наш вид спорта должен способствовать той соревновательной среде, которая поддерживает возможность долгой карьеры». Норвежцы указывают, что олимпийские чемпионы в женском фигурном катании часто почти сразу уходят из спорта. К золоту ЧМ или Олимпиады они выходят в 15-17 лет.
5 июня «Матч ТВ» дал инсайд, что все федерации поддерживают поднятие возрастного ценза в фигурном катании. Россия – единственный реальный противник этого решения. Министр спорта России Олег Матыцин ранее объяснял ситуацию: «Мы будем уважительно относится к решению ISU, но у нас достаточно аргументов, чтобы сохранять те возрастные цензы, что есть сейчас».
The New York Times напоминал, что совет ISU действительно изучал этот вопрос задолго до Олимпиады-2022. В материале есть ссылка на опрос от комиссии спортсменов ISU. На вопросы о реформах отвечали фигуристы, тренеры и сотрудники команд. Участвовали 966 человек. Результат: 86,2% поддержали повышение минимального возраста в фигурном катании.
На первом конгрессе предыдущего олимпийского цикла подобное приложение уже выносилось на обсуждение. В итоге оно было снято с повестки, потому что не получило поддержку. Тогда для дальнейшей проработки вопроса требовалось 95 голосов. Конгресс ISU в 2018 году проголосовал так: 63 – за, 39 – против. Еще 16 человек воздержались, но их голоса не сказались бы на итоге.
Как и кого затронет повышение возрастного ценза – через одну конкретную историю
Влияние новых возрастных правил не зря рассматривается именно через женщин-одиночниц. Важно: обновление возрастного ценза никак не коснется Камилы Валиевой, Дарьи Усачевой и Майи Хромых. Все они выступали в сезоне-2021/22, Валиева представляла Россию в одиночных и командных соревнованиях на Олимпиаде-2022. В юниоры все они уже не вернутся.
Зато в российском фигурном катании есть Софья Акатьева – главная юниорка страны. Она уже дважды подряд выигрывала первенство России. По мировому рейтингу фигуристок Акатьева опережает Петросян, Самоделкину и Муравьеву. Хотя она на взрослом чемпионате России не выступала. Акатьева вышла в финал юниорского Гран-при, но он был отменен из-за коронавируса.
Мы собирали все достижения Софьи Акатьевой в отдельном материале. Еще у нее красивая дата рождения – 07.07.07. В июле 2022 года Акатьевой исполнится 15 лет, но во взрослые соревнования она не попадет при любых правилах. Напоминаем: изначально к международным стартам допускаются те фигуристки, кому исполняется 15 лет до 1 июля текущего года.
Боль Акатьевой – в нескольких фактах:
- Пропустила ключевые международные старты из-за пандемии коронавируса;
- Из-за возраста не попала на взрослый ЧР-2014, хотя ее конкурентки там были;
- Старые правила оставляли ее в юниорах на лишний год, новые – на три года;
- Акатьева ищет вызов в том, чтобы хотя бы выступить на международном уровне.
Получается, что Софья Акатьева проведет на юниорском уровне еще три года. На взрослых соревнованиях она появится в 2025 году – за год до Олимпиады-2026 в Италии. Проблему Акатьевой поднимал тренер Сергей Добрин: «Как найти мотивацию Акатьевой на еще чуть ли не три года катания по юниорам? Ведь именно ее год рождения, получается, самый невезучий».
Софье Муравьевой при новых правилах везет больше. Она родилась в августе 2006 года и по похожему принципу пропускала взрослый сезон-2021/22. Зато чуть не поехала запасной на чемпионат Европы – ФФККР забыла ее дату рождения. Муравьева каталась на взрослом чемпионате России 15-летней юниоркой. В новом сезоне она уже будет официально взрослой.