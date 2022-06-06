Зачем повышается возрастной ценз в фигурном катании – и на кого эта реформа повлияет сильнее всего

Почему повышение возрастного ценза важно для женского фигурного катания

Из-за женского фигурного катания эти реформы вообще принимаются. Именно там установилась монополия спортсменок из России. В 15-17 лет они выигрывают турниры, а затем заканчивают. Липницкая, Сотникова, Загитова, Медведева – все они уже ушли из спорта. За ними наступила эпоха четверных прыжков, которую начало поколение Трусовой, Щербаковой и Косторной.

За ними уже Камила Валиева в 15 лет ворвалась в фигурное катание – и сразу достигла рекордов. Теперь развивается новый поток развитых юниорок. Параллельно с этими событиями завершила карьеру 19-летняя Софья Самодурова. В 2019 году она сама побеждала на чемпионате Европы по фигурному катанию, но в новом мире уже не может соревноваться с чемпионами-подростками.

Поднятие возрастного ценза в теории дает спортсменкам возраста Самодуровой лишнюю мотивацию для продолжения карьеры. Есть и медицинские причины этих решений – их ISU разбирал отдельно. Отчет медицинской комиссии включал в себя опасения, что взрослые соревнования в таком возрасте влияют на физическое и психологическое развитие ребенка.