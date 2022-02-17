Через что прошла Щербакова перед золотом Олимпиады: чуть не пропустила турнир, чуть не проиграла юниоркам, сменила удобные коньки

Щербакова не просто радовалась победе на Олимпиаде. Она выдала ответ критикам, которые распространяли негатив перед Олимпийскими играми: «Я ничего не буду им говорить, просто могу помахать. Я сделала все, что могла». Напоминаем: Щербакова вообще могла не попасть на Олимпиаду-2022. Она чуть не провалила отбор на международные турниры.

Отбор на международные турниры осуществлялся через чемпионат России. Камила Валиева его предсказуемо выиграла, Александра Трусова стала второй. Щербакова заняла там только третье место – ее место в сборной определялось тренерским решением. Свое место на Олимпиаде Щербакова подтверждала через чемпионат Европы. Итог того выступления – серебро.

Допинг-разбирательство по Камиле Валиевой давило на всех фигуристок. Валиева была в слезах на тренировках – мы показывали ее слезы. Там же плакала и Щербакова. Потом объясняла: «Да, я плакала на тренировках. Я просто очень эмоциональная, это довольно типичное для меня состояние. Главное – собраться в нужный момент». Щербакова собралась и победила.