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Анна Щербакова
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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#Анна Щербакова #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022 #фигурное катание на Олимпийских играх-2022

Через что прошла Щербакова перед золотом Олимпиады: чуть не пропустила турнир, чуть не проиграла юниоркам, сменила удобные коньки

вчера, 22:23

Анна Щербакова и Даниил Глейхенгауз.

AFLO/Global Look Press

Как оценивать победу Щербаковой на Олимпиаде-2022

Анна Щербакова взяла золото на Олимпиаде-2022. Перед стартом турнира она не входила в число главных фаворитов. Камила Валиева – победитель всех турниров перед Олимпиадой. Александра Трусова заявила (и исполнила) пять четверных прыжков. Щербакова опередила обеих – и дело не только в ошибках Валиевой. Расклады между Щербаковой и Трусовой мы разобрали отдельно.

Так теперь выглядят ключевые достижения Анны Щербаковой:

  • Три победы на чемпионатах России;
  • Два серебра на чемпионатах Европы;
  • Серебро финала Гран-при;
  • Золото чемпионата мира;
  • Золото на Олимпиаде.

Щербакова не просто радовалась победе на Олимпиаде. Она выдала ответ критикам, которые распространяли негатив перед Олимпийскими играми: «Я ничего не буду им говорить, просто могу помахать. Я сделала все, что могла». Напоминаем: Щербакова вообще могла не попасть на Олимпиаду-2022. Она чуть не провалила отбор на международные турниры.

Отбор на международные турниры осуществлялся через чемпионат России. Камила Валиева его предсказуемо выиграла, Александра Трусова стала второй. Щербакова заняла там только третье место – ее место в сборной определялось тренерским решением. Свое место на Олимпиаде Щербакова подтверждала через чемпионат Европы. Итог того выступления – серебро.

Допинг-разбирательство по Камиле Валиевой давило на всех фигуристок. Валиева была в слезах на тренировках – мы показывали ее слезы. Там же плакала и Щербакова. Потом объясняла: «Да, я плакала на тренировках. Я просто очень эмоциональная, это довольно типичное для меня состояние. Главное – собраться в нужный момент». Щербакова собралась и победила.

Эмоции Анны Щербаковой в произвольной программе на Олимпиаде-2022.

AFLO/Global Look Press

Что надо знать о победе Анны Щербаковой на Олимпиаде-2022

Еще в декабре Щербакова котировалась третьим номером в сборной России, но даже это ее место было под вопросом. На основную тройку претендовала Елизавета Туктамышева. В прошлом сезоне она брала серебро на ЧМ-2021. Плющенко даже вбрасывал идею, чтобы федерация устроила контрольные прокаты между Щербаковой и Туктамышевой.

На чемпионате России Щербакова соперничала с юниорками, которые в следующем сезоне впервые выступят на взрослом уровне. В короткой программе Щербакова едва не проиграла Муравьевой (спас судейский пересмотр). По общему итогу она всего на пять баллов опередила Аделию Петросян. Та прыгнула два четверных риттбергера – это историческое достижение.

Только после чемпионата Европы Щербакова обеспечила себе попадание на Олимпиаду. Ключевой факт по ее карьере: Щербакова собирается именно на важные старты. И обычно выигрывает тогда, когда совсем не считается фаворитом. Сейчас за нее сыграла традиция: фаворит из России обычно проигрывает Олимпиаду. Сработало уже три раза.

Александра Трусова, Анна Щербакова и Каори Сакамото – призеры Олимпиады-2022.

XinHua/Global Look Press

Уже в Пекине Щербакова поменяла коньки. Это много значит для любого спортсмена в фигурном катании. Алексей Ягудин даже рассказывал, что ситуация со сменой коньков отбрасывает Щербакову назад. Он объяснял: это дополнительный стресс и неудобство. Все тренировки начинаются с нуля, когда спортсмен меняет коньки за несколько дней до важного старта.

Щербакова и Трусова выступают на взрослом уровне уже третий сезон. Победа Щербаковой над Трусовой – это не сенсация. На юниорском уровне Трусова обыгрывала Щербакову, но на взрослом смогла опередить ее только на ЧР-2022. Не зря Трусова плакала из-за итогов Олимпиады – это во многом связано с Щербаковой. В ее истерике есть одна заметная фраза: «Я три года не выигрывала».

Олимпийские медали Щербаковой и Трусовой – показатель успеха тренерской школы Этери Тутберидзе. Уже на третьей Олимпиаде подряд фигуристка из группы Тутберидзе получает золото. На Олимпиаде-2014 Липницкая получила медаль за командный турнир. В 2018-м победила Алина Загитова, а второй стала Евгения Медведева. Обе тогда занимались у Тутберидзе.

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