«Я ненавижу всех. Никогда не выйду на лед», – истерика и слезы Трусовой после Олимпиады, где она установила рекорд, но не взяла золото

🔴 «Ненавижу всех! Никогда в жизни! Никогда! Ненавижу этот спорт! Ненавижу его!» – это реакция Трусовой, которую можно было услышать в телетрансляции на канале «Евроспорт».

🔴 «Я никогда больше не выйду на лед. Никогда! Ненавижу! Это невозможно! Так нельзя! Я не пойду на награждение! У всех есть золотая медаль! Только у меня нет! Я ненавижу это все!» – еще одна реакция с того же «Евроспорта» тренеру Дудакову. Ее попытались что-то спросить, она ответила, что не понимает по-английски.

🔴 «Вы все знали! Я ненавижу! Не надо, пожалуйста! Все вы знали!» – эти реплики были уже обращены к Этери Тутберидзе, которую она оттолкнула от себя.

На пьедестале Трусова заплакала, но нашла в себе силы улыбнуться. Однако при этом не аплодировала Анне Щербаковой – олимпийской чемпионке. Таким был взгляд: