«Я ненавижу всех. Никогда не выйду на лед», – истерика и слезы Трусовой после Олимпиады, где она установила рекорд, но не взяла золото
Александра Трусова выиграла серебряную медаль по итогам соревнований у женщин в фигурном катании на Олимпиаде в Пекине. Она заявила пять четверных прыжков и установила личный рекорд в произвольной программе.
После соревнований уже не сдерживалась.
🔴 «Ненавижу всех! Никогда в жизни! Никогда! Ненавижу этот спорт! Ненавижу его!» – это реакция Трусовой, которую можно было услышать в телетрансляции на канале «Евроспорт».
🔴 «Я никогда больше не выйду на лед. Никогда! Ненавижу! Это невозможно! Так нельзя! Я не пойду на награждение! У всех есть золотая медаль! Только у меня нет! Я ненавижу это все!» – еще одна реакция с того же «Евроспорта» тренеру Дудакову. Ее попытались что-то спросить, она ответила, что не понимает по-английски.
🔴 «Вы все знали! Я ненавижу! Не надо, пожалуйста! Все вы знали!» – эти реплики были уже обращены к Этери Тутберидзе, которую она оттолкнула от себя.
На пьедестале Трусова заплакала, но нашла в себе силы улыбнуться. Однако при этом не аплодировала Анне Щербаковой – олимпийской чемпионке. Таким был взгляд:
У Трусовой есть серебро Олимпиады, бронза чемпионата мира и две бронзы чемпионата Европы.
С журналистами в микст-зоне Трусова сначала общаться не стала. Но позже все-таки объяснилась:
«Я сделала пять четверных. Результат вы видели и сами все знаете. Я недовольна, рада, что прыгнула пять четверных. Слова про то, что я не выйду на лёд? Посмотрите...
🟢 Поменялось ли отношение к Этери Георгиевне? Нет, ни к кому не поменялось. Я не виновата, что за мной ходят камеры. Я просила дать мне уйти. Я довольна своими прокатами, довольна своими выступлениями. Почему плачу? Просто. Я нахожусь тут уже 3 недели без мамы, без собак. Поэтому и плачу».