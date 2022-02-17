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Александра Трусова
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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#Александра Трусова #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022 #фигурное катание на Олимпийских играх-2022

«Я ненавижу всех. Никогда не выйду на лед», – истерика и слезы Трусовой после Олимпиады, где она установила рекорд, но не взяла золото

45 минут назад

Александра Трусова выиграла серебряную медаль по итогам соревнований у женщин в фигурном катании на Олимпиаде в Пекине. Она заявила пять четверных прыжков и установила личный рекорд в произвольной программе.

После соревнований уже не сдерживалась.

Скриншот с трансляции телеканала «Евроспорт»

🔴 «Ненавижу всех! Никогда в жизни! Никогда! Ненавижу этот спорт! Ненавижу его!» – это реакция Трусовой, которую можно было услышать в телетрансляции на канале «Евроспорт».

🔴 «Я никогда больше не выйду на лед. Никогда! Ненавижу! Это невозможно! Так нельзя! Я не пойду на награждение! У всех есть золотая медаль! Только у меня нет! Я ненавижу это все!» – еще одна реакция с того же «Евроспорта» тренеру Дудакову. Ее попытались что-то спросить, она ответила, что не понимает по-английски.

🔴 «Вы все знали! Я ненавижу! Не надо, пожалуйста! Все вы знали!» – эти реплики были уже обращены к Этери Тутберидзе, которую она оттолкнула от себя.

На пьедестале Трусова заплакала, но нашла в себе силы улыбнуться. Однако при этом не аплодировала Анне Щербаковой – олимпийской чемпионке. Таким был взгляд:

Скриншот с трансляции на «России 1»

У Трусовой есть серебро Олимпиады, бронза чемпионата мира и две бронзы чемпионата Европы.

С журналистами в микст-зоне Трусова сначала общаться не стала. Но позже все-таки объяснилась:

«Я сделала пять четверных. Результат вы видели и сами все знаете. Я недовольна, рада, что прыгнула пять четверных. Слова про то, что я не выйду на лёд? Посмотрите...

🟢 Поменялось ли отношение к Этери Георгиевне? Нет, ни к кому не поменялось. Я не виновата, что за мной ходят камеры. Я просила дать мне уйти. Я довольна своими прокатами, довольна своими выступлениями. Почему плачу? Просто. Я нахожусь тут уже 3 недели без мамы, без собак. Поэтому и плачу».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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