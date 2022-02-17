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Александра Трусова
Камила Валиева
Анна Щербакова
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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#Александра Трусова #Камила Валиева #Анна Щербакова #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022 #фигурное катание на Олимпийских играх-2022

Почему Трусова не выиграла золото Олимпиады с исторической программой – объясняем просто и быстро

2 часа назад

Александра Трусова.

XinHua/Global Look Press

Как получилась такая тройка у женщин на Олимпиаде-2022

Тройка призеров женских соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде-2022:

1. Анна Щербакова (Россия) – 255,95;

2. Александра Трусова (Россия) – 251,73;

3. Каори Сакамото (Япония) – 233,13.

Фаворит одиночного турнира Камила Валиева набрала по сумме программ только 224,09. Она заняла четвертое место. Валиева лидировала по итогам короткой программы, а перед Олимпиадой выиграла все взрослые турниры со своим участием. В произвольной программе на ОИ-2022 у нее были два падения, две ошибки на приземлениях и недочет на тройном акселе.

Главным событием произвольной программы на Олимпиаде-2022 стали пять четверных прыжков от Александры Трусовой. Это историческое достижение для женского фигурного катания – до нее никто не приземлял столько четверных за одно выступление. Даже такой исторический результат не позволил Трусовой взять золото. Когда Трусова увидела баллы Щербаковой, она заплакала.

Трусова, Щербакова и Сакамото – призеры Олимпиады-2022.

AFLO/Global Look Press

Победа Щербаковой над Трусовой сложилась из суммы факторов. Перечисляем:

✍️ Щербакова лучше и чище исполнила короткую программу. Она набрала 80,20 балла. Оценки Трусовой там же – 74,60. Ей помешало падение с тройного акселя.

✍️ Трусова выиграла произвольную программу. Она получила за нее 177,13, Щербакова за свою – 175,75. Разница в баллах после короткой программы была больше.

✍️ Почему в произвольной программе не было такого большого разрыва:

  • Оценка складывается из баллов за технику и компоненты. Компоненты – это мастерство катания, переходы, представление, композиция и интерпретация музыки;
  • Трусова выиграла у Щербаковой по технической оценке (106,16 – 100,49), на которую влияют элементы. Но проиграла ей по тем самым компонентам (70,97 – 75,26);
  • Трусова уступала Щербаковой по каждой составляющей в представлении программы – даже в интерпретации музыки. Везде – около балла.

✍️ Напоминаем: в короткой программе женщинам нельзя исполнять четверные прыжки. Там это запрещено по регламенту. Поэтому Трусова там теряла преимущество перед остальными.

✍️ Щербакова исполнила два четверных прыжка в произвольной программе. Оба – чисто. Уже это позволило ей сильно не отстать от Трусовой по технической оценке.

✍️ По количеству дорогих элементов (около 10 баллов) Щербакова уступила Трусовой только на один (4:5). На месте четверных прыжков у нее были дорогие каскады.

✍️ Трусова признала поражение на Олимпиаде такой фразой: «Я думала, если прыгну все, выиграю. Этого не случилось». И напомнила, что не побеждает уже три года.

Анна Щербакова.

AFLO/Global Look Press

Что еще нужно знать о женских соревнованиях на Олимпиаде-2022

📌 Фигуристки из России победили на третьей Олимпиаде подряд. В 2018-м и в 2022-м в тройку вошли по две россиянки. Оба раза это были спортсменки из группы Тутберидзе.

📌 Анна Щербакова брала медали на всех престижных турнирах в фигурном катании. Это действующая чемпионка мира. У нее нет только золота чемпионата Европы (два серебра).

📌 Камила Валиева впервые не попала в тройку на взрослых турнирах. Еще юниоркой она конкурировала со взрослыми внутри России – даже тогда было минимум серебро.

📌 У Трусовой нет ни одного золота на крупных международных турнирах. На Олимпиаде – серебро. На ЧМ и ЧЕ – сразу три бронзовые медали.

📌 Произвольная программа с пятью четверными прыжками принесла Трусовой 177,13 баллов. Даже так она не перебила мировой рекорд Валиевой – 185,29.

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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022