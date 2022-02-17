Почему Трусова не выиграла золото Олимпиады с исторической программой – объясняем просто и быстро
Как получилась такая тройка у женщин на Олимпиаде-2022
Тройка призеров женских соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде-2022:
1. Анна Щербакова (Россия) – 255,95;
2. Александра Трусова (Россия) – 251,73;
3. Каори Сакамото (Япония) – 233,13.
Фаворит одиночного турнира Камила Валиева набрала по сумме программ только 224,09. Она заняла четвертое место. Валиева лидировала по итогам короткой программы, а перед Олимпиадой выиграла все взрослые турниры со своим участием. В произвольной программе на ОИ-2022 у нее были два падения, две ошибки на приземлениях и недочет на тройном акселе.
Главным событием произвольной программы на Олимпиаде-2022 стали пять четверных прыжков от Александры Трусовой. Это историческое достижение для женского фигурного катания – до нее никто не приземлял столько четверных за одно выступление. Даже такой исторический результат не позволил Трусовой взять золото. Когда Трусова увидела баллы Щербаковой, она заплакала.
Победа Щербаковой над Трусовой сложилась из суммы факторов. Перечисляем:
✍️ Щербакова лучше и чище исполнила короткую программу. Она набрала 80,20 балла. Оценки Трусовой там же – 74,60. Ей помешало падение с тройного акселя.
✍️ Трусова выиграла произвольную программу. Она получила за нее 177,13, Щербакова за свою – 175,75. Разница в баллах после короткой программы была больше.
✍️ Почему в произвольной программе не было такого большого разрыва:
- Оценка складывается из баллов за технику и компоненты. Компоненты – это мастерство катания, переходы, представление, композиция и интерпретация музыки;
- Трусова выиграла у Щербаковой по технической оценке (106,16 – 100,49), на которую влияют элементы. Но проиграла ей по тем самым компонентам (70,97 – 75,26);
- Трусова уступала Щербаковой по каждой составляющей в представлении программы – даже в интерпретации музыки. Везде – около балла.
✍️ Напоминаем: в короткой программе женщинам нельзя исполнять четверные прыжки. Там это запрещено по регламенту. Поэтому Трусова там теряла преимущество перед остальными.
✍️ Щербакова исполнила два четверных прыжка в произвольной программе. Оба – чисто. Уже это позволило ей сильно не отстать от Трусовой по технической оценке.
✍️ По количеству дорогих элементов (около 10 баллов) Щербакова уступила Трусовой только на один (4:5). На месте четверных прыжков у нее были дорогие каскады.
✍️ Трусова признала поражение на Олимпиаде такой фразой: «Я думала, если прыгну все, выиграю. Этого не случилось». И напомнила, что не побеждает уже три года.
Что еще нужно знать о женских соревнованиях на Олимпиаде-2022
📌 Фигуристки из России победили на третьей Олимпиаде подряд. В 2018-м и в 2022-м в тройку вошли по две россиянки. Оба раза это были спортсменки из группы Тутберидзе.
📌 Анна Щербакова брала медали на всех престижных турнирах в фигурном катании. Это действующая чемпионка мира. У нее нет только золота чемпионата Европы (два серебра).
📌 Камила Валиева впервые не попала в тройку на взрослых турнирах. Еще юниоркой она конкурировала со взрослыми внутри России – даже тогда было минимум серебро.
📌 У Трусовой нет ни одного золота на крупных международных турнирах. На Олимпиаде – серебро. На ЧМ и ЧЕ – сразу три бронзовые медали.
📌 Произвольная программа с пятью четверными прыжками принесла Трусовой 177,13 баллов. Даже так она не перебила мировой рекорд Валиевой – 185,29.