Почему Трусова не выиграла золото Олимпиады с исторической программой – объясняем просто и быстро

Победа Щербаковой над Трусовой сложилась из суммы факторов. Перечисляем:

✍️ Щербакова лучше и чище исполнила короткую программу. Она набрала 80,20 балла. Оценки Трусовой там же – 74,60. Ей помешало падение с тройного акселя.

✍️ Трусова выиграла произвольную программу. Она получила за нее 177,13, Щербакова за свою – 175,75. Разница в баллах после короткой программы была больше.

✍️ Почему в произвольной программе не было такого большого разрыва:

Оценка складывается из баллов за технику и компоненты. Компоненты – это мастерство катания, переходы, представление, композиция и интерпретация музыки;

Трусова выиграла у Щербаковой по технической оценке (106,16 – 100,49), на которую влияют элементы. Но проиграла ей по тем самым компонентам (70,97 – 75,26);

Трусова уступала Щербаковой по каждой составляющей в представлении программы – даже в интерпретации музыки. Везде – около балла.

✍️ Напоминаем: в короткой программе женщинам нельзя исполнять четверные прыжки. Там это запрещено по регламенту. Поэтому Трусова там теряла преимущество перед остальными.

✍️ Щербакова исполнила два четверных прыжка в произвольной программе. Оба – чисто. Уже это позволило ей сильно не отстать от Трусовой по технической оценке.

✍️ По количеству дорогих элементов (около 10 баллов) Щербакова уступила Трусовой только на один (4:5). На месте четверных прыжков у нее были дорогие каскады.

✍️ Трусова признала поражение на Олимпиаде такой фразой: «Я думала, если прыгну все, выиграю. Этого не случилось». И напомнила, что не побеждает уже три года.