Как Валиева готовила произвольную программу для Олимпиады – перед началом она говорила: «Это нельзя катать»
Как Валиева выступила с произвольной программой на Олимпиаде-2022
Камила Валиева стала четвертой на Олимпиаде-2022. В тройку вошли две фигуристки из России (Щербакова + Трусова) – это повторение лучшего результата в олимпийской истории. Валиева лидировала после короткой программы – ее задумку и музыку там мы разбирали отдельно. Именно выступление Валиевой в произвольной программе повлияло на медальные расклады.
Напоминаем: любой результат Валиевой на Олимпиаде-2022 изначально считался предварительным. Допинг-разбирательство еще продолжается, поэтому у женщин не планировалась церемония награждения (теперь будет). Не проводилась она и по итогам командных соревнований. Зато у Валиевой точно никто не отберет мировые рекорды – она владеет всеми в женском катании.
Мировой рекорд Валиевой по произвольной программе составляет 185,29. До этого она показывала произвольную программу с ошибкой в командных соревнованиях. Результат там – 178,92. В женских соревнованиях на Олимпиаде-2022 она набрала всего 141.93. Валиева дважды упала в произвольной программе. Еще были два степ-аута на тулупах и ошибка на акселе.
Так падала Валиева:
После проката ее утешали Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе.
А так Валиева показывала «Болеро» в командных соревнованиях (все было намного чище):
Валиева оставила «Болеро» с прошлого сезона. Это задумка специально под Олимпиаду-2022
Даже в этом сезоне Валиева меняла платье для «Болеро». В октябре говорила: «Это третья версия. Но я думаю, что и тут что-нибудь поменяют». Менялась и сама Валиева. Эксперты и бывшие фигуристы рассказывали, что «Болеро» в ее исполнении выглядело взрослее. Об этом писал и американский журналист Филипп Херш, который сейчас критикует Валиеву за допинг-пробу.
На постепенном взрослении Валиевой и строилась задумка ее «Болеро». За время смазанного и переходного прошлого сезона Валиева накатывала саму программу. Теперь же только доводила до совершенства отдельные элементы. Хореограф Глейхенгауз подтверждал, что еще в момент постановки было принято решение сохранить «Болеро» на олимпийский сезон.
В наших текстах мы регулярно сравниваем Камилу Валиеву и Алину Загитову. У них получился очень похожий путь к Олимпиаде. Команда Тутберидзе именно на примере Загитовой показала, что можно творить успех на два сезона. Загитова катала программу «Дон Кихот» и выиграла с ней Олимпиаду-2018. Олимпийский сезон стал для нее вторым подряд с этой постановкой.
Сама Валиева тяжело привыкала к «Болеро»: «Когда я впервые услышала музыку «Болеро», подумала: «Как это можно катать?» Совсем не поняла, что это за музыка». Валиева говорила, что ее «Болеро» поставлен не в традиционном варианте. В «Болеро» Валиева изображает змею – эту идею придумала для нее Тутберидзе. Валиева считает, что может передать такой образ и в 15 лет.
Споры об этом продолжаются весь сезон. У «Болеро» в исполнении Валиевой очень много критиков. Двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду Евгений Платов говорил: «Все-таки до «Болеро» фигуристу нужно дорасти, катать его в 15 лет девочке рановато». Он приводил в пример Каролину Костнер – та катала «Болеро» уже в зрелом спортивном возрасте.
Во время исполнения «Болеро» Валиева вдохновляется балериной Майей Плисецкой. Она пересматривает ее выступления – берет пример с четкости и плавности действий. У Валиевой эти движения в дорожках шагов и на вращениях сочетаются с прыжковым набором. Ее отличие от конкуренток: тройной аксель и четверные прыжки исполняются чисто и в одной программе.
На Олимпиаде-2022 Валиева не сохранила чистоту элементов.
Равель вдохновился станками – так пришла идея «Болеро». Эту музыку берут многие топ-фигуристы
Французский композитор Морис Равель написал это «Болеро» в 1928-м – тогда же было первое исполнение в балете. Его заказывала солистка русского балета Ида Рубинштейн. Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский рассказывал, как Равелю пришла идея: «Он стоял в цеху, смотрел на работавшие машины. И ритм, который они задавали, навеял ему идею».
Есть и другая версия появления этой версии «Болеро». Равель находился на отдыхе – его «Болеро» было экспериментом. Он подумал, что будет интересно повторять музыку с нарастающим эффектом. Равель писал «Болеро» пять месяцев. В момент завершения работы Равель утверждал: «Любой студент консерватории мог бы сделать такую же музыку».
В 1984 году состоялось выступление Джейн Торвилл и Кристофера Дина. Оно случилось на Олимпиаде в Сараево. «Болеро» в их исполнении было другим, но до сих пор именно та программа считается культовой. Повторить и интерпретировать «Болеро» пытались многие, но Торвилл и Дин остались в истории. Их «Болеро» было связано именно с проявлением эмоций.
Показать подобный танец прямо сейчас уже невозможно. Еще в 2009-м Торвилл и Дин признавали: фигурное катание движется вперед, добавляются новые обязательные технические элементы. Из-за этого теряется оригинальность программ. Есть разница и по видам: Торвилл и Дин выступали в танцах на льду. Фигуристам-одиночникам сложнее из-за количества прыжков.
В России «Болеро» популярно во всех видах. Евгений Плющенко катал его еще в 2000 году. В современных парных соревнования «Болеро» использовали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. У них эта музыка была в короткой программе. Канадский фигурист Элладж Бальде обращал внимание, что «Болеро» было у многих. Но выделял Валиеву: «Она сделала что-то свое».
Даже за полгода на взрослом уровне Валиева приучила: ее «Болеро» всегда получается чистым. Перед Олимпиадой в этом сезоне ее худшим результатом по произвольной программе было выступление на чемпионате Европы. Там Валиева набрала за прокат 168,61. В женском турнире на Олимпиаде-2022 она аномально проиграла 27 баллов даже этому показателю.