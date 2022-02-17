Как Валиева готовила произвольную программу для Олимпиады – перед началом она говорила: «Это нельзя катать»

Как Валиева выступила с произвольной программой на Олимпиаде-2022

Камила Валиева стала четвертой на Олимпиаде-2022. В тройку вошли две фигуристки из России (Щербакова + Трусова) – это повторение лучшего результата в олимпийской истории. Валиева лидировала после короткой программы – ее задумку и музыку там мы разбирали отдельно. Именно выступление Валиевой в произвольной программе повлияло на медальные расклады.

Напоминаем: любой результат Валиевой на Олимпиаде-2022 изначально считался предварительным. Допинг-разбирательство еще продолжается, поэтому у женщин не планировалась церемония награждения (теперь будет). Не проводилась она и по итогам командных соревнований. Зато у Валиевой точно никто не отберет мировые рекорды – она владеет всеми в женском катании.

Мировой рекорд Валиевой по произвольной программе составляет 185,29. До этого она показывала произвольную программу с ошибкой в командных соревнованиях. Результат там – 178,92. В женских соревнованиях на Олимпиаде-2022 она набрала всего 141.93. Валиева дважды упала в произвольной программе. Еще были два степ-аута на тулупах и ошибка на акселе.

Так падала Валиева: