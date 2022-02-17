  1. Главная
  2. Фигурное катание
  3. Материалы
  4. Как Валиева готовила произвольную программу для Олимпиады – перед началом она говорила: «Это нельзя катать»
Камила Валиева
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Поделиться:
Комментарии:
0
#Камила Валиева #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022 #фигурное катание на Олимпийских играх-2022

Как Валиева готовила произвольную программу для Олимпиады – перед началом она говорила: «Это нельзя катать»

14 минут назад

Эмоции Камилы Валиевой сразу после завершения произвольной программы.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Как Валиева выступила с произвольной программой на Олимпиаде-2022

Камила Валиева стала четвертой на Олимпиаде-2022. В тройку вошли две фигуристки из России (Щербакова + Трусова) – это повторение лучшего результата в олимпийской истории. Валиева лидировала после короткой программы – ее задумку и музыку там мы разбирали отдельно. Именно выступление Валиевой в произвольной программе повлияло на медальные расклады.

Напоминаем: любой результат Валиевой на Олимпиаде-2022 изначально считался предварительным. Допинг-разбирательство еще продолжается, поэтому у женщин не планировалась церемония награждения (теперь будет). Не проводилась она и по итогам командных соревнований. Зато у Валиевой точно никто не отберет мировые рекорды – она владеет всеми в женском катании.

Мировой рекорд Валиевой по произвольной программе составляет 185,29. До этого она показывала произвольную программу с ошибкой в командных соревнованиях. Результат там – 178,92. В женских соревнованиях на Олимпиаде-2022 она набрала всего 141.93. Валиева дважды упала в произвольной программе. Еще были два степ-аута на тулупах и ошибка на акселе.

Так падала Валиева:

Первое падение Валиевой.

Скриншот из трансляции на платформе Смотрим

Второе падение Валиевой.

Скриншот из трансляции на платформе Смотрим

После проката ее утешали Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе.

В тот момент они еще не знали, что Валиева остается без медали.

Keystone Press Agency/Global Look Press

А так Валиева показывала «Болеро» в командных соревнованиях (все было намного чище):

Валиева оставила «Болеро» с прошлого сезона. Это задумка специально под Олимпиаду-2022

Даже в этом сезоне Валиева меняла платье для «Болеро». В октябре говорила: «Это третья версия. Но я думаю, что и тут что-нибудь поменяют». Менялась и сама Валиева. Эксперты и бывшие фигуристы рассказывали, что «Болеро» в ее исполнении выглядело взрослее. Об этом писал и американский журналист Филипп Херш, который сейчас критикует Валиеву за допинг-пробу.

На постепенном взрослении Валиевой и строилась задумка ее «Болеро». За время смазанного и переходного прошлого сезона Валиева накатывала саму программу. Теперь же только доводила до совершенства отдельные элементы. Хореограф Глейхенгауз подтверждал, что еще в момент постановки было принято решение сохранить «Болеро» на олимпийский сезон.

В наших текстах мы регулярно сравниваем Камилу Валиеву и Алину Загитову. У них получился очень похожий путь к Олимпиаде. Команда Тутберидзе именно на примере Загитовой показала, что можно творить успех на два сезона. Загитова катала программу «Дон Кихот» и выиграла с ней Олимпиаду-2018. Олимпийский сезон стал для нее вторым подряд с этой постановкой.

Так Камила Валиева обычно катает «Болеро». В женском турнире на Олимпиаде такой улыбки у нее не было.

XinHua/Global Look Press

Сама Валиева тяжело привыкала к «Болеро»: «Когда я впервые услышала музыку «Болеро», подумала: «Как это можно катать?» Совсем не поняла, что это за музыка». Валиева говорила, что ее «Болеро» поставлен не в традиционном варианте. В «Болеро» Валиева изображает змею – эту идею придумала для нее Тутберидзе. Валиева считает, что может передать такой образ и в 15 лет.

Споры об этом продолжаются весь сезон. У «Болеро» в исполнении Валиевой очень много критиков. Двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду Евгений Платов говорил: «Все-таки до «Болеро» фигуристу нужно дорасти, катать его в 15 лет девочке рановато». Он приводил в пример Каролину Костнер – та катала «Болеро» уже в зрелом спортивном возрасте.

Во время исполнения «Болеро» Валиева вдохновляется балериной Майей Плисецкой. Она пересматривает ее выступления – берет пример с четкости и плавности действий. У Валиевой эти движения в дорожках шагов и на вращениях сочетаются с прыжковым набором. Ее отличие от конкуренток: тройной аксель и четверные прыжки исполняются чисто и в одной программе.

На Олимпиаде-2022 Валиева не сохранила чистоту элементов.

Так Камила Валиева завершала прокат в женском турнире на Олимпиаде-2022.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Равель вдохновился станками – так пришла идея «Болеро». Эту музыку берут многие топ-фигуристы

Французский композитор Морис Равель написал это «Болеро» в 1928-м – тогда же было первое исполнение в балете. Его заказывала солистка русского балета Ида Рубинштейн. Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский рассказывал, как Равелю пришла идея: «Он стоял в цеху, смотрел на работавшие машины. И ритм, который они задавали, навеял ему идею».

Есть и другая версия появления этой версии «Болеро». Равель находился на отдыхе – его «Болеро» было экспериментом. Он подумал, что будет интересно повторять музыку с нарастающим эффектом. Равель писал «Болеро» пять месяцев. В момент завершения работы Равель утверждал: «Любой студент консерватории мог бы сделать такую же музыку».

В 1984 году состоялось выступление Джейн Торвилл и Кристофера Дина. Оно случилось на Олимпиаде в Сараево. «Болеро» в их исполнении было другим, но до сих пор именно та программа считается культовой. Повторить и интерпретировать «Болеро» пытались многие, но Торвилл и Дин остались в истории. Их «Болеро» было связано именно с проявлением эмоций.

Показать подобный танец прямо сейчас уже невозможно. Еще в 2009-м Торвилл и Дин признавали: фигурное катание движется вперед, добавляются новые обязательные технические элементы. Из-за этого теряется оригинальность программ. Есть разница и по видам: Торвилл и Дин выступали в танцах на льду. Фигуристам-одиночникам сложнее из-за количества прыжков.

В России «Болеро» популярно во всех видах. Евгений Плющенко катал его еще в 2000 году. В современных парных соревнования «Болеро» использовали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. У них эта музыка была в короткой программе. Канадский фигурист Элладж Бальде обращал внимание, что «Болеро» было у многих. Но выделял Валиеву: «Она сделала что-то свое».

Даже за полгода на взрослом уровне Валиева приучила: ее «Болеро» всегда получается чистым. Перед Олимпиадой в этом сезоне ее худшим результатом по произвольной программе было выступление на чемпионате Европы. Там Валиева набрала за прокат 168,61. В женском турнире на Олимпиаде-2022 она аномально проиграла 27 баллов даже этому показателю.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Валиева объясняет препарат стаканом дедушки, который принимал его для лечения. Вот вся версия защиты
«От этих шакалов защитить». Валиева после проката: не пришла к журналистам, устала, стала темой для других фигуристок
Под какую музыку Валиева катала короткую программу – ее написал московский композитор Рихтер, который не учился в консерватории
Историческое выступление Валиевой, которое ждала вся страна – как это было: ошиблась на прыжке и завершила программу в слезах
Валиева допущена – но мне все равно очень грустно. Независимо от финала истории это пятно для всех
Как Валиева стала главной фигуристкой России и почему таких раньше не было
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Камила Валиева
#Олимпиада-2022
#Россия на Олимпийских играх-2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022