Валиева объясняет препарат стаканом дедушки, который принимал его для лечения. Вот вся версия защиты
Продолжается процесс вокруг положительной допинг-пробы Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Появляются новые подробности.
☂️ Журналист USA Today Том Шэд сослался на слова главы дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда: «Аргументом Валиевой в пользу отмены ее отстранения было «загрязнение с продуктом, который принимал ее дедушка».
☂️ Комментарий МОК: «Освальд повторял информацию, которая была опубликована в прессе. Сам он на судебном заседании не присутствовал».
☂️ По версии юристов, дедушка мог выпить из стакана, оставив на нем слюну. Из того же стакана могла пить его внучка.
☂️ Что было дальше – информация New York Times. Дедушка Валиевой во время слушания дела CAS предоставил снятую в машине видеозапись, где показал упаковку с лекарством и сказал, что периодически принимал триметазидин, когда у него случались приступы.
☂️ Также стало известно, что в пробе Валиевой обнаружены следы трех препаратов для сердца. Запрещен триметазидин, остальные – гипоксен и L-карнитин – разрешены.
☂️ Мама Валиевой подтвердила, что дедушка ежедневно сопровождал ее на тренировки и оставался с ней до возвращения матери с работы.
Про семью Валиевой в целом известно не очень много. Короткая программа посвящена бабушке, которая умерла в 2019 году. Маму зовут Алсу. Валиева рассказывала: «У родителей нет ни выходных, ни праздников, ни отпуска, то есть им практически нужно отказаться от своей жизни. И еще приходится финансово обеспечивать своего спортсмена, ведь фигурное катание не самый дешевый вид спорта».
Похожий момент был в истории российского легкоатлета Сергея Шубенкова. За несколько месяцев до старта Олимпиады-2020 у него была обнаружена низкая концентрация ацетазоламида. Тогда удалось доказать, что пробу загрязнили микрочастицы лекарства, которое принимал его младший сын.
«Мой младший сын, как выяснилось, принимал таблетки из списка ВАДА», – говорил Шубенков. Он был полностью оправдан и поехал на Олимпиаду, где не выступил из-за травмы.