Валиева объясняет препарат стаканом дедушки, который принимал его для лечения. Вот вся версия защиты

Продолжается процесс вокруг положительной допинг-пробы Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Появляются новые подробности.

☂️ Журналист USA Today Том Шэд сослался на слова главы дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда: «Аргументом Валиевой в пользу отмены ее отстранения было «загрязнение с продуктом, который принимал ее дедушка».

☂️ Комментарий МОК: «Освальд повторял информацию, которая была опубликована в прессе. Сам он на судебном заседании не присутствовал».

☂️ По версии юристов, дедушка мог выпить из стакана, оставив на нем слюну. Из того же стакана могла пить его внучка.

☂️ Что было дальше – информация New York Times. Дедушка Валиевой во время слушания дела CAS предоставил снятую в машине видеозапись, где показал упаковку с лекарством и сказал, что периодически принимал триметазидин, когда у него случались приступы.

☂️ Также стало известно, что в пробе Валиевой обнаружены следы трех препаратов для сердца. Запрещен триметазидин, остальные – гипоксен и L-карнитин – разрешены.