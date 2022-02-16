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Камила Валиева
Олимпиада-2022
фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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#Камила Валиева #Олимпиада-2022 #фигурное катание на Олимпийских играх-2022

Валиева объясняет препарат стаканом дедушки, который принимал его для лечения. Вот вся версия защиты

3 часа назад
Михаил Морозов

Продолжается процесс вокруг положительной допинг-пробы Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Появляются новые подробности.

☂️ Журналист USA Today Том Шэд сослался на слова главы дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда: «Аргументом Валиевой в пользу отмены ее отстранения было «загрязнение с продуктом, который принимал ее дедушка».

☂️ Комментарий МОК: «Освальд повторял информацию, которая была опубликована в прессе. Сам он на судебном заседании не присутствовал».

☂️ По версии юристов, дедушка мог выпить из стакана, оставив на нем слюну. Из того же стакана могла пить его внучка.

☂️ Что было дальше – информация New York Times. Дедушка Валиевой во время слушания дела CAS предоставил снятую в машине видеозапись, где показал упаковку с лекарством и сказал, что периодически принимал триметазидин, когда у него случались приступы. 

☂️ Также стало известно, что в пробе Валиевой обнаружены следы трех  препаратов для сердца. Запрещен триметазидин, остальные – гипоксен и L-карнитин – разрешены.

☂️ Мама Валиевой подтвердила, что дедушка ежедневно сопровождал ее на тренировки и оставался с ней до возвращения матери с работы.

Про семью Валиевой в целом известно не очень много. Короткая программа посвящена бабушке, которая умерла в 2019 году. Маму зовут Алсу. Валиева рассказывала: «У родителей нет ни выходных, ни праздников, ни отпуска, то есть им практически нужно отказаться от своей жизни. И еще приходится финансово обеспечивать своего спортсмена, ведь фигурное катание не самый дешевый вид спорта».

Похожий момент был в истории российского легкоатлета Сергея Шубенкова. За несколько месяцев до старта Олимпиады-2020 у него была обнаружена низкая концентрация ацетазоламида. Тогда удалось доказать, что пробу загрязнили микрочастицы лекарства, которое принимал его младший сын.

«Мой младший сын, как выяснилось, принимал таблетки из списка ВАДА», – говорил Шубенков. Он был полностью оправдан и поехал на Олимпиаду, где не выступил из-за травмы.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: dpa / Keystone Press Agency / Global Look Press
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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