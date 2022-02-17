«Взрослые дяди и тети сломали ребенка». Что говорят после провала Валиевой все участники событий

Камила Валиева стала четвертой по итогам соревнований у женщин в фигурном катании на Олимпиаде в Пекине. Это главная сенсация турнира.

Валиева была главным и однозначным фаворитом Олимпиады. Она выиграла короткую программу, но стала пятой по итогам произвольной из-за падений. Четвертое место – по общему количеству очков.

📢 Самая первая реакция была через несколько секунд после окончания проката. Высказался в прямом эфире комментатор канала «Россия 1» Андрей Журанков:

«Извините, но вы, спортивные чиновники, сломали ребенка . Вы уничтожили самую талантливую фигуристку мира. Более талантливого ребенка в фигурном катании еще не рождалось. Ей 15 лет. И через то, что прошла Валиева, еще никто и никогда не проходил».

📢 «Ну что ты так отпустила-то все? Ч то ты вообще перестала бороться? Ну объясни, ты где-то после акселя вообще отпустила», – это уже реакция Этери Тутберидзе после проката.

📢 🚫 Валиева прошла мимо журналистов. С момента, когда стало известно о ее положительной допинг-пробе, Валиева дала лишь небольшое интервью Первому каналу.

«Радуюсь, но уже эмоционально устала». Первые слова Валиевой в скандале: слезы, благодарность и семь часов на заседании