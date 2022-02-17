«Взрослые дяди и тети сломали ребенка». Что говорят после провала Валиевой все участники событий
Камила Валиева стала четвертой по итогам соревнований у женщин в фигурном катании на Олимпиаде в Пекине. Это главная сенсация турнира.
Валиева была главным и однозначным фаворитом Олимпиады. Она выиграла короткую программу, но стала пятой по итогам произвольной из-за падений. Четвертое место – по общему количеству очков.
📢 Самая первая реакция была через несколько секунд после окончания проката. Высказался в прямом эфире комментатор канала «Россия 1» Андрей Журанков:
«Извините, но вы, спортивные чиновники, сломали ребенка. Вы уничтожили самую талантливую фигуристку мира. Более талантливого ребенка в фигурном катании еще не рождалось. Ей 15 лет. И через то, что прошла Валиева, еще никто и никогда не проходил».
📢 «Ну что ты так отпустила-то все? Что ты вообще перестала бороться? Ну объясни, ты где-то после акселя вообще отпустила», – это уже реакция Этери Тутберидзе после проката.
📢 🚫 Валиева прошла мимо журналистов. С момента, когда стало известно о ее положительной допинг-пробе, Валиева дала лишь небольшое интервью Первому каналу.
«Радуюсь, но уже эмоционально устала». Первые слова Валиевой в скандале: слезы, благодарность и семь часов на заседании
📢 Реакция Алексея Железнякова, хореографа группы Этери Тутберидзе: «Я никогда таких двояких эмоций не ощущал. Очень счастлив за Аню и за Сашу, но у меня такая горечь внутри за Камилу... Тем не менее, не все так все плохо, потому что она тоже олимпийская чемпионка в команднике. Взрослые дяди и тети сломали ребенка. Вы сами понимаете, что сегодня каталась не Камила. Мир спортивным чиновникам этого не простит. Так же, как не прощу и я.
Думаю, она еще утрет нос этим дядям и тетям, которые это все устроили. Жизнь на этом не заканчивается. Для меня все три девочки — золотые».
📢 «Про Камилу ничего комментировать не буду», – слова Александры Трусовой на пресс-конференции.
📢 Что сказала Анна Щербакова: «Я очень переживала за Камилу, после первого прыжка было видно, как ей тяжело это дается. Как спортсмен я понимаю, что это очень тяжело. Справедливо ли все, что происходит с Валиевой? Извините, я не буду говорить об этой ситуации».
Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова. Второе место у Александры Трусовой. Третьей стала японка Каори Сакамото.
Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде. От России в них заявлены Щербакова и Трусова.