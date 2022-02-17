На трех Олимпиадах подряд главная фаворитка России не берет золото, зато берет другая наша – смотрим каждый случай

Медведева говорила, что после этого серебра мир рухнул для нее – рассыпалась мечта. На фоне этого поражения в жизни Медведевой случилось еще одно неприятное событие – расставание с молодым человеком. Она рассказывала:

«Отношения закончились четыре года назад, я уже не хочу это воротить. Когда ты впервые влюбляешься, то даже представить не можешь, что можно испытывать чувства еще сильнее. Все завершилось некрасиво. Закончилась Олимпиада, был тяжелый момент. Сразу после Игр человек мне прям текстом сказал: «Ты мне больше не нужна, у меня все классно в жизни». Мы были вместе почти два года. Я чуть не вздернулась после этого! Я переживала просто из-за всего».

Олимпиада-2014: ужас Юлии Липницкой, победила Сотникова

Юлия Липницкая, как и Медведева, тоже мощно провела олимпийский сезон:

Победа на Гран-при Канады.

Серебро финала Гран-при.

Золото чемпионата Европы.

Да и Олимпийские игры-2014 стартовали для Липницкой положительно – она завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. Но вот в личном зачете все было грустнее. Во время короткой программы она упала, выполняя тройной флип, что дало ей 10-очковое отставание от первого места. Липницкая в итоге заняла пятую строчку. Победила же Аделина Сотникова.

Есть два объяснения от Липницкой этому провалу:

Первое: «Боролось, но недоборолась. В середине программы. Причем силы в том числе на риттбергер и сальхов были, на последний прыжок я собралась. Свои падения что в короткой, что в произвольной программе могу объяснить тем, что перестала контролировать прыжки. Перестала от волнения, усталости. Все от головы».