На трех Олимпиадах подряд главная фаворитка России не берет золото, зато берет другая наша – смотрим каждый случай
Главная драма этой Олимпиады случилась в фигурном катании. Камила Валиева была фавориткой среди русских девушек и главной кандидаткой на золото в женских соревнованиях. Но сложившаяся ситуация с положительной допинг-пробой, кажется, сломала ее морально. Валиева дважды упала во время произвольной программы и набрала 141,93 балла. Главная фаворитка от России не попала даже в призеры и заняла лишь четвертое место. Но золото взяла русская фигуристка – Анна Щербакова, которая набрала 255,95 балла.
И это не первый раз за последние несколько лет, когда первое место Олимпиады от России берет не фаворитка, а другая наша фигуристка.
Олимпиада-2018. Фавориткой была Медведева, но золото взяла Загитова
Почти весь олимпийский сезон-2017/18 сопровождался триумфом Евгении Медведевой. Она побеждала на локальных турнирах и брала различные Гран-при. Единственной большой неудачей было снятие с финала Гран-при из-за перелома ноги.
В том сезоне у Загитовой было две победы над Медведевой. Первая – в финале чемпионата Европы. Вторая – на самой Олимпиаде в Пхенчхане. И Медведева, и Алина Загитова побили мировой рекорд с разницей в 15 минут. Но выше оказалась Загитова. По итогу разница оказалась всего лишь чуть больше балла. Медведева после Олимпиады говорила:
«Алина выиграла набором короткой программы. Технически ее программа была сильнее. Почему моя программа была слабее? Ну, во-первых, я была травмирована. Тренировалась намного меньше. Во-вторых, в начале олимпийского сезона у меня была поставлена произвольная программа, которая была технически намного сильнее чем та, которую я катала на Олимпиаде. Были другой костюм, другая музыка, набор, сложность другая.
Но потом тренеры решили, что мне нужно выполнять старый набор, который попроще. Ну, доверилась. Хотя я очень просила оставить сильную программу».
Медведева говорила, что после этого серебра мир рухнул для нее – рассыпалась мечта. На фоне этого поражения в жизни Медведевой случилось еще одно неприятное событие – расставание с молодым человеком. Она рассказывала:
«Отношения закончились четыре года назад, я уже не хочу это воротить. Когда ты впервые влюбляешься, то даже представить не можешь, что можно испытывать чувства еще сильнее. Все завершилось некрасиво. Закончилась Олимпиада, был тяжелый момент. Сразу после Игр человек мне прям текстом сказал: «Ты мне больше не нужна, у меня все классно в жизни». Мы были вместе почти два года. Я чуть не вздернулась после этого! Я переживала просто из-за всего».
Олимпиада-2014: ужас Юлии Липницкой, победила Сотникова
Юлия Липницкая, как и Медведева, тоже мощно провела олимпийский сезон:
- Победа на Гран-при Канады.
- Серебро финала Гран-при.
- Золото чемпионата Европы.
Да и Олимпийские игры-2014 стартовали для Липницкой положительно – она завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. Но вот в личном зачете все было грустнее. Во время короткой программы она упала, выполняя тройной флип, что дало ей 10-очковое отставание от первого места. Липницкая в итоге заняла пятую строчку. Победила же Аделина Сотникова.
Есть два объяснения от Липницкой этому провалу:
Первое: «Боролось, но недоборолась. В середине программы. Причем силы в том числе на риттбергер и сальхов были, на последний прыжок я собралась. Свои падения что в короткой, что в произвольной программе могу объяснить тем, что перестала контролировать прыжки. Перестала от волнения, усталости. Все от головы».
Второе: «Это огромное внимание било, конечно по голове. Сложно было. Что в короткой, что в произвольной программе я сорвала прыжки, просто потому что перестала их контролировать. Разрыв между командными и личными выступлениями? Я в гораздо лучшей форме подошла к личным стартам, но не сложилось. Хоть команду не подвела, выиграла золото. Сейчас, конечно, горечи больше, чем радости от той медали. В Москве мне удалось хорошо подготовиться, несмотря на все попытки как-то проследить за мной, тетенек с камерами на катке и назойливость отдельных СМИ. Они на меня не повлияли. Просто волнение перехлестывал».
Сотникова откатала свою программу качественно и без ошибок, а победителем стала благодаря ее сложности. Потом рассказывала: «Это была на самом деле битва на выживание, битва между русскими, битва между иностранцами. Я разозлилась, что меня не поставили на командные соревнования, но я не сержусь ни на федерацию, ни на кого-то еще. Я просто отпустила от себя эту ситуацию и благодарна им за все. Получилось, что это даже помогло».