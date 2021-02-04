Евгений Семененко
фигурное катание
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евгений Семененко #фигурное катание

Евгений Семененко – победитель чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров

04 февраля, 13:06

Итоговый топ-3 чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров:

🥇Евгений Семененко – 247,37

🥈Александр Голубев – 236,58

🥉Егор Рухин – 235,71

Евгений Семененко занимается в группе Мишина. Ему 17 лет. 

Сенсация чемпионата – выступление Даниила Самсонова. Он занял только седьмое место, хотя считался одним из фаворитов.

Топ-5 рейтинга по произвольным программам:

1. Евгений Семененко – 160,24.

2. Александр Голубев – 156,40.

3. Егор Рухин - 147,76.

4. Владислав Дикиджи – 153,89.

5. Николай Угожаев – 152,14.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что почитать о фигурном катании
Косторная мечтает о карьере нейрохирурга. И меняет тренера за два года до конца карьеры
Злость Плющенко после оценок Трусовой. Завел трибуны, а потом чуть не психанул
«Наверное, это про спорт». Щербакова выдала лучший прокат в жизни – и все в слезах
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евгений Семененко
#фигурное катание