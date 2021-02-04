Евгений Семененко
фигурное катание
Евгений Семененко – победитель чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров
04 февраля, 13:06
Итоговый топ-3 чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров:
🥇Евгений Семененко – 247,37
🥈Александр Голубев – 236,58
🥉Егор Рухин – 235,71
Евгений Семененко занимается в группе Мишина. Ему 17 лет.
Сенсация чемпионата – выступление Даниила Самсонова. Он занял только седьмое место, хотя считался одним из фаворитов.
Топ-5 рейтинга по произвольным программам:
1. Евгений Семененко – 160,24.
2. Александр Голубев – 156,40.
3. Егор Рухин - 147,76.
4. Владислав Дикиджи – 153,89.
5. Николай Угожаев – 152,14.
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