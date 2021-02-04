Евгений Семененко – победитель чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров

Итоговый топ-3 чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров:

🥇Евгений Семененко – 247,37

🥈Александр Голубев – 236,58

🥉Егор Рухин – 235,71

Евгений Семененко занимается в группе Мишина. Ему 17 лет.

Сенсация чемпионата – выступление Даниила Самсонова. Он занял только седьмое место, хотя считался одним из фаворитов.

Топ-5 рейтинга по произвольным программам:

1. Евгений Семененко – 160,24.

2. Александр Голубев – 156,40.

3. Егор Рухин - 147,76.

4. Владислав Дикиджи – 153,89.

5. Николай Угожаев – 152,14.