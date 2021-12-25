Этери Тутберидзе
Камила Валиева
Чемпионат России по фигурному катанию
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#Этери Тутберидзе #Камила Валиева #Чемпионат России по фигурному катанию

Ученица Тутберидзе победила на седьмом подряд чемпионате России. Это делали четыре фигуристки

вчера, 22:26

Камила Валиева – победительница чемпионата России-2022 по фигурному катанию. Это ее первая победа в турнире.

На чемпионате России-2022 по фигурному катанию первые четыре места заняли ученицы Тутберидзе

Валиева – ученица Этери Тутберидзе. Она выиграла все турниры сезона, в которых участвовала.

За последние семь сезонов чемпионками России становились только ученицы Тутберидзе:

  • 2022. Камила Валиева
  • 2021. Анна Щербакова
  • 2020. Анна Щербакова
  • 2019. Анна Щербакова
  • 2018. Алина Загитова
  • 2017. Евгения Медведева
  • 2016. Евгения Медведева

В 2015 году чемпионкой России становилась Елена Радионова, которая тренировалась у Инны Гончаренко.

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Источник:
Гол
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