Ученица Тутберидзе победила на седьмом подряд чемпионате России. Это делали четыре фигуристки

Камила Валиева – победительница чемпионата России-2022 по фигурному катанию. Это ее первая победа в турнире.

На чемпионате России-2022 по фигурному катанию первые четыре места заняли ученицы Тутберидзе

Валиева – ученица Этери Тутберидзе. Она выиграла все турниры сезона, в которых участвовала.

За последние семь сезонов чемпионками России становились только ученицы Тутберидзе:

2022 . Камила Валиева

. Камила Валиева 2021 . Анна Щербакова

. Анна Щербакова 2020 . Анна Щербакова

. Анна Щербакова 2019 . Анна Щербакова

. Анна Щербакова 2018 . Алина Загитова

. Алина Загитова 2017 . Евгения Медведева

. Евгения Медведева 2016. Евгения Медведева

В 2015 году чемпионкой России становилась Елена Радионова, которая тренировалась у Инны Гончаренко.