Этери Тутберидзе
Камила Валиева
Чемпионат России по фигурному катанию
Ученица Тутберидзе победила на седьмом подряд чемпионате России. Это делали четыре фигуристки
вчера, 22:26
Камила Валиева – победительница чемпионата России-2022 по фигурному катанию. Это ее первая победа в турнире.
На чемпионате России-2022 по фигурному катанию первые четыре места заняли ученицы Тутберидзе
Валиева – ученица Этери Тутберидзе. Она выиграла все турниры сезона, в которых участвовала.
За последние семь сезонов чемпионками России становились только ученицы Тутберидзе:
- 2022. Камила Валиева
- 2021. Анна Щербакова
- 2020. Анна Щербакова
- 2019. Анна Щербакова
- 2018. Алина Загитова
- 2017. Евгения Медведева
- 2016. Евгения Медведева
В 2015 году чемпионкой России становилась Елена Радионова, которая тренировалась у Инны Гончаренко.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые