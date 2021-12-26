Трусова впервые за взрослую карьеру опередила Щербакову. Это ключевой итог ЧР-2022 и заявка на превосходство

Щербакова всегда (!) опережала Трусову на взрослых соревнованиях:

⛸️ Обе проводят на взрослом уровне уже третий сезон. Первым из них был сезон-2019/20. Достижения Щербаковой: победа на ЧР, серебро ЧЕ и серебро финала Гран-при, победы на двух этапах Гран-при и на Lombardia Trophy. Что у Трусовой: бронзы ЧР, ЧЕ и в финале Гран-при, победы на других этапах Гран-при, на турнире Japan Open и на Мемориале Ондрея Непелы.

⛸️ В сезоне-2020/21 Анна Щербакова победила на всех турнирах, в которых участвовала. Перечисляем: ЧР, ЧМ, командный ЧМ, первый и третий этапы Кубка России. Трусова взяла бронзу на ЧР и ЧМ, выиграла второй и четвертый этапы Кубка России. Во всех пересечениях с Щербаковой она по-прежнему всегда оказывалась ниже.

⛸️ Текущий сезон Щербаковой: победы на двух этапах Гран-при и второе место на Budapest Trophy. Трусова выиграла Гран-при США и турнир U.S. Classic. На два месяца она вылетала из-за стрессового перелома кости стопы. Но к чемпионату России вернулась – и там сразу оказалась выше Щербаковой. Так в группе Этери Тутберидзе поменялись статусы у топ-фигуристок.