Трусова впервые за взрослую карьеру опередила Щербакову. Это ключевой итог ЧР-2022 и заявка на превосходство
Анна Щербакова выигрывала чемпионат России по фигурному катанию три раза подряд. Теперь попала в призы, но впервые осталась без золота. Первое место ожидаемо и с отрывом взяла Камила Валиева, а вот на втором неожиданно оказалась Александра Трусова. Неожиданность в том, что до этого действовала легендарная серия в фигурном катании.
Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию. Трусова – вторая
Щербакова всегда (!) опережала Трусову на взрослых соревнованиях:
⛸️ Обе проводят на взрослом уровне уже третий сезон. Первым из них был сезон-2019/20. Достижения Щербаковой: победа на ЧР, серебро ЧЕ и серебро финала Гран-при, победы на двух этапах Гран-при и на Lombardia Trophy. Что у Трусовой: бронзы ЧР, ЧЕ и в финале Гран-при, победы на других этапах Гран-при, на турнире Japan Open и на Мемориале Ондрея Непелы.
⛸️ В сезоне-2020/21 Анна Щербакова победила на всех турнирах, в которых участвовала. Перечисляем: ЧР, ЧМ, командный ЧМ, первый и третий этапы Кубка России. Трусова взяла бронзу на ЧР и ЧМ, выиграла второй и четвертый этапы Кубка России. Во всех пересечениях с Щербаковой она по-прежнему всегда оказывалась ниже.
⛸️ Текущий сезон Щербаковой: победы на двух этапах Гран-при и второе место на Budapest Trophy. Трусова выиграла Гран-при США и турнир U.S. Classic. На два месяца она вылетала из-за стрессового перелома кости стопы. Но к чемпионату России вернулась – и там сразу оказалась выше Щербаковой. Так в группе Этери Тутберидзе поменялись статусы у топ-фигуристок.
На юниорском уровне Трусова часто была сильнее Щербаковой – это она еще там первой запустила историю с четверными прыжками в женском катании. Но главный турнир проиграла и в статусе юниорки. Щербакова и Трусова еще в 14 лет участвовали на взрослом чемпионате России. Там Щербакова взяла первую медаль. Отрыв от Трусовой тогда составил всего 0,07 балла.
Трусова постоянно шла к доминированию на взрослом уровне: развивала умения по четверным прыжкам, учила тройной аксель. На контрольных прокатах сборной России она впервые собрала пять четверных прыжков за одну программу, но дальше – та серьезная травма. Для победы над Щербаковой на ЧР-2022 ей хватило трех чисто исполненных прыжков в четыре оборота.
Всю взрослую карьеру между Щербаковой и Трусовой складывался такой расклад: одна выигрывает ключевые старты, а другая идет к прыжковым рекордам с медалями похуже. До появления Валиевой именно Щербакова была основным активом Тутберидзе в женском катании. На это повлиял и годовой трансфер Трусовой в группу Плющенко – с итоговым возвращением.
Теперь Щербакова теряет статус лучшей фигуристки России и откатывается на второстепенные роли в «Хрустальном». Валиева – лучшая, Трусова – лучшая под вторым номером. На это повлияли проблемы со здоровьем у Щербаковой и отсутствие прогресса в новом сезоне. Летом Щербакова сорвала подготовку из-за травмы пальца, поэтому набрала форму позже остальных.
Трусова сразу подготовила обе программы к новому сезону. Она ничего не меняла и занималась личным прогрессом. Называла чемпионат России главным стартом сезона, планомерно подходила к восстановлению и подготовке. После произвольной программы на ЧР-2022 Трусова с улыбкой говорила Тутберидзе, что задумывала четыре четверных прыжка. И та улыбалась в ответ.
Настроение Щербаковой после чемпионата России – аномальная грусть. Еще никогда она так сильно не сдерживала эмоции, но даже здесь сохранила самообладание. Сказала в интервью Первому каналу, что этот ЧР показал ей направления для работы над собой. Теперь эта работа у Щербаковой пройдет в условиях, когда все внимание будет на других топ-фигуристках.
Щербакова и Трусова всегда положительно воспринимали друг друга на публике. Когда Трусова и Косторная переходили в группу Плющенко, Щербакова даже переживала. Хотя и дистанцировалась от взаимоотношений во время интервью Sport24: «У нас были хорошие отношения, но скорее в тренировочной среде, мы никуда на выходных вместе особо не ездили».
С нового сезона великая тройка ТЩК снова оказалась вместе. Косторная перед стартом ЧР даже называла Щербакову частью их дружеской бандой с Усачевой. Между Щербаковой и Трусовой тоже не остается никакого напряжения. Все призеры чемпионата России делали совместные фотографии и улыбались после завершения официальной пресс-конференции.
Оценки на чемпионате России никогда не были реальным показателем, поэтому нет смысла разбирать разрыв в баллах. Между Щербаковой и Трусовой показателен только общий результат – и он подчеркивает возможный старт новой серии. Прямо сейчас Щербакова имеет больше золотых медалей во взрослом катании, но уже на ближайших турнирах все может поменяться.
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