Сколько фигуристы из России заработают за выступление на Кубке Первого канала-2022

Что надо знать о Кубке Первого канала-2022 по фигурному катанию

• Это коммерческий турнир. Формат Кубка Первого канала-2022: отдельное прыжковое соревнование, короткие программы, произвольные программы.

• Фигуристы разделены на две команды – «Красная машина» и «Время первых». Анна Щербакова и Марк Кондратюк выступают в роли их капитанов.

• На Кубке Первого канала-2022 участвуют основные фигуристы из сборной России по фигурному катанию (список – тут), но есть и исключения. Например, не приехала Александра Трусова.

• Алина Загитова и Евгения Медведева мелькают в Кубке Первого канала-2022 в качестве ведущих. Их роль – поддержка команд. В 2021 году обе были капитанами.