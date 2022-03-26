Сколько фигуристы из России заработают за выступление на Кубке Первого канала-2022
Кубок Первого канала-2022 – соревнование, которое проходит в Саранске. Даты проведения: 25-27 марта 2022 года. Они накладываются на чемпионат мира по фигурному катанию, но именно в Кубке Первого канала участвуют ведущие фигуристы из России. На ЧМ-2022 поехали те, кто представляет другие страны. Под санкции не попали иностранные фигуристы, тренирующиеся в России.
Что надо знать о Кубке Первого канала-2022 по фигурному катанию
• Это коммерческий турнир. Формат Кубка Первого канала-2022: отдельное прыжковое соревнование, короткие программы, произвольные программы.
• Фигуристы разделены на две команды – «Красная машина» и «Время первых». Анна Щербакова и Марк Кондратюк выступают в роли их капитанов.
• На Кубке Первого канала-2022 участвуют основные фигуристы из сборной России по фигурному катанию (список – тут), но есть и исключения. Например, не приехала Александра Трусова.
• Алина Загитова и Евгения Медведева мелькают в Кубке Первого канала-2022 в качестве ведущих. Их роль – поддержка команд. В 2021 году обе были капитанами.
• Первый канал проводит трансляции на ТВ и официальном сайте. Запись прыжкового турнира доступна по этой ссылке. Там же есть и раздел со всеми видео – он обновляемый.
• Прыжковое соревнование – отдельный вид. Он не связан с общим выступлением команд в коротких и произвольных программах. За него предусмотрена и отдельная денежная награда.
Как распределяются призовые деньги за Кубок Первого канала-2022
Команда Щербаковой выиграла прыжковый турнир, который состоялся 25 марта. За победу в нем фигуристы получили 3 миллиона рублей (деньги будут распределены между всеми). Команда Кондратюка даже при поражении заработала 2 миллиона рублей. Кондратюк выиграл личный турнир: он исполнил каскад 4+4. За это заработал 500 тысяч рублей лично для себя.
Пока мы не знаем призовые деньги за соревнования команд в коротких и произвольных программах на Кубке Первого канала-2022 по фигурному катанию. Мы обновим этот материал, когда информация появится.
Сколько заработали участники Кубка Первого канала-2021
В 2021 году соревнование проходило в феврале. Тогда оно было подготовительным стартом к будущему чемпионату мира. Чемпионат Европы-2021 не проводился из-за пандемии коронавируса. На Кубке Первого канала тогда отличался формат прыжкового соревнования: в 2022-м победители определяются в индивидуальном и командном видах.
Разыгрывался призовой фонд в 10 миллионов рублей. Команда Загитовой тогда получила 5 миллионов рублей за общую победу в турнире, команда Медведевой – 4 миллиона. Еще миллион был отдельно распределен между победителями прыжкового фестиваля (тогда он назывался именно так). Эти деньги получили Трусова, Валиева, Туктамышева и Щербакова.
Что происходит на ЧМ-2022, куда не приехали фигуристы из России
• Самое заметное и тяжелое событие чемпионата мира – падение американки Эшли Кейн-Гриббл (об этом – тут). Врачи унесли ее на носилках и отправили в больницу. Позже американская федерация подтвердила: Кейн-Гриббл выписана из больницы и отдыхает в гостинице. Напоминаем: ее партнер Тимоти ЛеДюк – первый небинарный спортсмен на зимней Олимпиаде.
• Призер Олимпиады-2022 японка Каори Сакамото с отрывом выиграла женские соревнования. Сенсационную медаль взяла бельгийка Хендрикс, которая обыгрывала русских спортсменок в отдельных программах на других турнирах. Хендрикс принесла Бельгии первую награду (серебро) ЧМ в женском фигурном катании. С бронзой там осталась раскрученная Алиса Лью.
• У мужчин доминируют японские фигуристы, но отличился и американец Винсент Чжоу. Он заявил в произвольную программу четверной аксель. Это тот самый прыжок, который еще никому не покорялся в фигурном катании. За ним гоняется Юдзуру Ханю (мы подробно рассказывали об этом тут). Пробовали и другие фигуристы, но исполнить чисто не получилось ни у кого.
• В танцах на льду доминируют и бьют все достижения победители Олимпиады-2022. Уже в ритм-танце на ЧМ-2022 Пападакис/Сизерон перебили собственный олимпийский результат и установили новый мировой рекорд – 92,73. Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон почти наверняка завершат карьеру после этого сезона. Их российские соперники Синицина/Кацалапов пока думают о продолжении.