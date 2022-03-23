Кубок Первого канала (фигурное катание)
Состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию
час назад
С 25 по 27 марта в Саранске состоится Кубок Первого канала по фигурному катанию. 25 марта пройдет прыжковый фестиваль, а 26-27 марта – короткие и произвольные программы.
Вот кто будет участвовать в соревнованиях:
В командном турнире
- Мужчины: Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.
- Женщины: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина.
- Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин.
- Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин.
В прыжковом турнире:
- Мужчины: Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.
- Женщины: Камила Валиева, Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Майя Хромых, Анна Щербакова.
- Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин.
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