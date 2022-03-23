Состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию

С 25 по 27 марта в Саранске состоится Кубок Первого канала по фигурному катанию. 25 марта пройдет прыжковый фестиваль, а 26-27 марта – короткие и произвольные программы.

Вот кто будет участвовать в соревнованиях:

В командном турнире

В прыжковом турнире: