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Кубок Первого канала (фигурное катание)
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#Кубок Первого канала (фигурное катание)

Состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию

час назад

С 25 по 27 марта в Саранске состоится Кубок Первого канала по фигурному катанию. 25 марта пройдет прыжковый фестиваль, а 26-27 марта – короткие и произвольные программы.

Вот кто будет участвовать в соревнованиях:

В командном турнире

В прыжковом турнире:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске, где смотреть соревнования
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