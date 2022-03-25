Фигуристку из США унесли со льда на носилках после падения на ЧМ. Ее пара снялась с турнира, хотя претендовала на медаль
Во французском Монпелье завершились соревнования пар на чемпионате мира по фигурному катанию. Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк, ставшие одними из фаворитов турнира, снялись с него из-за падения.
Кейн-Гриббль и Ледюк занимали второе место после короткой программы. Они отстали от лидеров всего на 1,03 балла и в случае успешного проката произвольной программы могли рассчитывать на медали.
Пара выполнила один прыжковый элемент, но после этого случилась череда из трех падений. После двух первых Кейн-Гриббль поднималась и продолжала программу, а после третьего – не смогла самостоятельно встать.
Фигуристку при приземлении прыжка развернуло лицом вперед, и она ударилась лицом о лед. Кейн-Гриббль попробовала встать, но после неудачной попытки осталась лежать. «Гол» не может показать видео из-за особенностей прав на трансляцию, поэтому мы показываем скриншоты.
Она поднялась только с помощью Ледюка. К этому моменту на лед выехали медики с носилками. Ее погрузили на них и увезли. Диагноза на момент написания материала нет, известно только что Кейн-Гриббль увезли с арены сразу в больницу.
Победителями чемпионата мира стали Алекса Книрим и Брендон Фрейзер. Это единственные спортсмены в парном разряде, набравшие больше 200 баллов на турнире.
🥇 Алекса Книрим и Брендон Фрейзер – 221,09
🥈 Рика Миура и Рюичи Кихара – 199,55
🥉 Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд – 197,32
Традиционно в число призеров на крупных турнирах не попадают спортсмены, набирающие меньше 200 баллов. На Олимпиаде порог у третьего места было 217 баллов, на чемпионате Европы – 237 балла. На чемпионатах мира нынешние результаты – худшие с 2019 года, когда ввели новую систему судейства.
В текущем сезоне в число фаворитов в парном катании входят сразу три российских пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов (бронза ОИ, золото ЧЕ), Евгения Тарасова/Владимир Морозов (серебро ОИ и серебро ЧЕ), Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (бронза ЧЕ). Но из-за запрета ISU россияне не участвовали в чемпионате мира.