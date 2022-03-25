Фигуристку из США унесли со льда на носилках после падения на ЧМ. Ее пара снялась с турнира, хотя претендовала на медаль

Во французском Монпелье завершились соревнования пар на чемпионате мира по фигурному катанию. Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк, ставшие одними из фаворитов турнира, снялись с него из-за падения.

Кейн-Гриббль и Ледюк занимали второе место после короткой программы. Они отстали от лидеров всего на 1,03 балла и в случае успешного проката произвольной программы могли рассчитывать на медали.

Пара выполнила один прыжковый элемент, но после этого случилась череда из трех падений. После двух первых Кейн-Гриббль поднималась и продолжала программу, а после третьего – не смогла самостоятельно встать.

Фигуристку при приземлении прыжка развернуло лицом вперед, и она ударилась лицом о лед. Кейн-Гриббль попробовала встать, но после неудачной попытки осталась лежать. «Гол» не может показать видео из-за особенностей прав на трансляцию, поэтому мы показываем скриншоты.