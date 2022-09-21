фигурное катание
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Во сколько начало контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию
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Фигуристы сборной России по фигурному катанию выступят на контрольных прокатах. Они состоятся 24 и 25 сентября в Москве.
Короткие программы у женщин, мужчин, пар и ритм-танец у танцоров начнутся 24 сентября в 15:00 по Москве. Произвольные программы состоятся 25 сентября. Начало – в 14:30 по московскому времени.
В эфире первого канала будут показаны короткие и произвольные программы у женщин. Они начнутся в 18:20 (24 сентября) и 16:20 (25 сентября) по Москве.
Где смотреть контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
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