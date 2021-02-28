Кубок России по фигурному катанию
фигурное катание
Поделиться:
Комментарии:
0
#Кубок России по фигурному катанию #фигурное катание

Синицина и Кацалапов победили в соревнованиях танцевальных дуэтов в финале Кубка России по фигурному катанию

час назад

В Москве продолжается финал Кубка России по фигурному катанию. Итоги танцевальных дуэтов, которые показали произвольные программы.

Итоги танцев на льду:

1. Виктория Синицина-Никита Кацалапов – 223,12.

2. Аннабель Морозова-Андрей Багин – 202,29.

3. Екатерина Миронова-Евгений Устенко – 163,81.

4. Влада Павленина-Александр Алексанян  – 140,85.

5. Елизавета Кириллова-Марк Чегодаев – 127,69.

6. Софья Карташова-Илья Карпов – 127,00.

7. Александра Трухина-Иван Капустин – 98,37.

Итоги произвольных танцев:

1. Виктория Синицина-Никита Кацалапов – 132,68.

2. Аннабель Морозова-Андрей Багин – 125,86.

3. Екатерина Миронова-Евгений Устенко – 98,47.

4. Влада Павленина-Александр Алексанян  – 83,90.

5. Елизавета Кириллова-Марк Чегодаев – 77,91.

6. Софья Карташова-Илья Карпов – 71,00.

7. Александра Трухина-Иван Капустин – 60,64.

Камила Валиева победила в финале Кубка России по фигурному катанию

Евгений Семененко – победитель финала Кубка России по фигурному катанию

Мишина и Галлямов – победители парных соревнований Финала Кубка России по фигурному катанию

Еще по теме
Камила Валиева победила в финале Кубка России по фигурному катанию
Мишина и Галлямов – победители парных соревнований Финала Кубка России по фигурному катанию
Евгений Семененко – победитель финала Кубка России по фигурному катанию
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Кубок России по фигурному катанию
#фигурное катание