Синицина и Кацалапов победили в соревнованиях танцевальных дуэтов в финале Кубка России по фигурному катанию
В Москве продолжается финал Кубка России по фигурному катанию. Итоги танцевальных дуэтов, которые показали произвольные программы.
Итоги танцев на льду:
1. Виктория Синицина-Никита Кацалапов – 223,12.
2. Аннабель Морозова-Андрей Багин – 202,29.
3. Екатерина Миронова-Евгений Устенко – 163,81.
4. Влада Павленина-Александр Алексанян – 140,85.
5. Елизавета Кириллова-Марк Чегодаев – 127,69.
6. Софья Карташова-Илья Карпов – 127,00.
7. Александра Трухина-Иван Капустин – 98,37.
Итоги произвольных танцев:
1. Виктория Синицина-Никита Кацалапов – 132,68.
2. Аннабель Морозова-Андрей Багин – 125,86.
3. Екатерина Миронова-Евгений Устенко – 98,47.
4. Влада Павленина-Александр Алексанян – 83,90.
5. Елизавета Кириллова-Марк Чегодаев – 77,91.
6. Софья Карташова-Илья Карпов – 71,00.
7. Александра Трухина-Иван Капустин – 60,64.
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