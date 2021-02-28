Кубок России по фигурному катанию
Мишина и Галлямов – победители парных соревнований финала Кубка России по фигурному катанию
27 минут назад
Итоговое положение парных соревнований финала Кубка России в Москве:
1. Анастасия Мишина-Александр Галлямов – 234,48.
2. Дарья Павлюченко-Денис Ходыкин – 216,93.
3. Ясмина Кадырова-Иван Бальченко – 206,96.
4. Алина Пепелева-Роман Плешков – 190,04.
5. арина Акопова-Никита Рахманин – 171,79.
Результаты произвольной программы:
1. Анастасия Мишина-Александр Галлямов – 153,69.
2. Дарья Павлюченко-Денис Ходыкин – 146,79.
3. Ясмина Кадырова-Иван Бальченко – 136,03.
4. Алина Пепелева-Роман Плешков – 124,98.
5. Карина Акопова-Никита Рахманин – 113,80.
Евгений Семененко – победитель финала Кубка России по фигурному катанию
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