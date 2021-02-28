Кубок России по фигурному катанию
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Мишина и Галлямов – победители парных соревнований финала Кубка России по фигурному катанию

27 минут назад

Итоговое положение парных соревнований финала Кубка России в Москве:

1. Анастасия Мишина-Александр Галлямов – 234,48.

2. Дарья Павлюченко-Денис Ходыкин – 216,93.

3. Ясмина Кадырова-Иван Бальченко – 206,96.

4. Алина Пепелева-Роман Плешков – 190,04.

5. арина Акопова-Никита Рахманин – 171,79.

Результаты произвольной программы:

1. Анастасия Мишина-Александр Галлямов – 153,69.

2. Дарья Павлюченко-Денис Ходыкин – 146,79.

3. Ясмина Кадырова-Иван Бальченко – 136,03.

4. Алина Пепелева-Роман Плешков – 124,98.

5. Карина Акопова-Никита Рахманин – 113,80.

Евгений Семененко – победитель финала Кубка России по фигурному катанию

Расписание финала Кубка России по фигурному катанию

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