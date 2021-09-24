Александр Самарин
Кубок России по фигурному катанию
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#Александр Самарин #Кубок России по фигурному катанию

Самарин выиграл первый этап Кубка по фигурному катанию

час назад

В Сызрани на первом этапе Кубка России закончилась произвольная программа у мужчин.

  1. Александр Самарин 276,51
  2. Алексей Ерохов 264,53
  3. Роман Савосин 247,39

Самарин лидировал и после короткой программы (105,94). Во время нее он выполнил два четверых прыжка (лутц и тулуп), один из которых в каскаде. Во время произвольной он упал с четверного лутца, но потом сделал его в каскаде с тройным тулупом.

Самарину 23 года. Он побеждал в финале Кубка Росси в 2017 году. На командном ЧМ становился бронзовым призером, на чемпионате Европы брал серебро.

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Источник:
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