Самарин выиграл первый этап Кубка по фигурному катанию

В Сызрани на первом этапе Кубка России закончилась произвольная программа у мужчин.

Александр Самарин 276,51 Алексей Ерохов 264,53 Роман Савосин 247,39

Самарин лидировал и после короткой программы (105,94). Во время нее он выполнил два четверых прыжка (лутц и тулуп), один из которых в каскаде. Во время произвольной он упал с четверного лутца, но потом сделал его в каскаде с тройным тулупом.

Самарину 23 года. Он побеждал в финале Кубка Росси в 2017 году. На командном ЧМ становился бронзовым призером, на чемпионате Европы брал серебро.