Александр Самарин
Кубок России по фигурному катанию
Самарин выиграл первый этап Кубка по фигурному катанию
час назад
В Сызрани на первом этапе Кубка России закончилась произвольная программа у мужчин.
- Александр Самарин 276,51
- Алексей Ерохов 264,53
- Роман Савосин 247,39
Самарин лидировал и после короткой программы (105,94). Во время нее он выполнил два четверых прыжка (лутц и тулуп), один из которых в каскаде. Во время произвольной он упал с четверного лутца, но потом сделал его в каскаде с тройным тулупом.
Самарину 23 года. Он побеждал в финале Кубка Росси в 2017 году. На командном ЧМ становился бронзовым призером, на чемпионате Европы брал серебро.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые